Izpārdošanu sezona sākas - kā neļaut atlaidēm izjaukt budžetu?
Novembra izpārdošanas var noderēt sen ieplānotam pirkumam, taču vienlaikus tās piedāvā daudz iespēju iztērēt vairāk, nekā sākumā domāts. Noskatītajai precei pievienojas vēl viena, pēc tam gribas sasniegt bezmaksas piegādes slieksni, un sākotnējais saraksts paliek otrajā plānā.
Lai atlaides palīdzētu ietaupīt, sāc ar savu vajadzību un budžeta izvērtēšanu. Skaidrs pirkumu saraksts, cenu salīdzinājums un iepriekš noteikts limits ļauj izvērtēt piedāvājumus arī tad, kad veikals mudina izlemt nekavējoties.
Nosaki summu pirms piedāvājumu skatīšanās
Pārskati, kādi izdevumi jāsedz līdz nākamajiem ienākumiem. Atliec naudu mājoklim, pārtikai, transportam un citiem regulārajiem maksājumiem, kā arī neaizmirsti jau ieplānotos decembra tēriņus. Tikai pēc tam nosaki summu, ko vari atvēlēt izpārdošanām, neaizskarot uzkrājumus neparedzētiem gadījumiem.
Ja iepērcies vairākos veikalos, limits attiecas uz visiem pirkumiem kopā. Pieraksti katru iztērēto summu vienā sarakstā un pēc pirkuma uzreiz aprēķini atlikumu. Tā redzēsi, cik vēl vari tērēt, nepaļaujoties uz aptuvenu sajūtu par konta atlikumu.
Sagatavo sarakstu ar konkrētām vajadzībām
Vispirms pārbaudi, kas jau ir mājās. Varbūt ziemas jaka vēl ir piemērota valkāšanai, bet plānotā sadzīves ierīce vajadzīga tikai dažas reizes gadā. Sarakstā ieraksti preces, kurām ir skaidrs pielietojums, un katrai nosaki maksimālo cenu.
Noder arī prioritāšu secība. Augšgalā liec nepieciešamo, pēc tam sen plānoto, bet atsevišķi atzīmē vēlmes, kuras vari atlikt. Ja piedāvājums sarakstā neiederas, nesteidzies to pievienot tikai iespaidīga atlaides procenta dēļ. Pajautā sev, vai šo preci meklētu arī bez akcijas.
Pārbaudi cenu un salīdzini vienādas preces
Noskatīto preču cenas pieraksti jau pirms izpārdošanas. Salīdzinot veikalus, pārbaudi precīzu modeli, izmēru, komplektāciju un piegādes maksu. Līdzīgi nosaukumi vēl nenozīmē, ka piedāvājumi ir vienādi, savukārt lielāka atlaide ne vienmēr nozīmē zemāku gala cenu.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs skaidro, ka, paziņojot par preces cenas samazinājumu, sākotnējā cena parasti ir zemākā cena, ko tirgotājs piedāvājis ikvienam patērētājam iepriekšējās 30 dienās. Šim principam ir izņēmumi, piemēram, noteiktām precēm ar tuvojošos derīguma termiņu. Pievērs uzmanību arī norādītajai sākotnējai cenai, ne tikai lielajam atlaides uzrakstam.
Aprēķini visa groza izmaksas
Pirms apmaksas apskati kopējo summu ar piegādi un visām izvēlētajām papildiespējām. Pārbaudi, vai grozā nav palikušas nevajadzīgas preces, papildu pakalpojumi vai divi vienas lietas varianti, kurus biji pievienojis salīdzināšanai.
Bezmaksas piegāde zaudē savu vērtību, ja tās dēļ tiek iegādātas nevajadzīgas preces. Ilustratīvs piemērs: ja piegāde maksā 5 eiro, bet sliekšņa sasniegšanai grozam pievieno nevajadzīgu preci par 14 eiro, kopējie izdevumi pieaug par 9 eiro. Salīdzini kopējo maksājamo summu, nevis tikai piegādes izmaksas.
Ja pirkumā piedalās vairāki ģimenes locekļi, vienojieties, kurš pasūta konkrēto preci. Kopīgs saraksts palīdzēs nepirkt vienu dāvanu vai mājsaimniecības lietu divreiz. Pieraksti arī vēl neapmaksātos pasūtījumus, lai tiem paredzēto naudu nejauši neatvēlētu citam piedāvājumam.
Atstāj laiku lēmumam
Ja rodas vēlme pēc neplānota pirkuma, saglabā preci vēlmju sarakstā un atgriezies pie tās vēlāk. Nākamajā dienā izvērtē, kur to izmantosi, kur glabāsi un no kuras citas ieceres būtu jāatsakās, lai to nopirktu. Pat īsa pauze dod iespēju atgriezties pie sākotnējā plāna.
Vari ierobežot arī piedāvājumu daudzumu, ko redzi. Izslēdz veikalu lietotņu paziņojumus un apskati tikai tās preču kategorijas, kurām esi paredzējis naudu. Akcijas beigu termiņš pats par sevi nav iemesls pirkumam. Arī garām palaists piedāvājums nerada zaudējumus, ja prece nebija nepieciešama.
Izvērtē arī maksājumus pēc izpārdošanas
Ja pirkumam būtu nepieciešams aizdevums, aprēķinos jāiekļauj arī procentu maksājumi un citas līgumā paredzētās izmaksas. Tās var samazināt vai pārsniegt atlaižu radīto ietaupījumu. Vispirms apsver iespēju pirkumu atlikt, izvēlēties piemērotu lētāku variantu vai sakrāt vajadzīgo summu. Pirms aizņemties, izvērtē, vai pirkums patiešām ir nepieciešams un vai tavas finansiālās iespējas ļauj uzņemties attiecīgās saistības.
Jāņem vērā, ka kredīts nozīmē maksājumus arī pēc akcijas beigām, tāpēc svarīgi vērtēt ne tikai ikmēneša maksājuma apmēru un aizdevuma kopējās izmaksas, bet arī to, vai saistības atbilst tavām finansiālajām iespējām.
Pabeidz iepirkšanos ar budžeta pārbaudi
Kad sarakstā paredzētais iegādāts, apkopo tēriņus un saglabā pirkumu dokumentus. Ja nauda palikusi pāri, vari to atstāt decembra izdevumiem vai uzkrājumā. Budžeta atlikums nav jāiztērē tikai tāpēc, ka izpārdošanas vēl turpinās.
Ja vēlies uzzināt, kā radušās novembra atlaižu dienas un ar ko tās atšķiras, lasi Ondo.lv bloga rakstu “Black Friday un Cyber Monday vēsture un ar ko tie atšķiras?”.