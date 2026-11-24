Zivjērgļa monitoringam Latvijā aprit 20 gadi
Šogad aprit 20 gadi, kopš Latvijā tiek veikts zivjērgļa monitorings. 20 gadu laikā zivjērgļiem Latvijā izauguši vairāk nekā 3,5 tūkstoši mazuļu.
Pašlaik zivjērgļa populācija Latvijā tiek lēsta 230–240 pāru apmērā, un lielākā daļa aizsargājamā putna populācijas ligzdo AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekotajās teritorijās.
Zivjērgļa monitorings Latvijā aizsākts 20. gadsimta 80. gadu beigās, bet pēc vairāk nekā 10 gadu pārtraukuma tas atjaunots 2007. gadā, vienlaikus stiprinot arī ligzdošanas vietu aizsardzību. Divās desmitgadēs monitoringa laikā kopumā pārbaudītas 347 teritorijas ar 558 ligzdām, piedaloties 215 dalībniekiem. Katru gadu monitoringu veic vidēji 51 dalībnieks, pārbaudot no vienas līdz pat 100 zivjērgļa teritorijām.
Ornitologs, LVM vides eksperts Aigars Kalvāns, kurš zivjērgļa monitoringa veikšanā piedalās kopš 2007. gada, stāsta: “Sugas novērojumi tik ilgstošā laika periodā ļauj iegūt pietiekami daudz datus un objektīvāk izvērtēt populācijas dinamiku. Ilgtermiņā gan aizņemto teritoriju, gan sekmīgo ligzdu skaits ir būtiski pieaudzis, kas liecina par populācijas attīstību. Pašlaik varam teikt, ka zivjērglis Latvijā jūtas labi – viņam ir visi atbilstošie apstākļi ligzdu veidošanai, mazuļu audzināšanai, ir pietiekama barības bāze. Interesanti, ka ir astoņas zivjērgļa teritorijas, kas visus šos 20 gadus ir bijušas apdzīvotas un sešās zivjērgļa teritorijās izlidojošo mazuļu skaits pa šiem gadiem ir pārsniedzis 40 mazuļu.”
Monitoringā piedalījušies brīvprātīgie no dažādām organizācijām. Pēdējos gados lielu ieguldījumu monitoringa veikšanā snieguši LVM darbinieki – vides plānošanas speciālisti, vides eksperti un mežierīcības meistari. Vismazāk monitoringa dalībnieku bija pirmajā gadā – 2007. gadā to veica tikai 19 cilvēki, bet visvairāk 2013. gadā – 73. Ir trīs monitoringa veicēji, kas piedalījušies visus 20 gadus, un vēl astoņi dalībnieki izlaiduši tikai vienu līdz trīs gadus.
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Šogad monitoringā LVM apsaimniekotajos mežos tika atrastas arī 6 jaunas zivjērgļa ligzdas – pa divām jaunām ligzdām LVM Austrumvidzemes, Dienvidlatgales, Vidusdaugavas reģionos. Kopumā 2026. gadā tika apsekotas 258 teritorijas, no kurām 144 tika atrastas apdzīvotas ligzdas. Visvairāk apdzīvoto teritoriju fiksētas Dienvidkurzemes un Rietumvidzemes reģionā – attiecīgi 30 un 27.