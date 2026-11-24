Šādi pagatavotas cūkas ribiņas gribēsies vēl un vēl...
Divas receptes, divas dažādas garšas, bet abos variantos ribiņas sanāks sulīgas, mīkstas un ar kārdinoši kraukšķīgu garoziņu. Pamēģini, pazudīs no galda nemanot!
Cūkas ribiņas ķīniešu gaumē
Lai ribiņu gaļa kļūtu pavisam mīksta, tās vispirms cep cepeškrāsnī un tikai pēc tam grilē.
4 porcijas
1,5 stundas pagatavošanai + marinēšana
Sastāvdaļas:
1,2 kg ribiņu
200 ml gaišās sojas mērces
120 ml tumšās sojas mērces
60 ml medus
2 ēdk. rīsu etiķa
1 ēdk. piecu garšvielu maisījuma (nopērkams lielveikalos)
1 ēdk. sarīvēta ingvera
2 ķiploka daiviņas
Gatavošana:
1. Ribiņas ierīvē ar piecu garšvielu maisījumu un ieliec marinēšanai piemērotā traukā. Bļodā samaisi sojas mērci ar medu, etiķi, ingveru un caur spiedi izspiestiem ķiplokiem. Pusi mērces pārlej ribiņām, samaisi un atstāj pa nakti, lai marinējas.
2. Cepeškrāsni sakarsē līdz 150 grādiem. Ribiņas ieliec ietaukotā cepešpannā un pārklāj ar alumīnija foliju. Cep aptuveni 1 stundu, līdz gaļa viegli atdalās no kauliem.
3. Grilu sakarsē ļoti karstu. Ribiņas apzied ar mērci un cep aptuveni 15 minūtes. Pasniedz ar atlikušo mērci.
Cepeškrāsnī gatavotas cūkas ribiņas medus un sinepju glazūrā
Ja vēlies izteiktāku pikantumu, marinādei pievieno šķipsniņu čili pārslu. Savukārt īpaši skaistu, spīdīgu glazūru iegūsi, ja pēdējās cepšanas minūtēs ribiņas apziedīsi ar papildu karoti medus, kas sajaukts ar sinepēm.
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4 porcijas
2 stundas pagatavošanai + marinēšana
Sastāvdaļas:
1,2 kg cūkas ribiņu
3 ēdk. medus
2 ēdk. Dižonas sinepju
2 ēdk. sojas mērces
2 ēdk. tomātu mērces
1 ēdk. eļļas
3 ķiploka daiviņas
1 tējk. kūpinātas paprikas pulvera
½ tējk. maltu melno piparu
sāls pēc garšas
Pagatavošana:
1. Bļodiņā samaisi medu, sinepes, sojas mērci, tomātu mērci, eļļu, saspiestus ķiplokus, paprikas pulveri un piparus. Ribiņas nosusini, ja nepieciešams, noņem plēvi kaulu pusē un ierīvē ar sagatavoto marinādi. Pārklāj un liec ledusskapī vismaz uz 2 stundām, bet vēl labāk – uz nakti.
2. Cepeškrāsni sakarsē līdz 160 grādiem. Ribiņas liec cepamtraukā, pielej pāris ēdamkarotes ūdens un cieši pārklāj ar alumīnija foliju. Cep aptuveni 1 stundu un 30 minūtes, līdz gaļa kļuvusi mīksta.
3. Noņem foliju, paaugstini temperatūru līdz 210 grādiem un cep vēl 15–20 minūtes, līdz ribiņas iegūst skaistu, zeltaini brūnu garoziņu. Cepšanas laikā tās pāris reižu apslaki ar pannā esošo šķidrumu. Pirms pasniegšanas ļauj ribiņām 5 minūtes atpūsties.