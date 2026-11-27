Latvijā pieejams uz katra soļa: lēts un gards palīgs imunitātes stiprināšanai
Ziemas laikā cilvēkiem un jo īpaši gados vecākiem ļaudīm īpaši rūpīgi jārūpējas par savu imūnsistēmu. Ar vecumu organisma dabiskās aizsargspējas pakāpeniski pavājinās, tāpēc seniori ir uzņēmīgāki pret infekcijām un pēc slimošanas atveseļojas daudz ilgāk. Tādēļ ikdienas atbalsts imūnsistēmai, tostarp ar pilnvērtīgu uzturu, kļūst īpaši nozīmīgs.
Šajā ziņā vērts pievērst uzmanību skābētiem kāpostiem. Tie ir lēti, nopērkami teju jebkurā veikalā un jau sen ir ierasts ēdiens daudzās ģimenēs. Taču ne visi zina, ka šim ikdienišķajam produktam piemīt īpašas īpašības, ko daudzi novērtēs, raksta "Odżywianie Wprost".
Lai stiprinātu imunitāti, uzturā droši var iekļaut skābētus dārzeņus. Tie ir dabisks tā dēvēto pienskābes baktēriju avots, un šīs baktērijas palīdz nodrošināt normālu zarnu darbību. Tas savukārt tieši veicina imunitāti. Viena no labākajām izvēlēm šādu produktu vidū ir parastie skābētie kāposti.
Skābēti kāposti palīdz uzturēt zarnu veselību un nodrošina vērtīgas uzturvielas
"150 gramu porcija šo kāpostu satur daudz vērtīgu uzturvielu: 4 gramus šķiedrvielu, 22 miligramus C vitamīna, 35 mikrogramus folātu, 250 miligramus kālija un 2,22 miligramus dzelzs. Turklāt tie satur labvēlīgās baktērijas un pienskābi, kas rodas rūgšanas procesā," savā "YouTube" video skaidroja dietologs doktors Bartošs Kulčiņskis.
Uztura speciālists minēja arī 2018. gada pētījumu "Lacto-fermented sauerkraut improves symptoms in IBS patients independent of product pasteurisation - a pilot study". Tas apstiprināja, ka skābēti kāposti patiešām var uzlabot zarnu veselību.
"Es runāju par pētījumu, kurā cilvēkiem ar kairinātu zarnu sindromu (KZS) pēc skābētu kāpostu lietošanas kopumā uzlabojās pašsajūta. Jo īpaši mazinājās nepatīkamie kuņģa un zarnu trakta simptomi," uzsvēra dietologs.
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Skābēti kāposti var arī palīdzēt mazināt aizcietējumus — tā ir viena no biežākajām senioru veselības problēmām. Tie kopumā veicina zarnu darbību. Taču tas vēl nav viss: šādi pagatavoti kāposti var mazināt arī iekaisumu un tiem pat piemīt pretvēža iedarbība.
Skābēti produkti saglabā gandrīz visas vērtīgās uzturvielas. Turklāt skābā vide palīdz C vitamīnam ilgāk saglabāties. Šādi produkti atbalsta imūnsistēmu un palīdz organismam labāk sintezēt un uzņemt uzturvielas, proti, uzlabo to biopieejamību. Tiem piemīt arī antibakteriāla un pretvīrusu iedarbība.
Skābēti produkti ir arī labs antioksidantu avots. Tie palīdz organismam atbrīvoties no liekajiem brīvajiem radikāļiem, vēsta Nacionālais uztura centrs.
Ko vēl var skābēt?
Izrādās, skābēt var ne tikai kāpostus un gurķus. Mūsu platuma grādos visbiežāk izvēlas tieši šos dārzeņus, taču tas ir tikai sākums plašam sarakstam.
Labi skābēšanai der arī bietes, burkāni, sīpoli, puravi, kabači, ķirštomāti un paprika. Ne visi zina, ka skābēt var arī augļus. Šim nolūkam lieliski piemēroti ir citroni, āboli, plūmes un bumbieri.
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Rudens ir ideāls laiks skābēšanai, jo tieši tagad mums ir visvairāk svaigu dārzeņu un augļu.
Kāpēc senioriem vajadzētu ēst skābētus produktus un kā tie ietekmē imunitāti
Ar vecumu organisma dabiskās aizsargspējas pavājinās, tāpēc seniori ir uzņēmīgāki pret infekcijām un lēnāk atveseļojas.
Skābēti produkti ir dabisks pienskābes baktēriju avots, kas palīdz uzturēt zarnu darbību.
Tas savukārt palīdz stiprināt imunitāti. Turklāt šiem produktiem piemīt antibakteriāla un pretvīrusu iedarbība. Tie palīdz organismam labāk uzņemt uzturvielas un nodrošina antioksidantus, kas palīdz atbrīvoties no brīvajiem radikāļiem.
Kāpēc skābēti kāposti ir veselīgi un kādas vērtīgas uzturvielas tie satur?
Skābēti kāposti veicina zarnu darbību, palīdz mazināt aizcietējumus, atvieglo kairinātu zarnu sindroma (KZS) simptomus, mazina iekaisuma procesus. Viena skābētu kāpostu porcija (150 g) nodrošina organismu ar labvēlīgajām baktērijām un pienskābi, kā arī satur: šķiedrvielas, C vitamīnu (skābā vide skābēšanas procesā palīdz saglabāt tā stabilitāti), folātus, kāliju un dzelzi.