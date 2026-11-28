Vai mirušo tuvinieku rotaslietas nes nelaimi? Ko vēsta seni ticējumi
Daudzās ģimenē glabā rotaslietas, kas tiek nodotas no paaudzes paaudzē. Tie var būt vecmāmiņas auskari, mammas gredzens vai sena kaklarota. Šādām lietām ir ne tikai materiāla, bet arī īpaša emocionāla vērtība.
Tautā pastāv ticējums, ka rotaslietas spēj saglabāt savu iepriekšējo īpašnieku enerģiju. Tāpēc daži cilvēki baidās nēsāt rotas, kas piederējušas mirušajiem tuviniekiem. Par mantotām rotaslietām un tā dēvēto negatīvo enerģiju tiek diskutēts arī sociālajā tīklā "TikTok".
Kāpēc saskaņā ar tautas ticējumiem nav ieteicams nēsāt citu cilvēku rotaslietas?
Saskaņā ar tautas ticējumiem personīgās lietas it kā spēj uzkrāt savu īpašnieku emocijas un pārdzīvojumus. Īpaši tas attiecoties uz rotaslietām, kuras cilvēks nēsājis daudzu gadu garumā.
Pastāv māņticīgs uzskats, ka līdz ar gredzenu vai ķēdīti iespējams mantot ne tikai ģimenes atmiņas, bet arī iepriekšējā īpašnieka nelaimes un pārdzīvojumus.
Īpaši piesardzīgi cilvēki savulaik izturējās pret rotaslietām, kas piederējušas cilvēkiem ar smagu un sarežģītu likteni. Tika uzskatīts, ka šādas rotas var nest nelaimi arī jaunajam īpašniekam.
Savukārt rotaslietas, kas mantotas no laimīgiem un mīlošiem tuviniekiem, gluži pretēji, uzskatīja par labu zīmi. Tām piedēvēja spēju nest veiksmi un pasargāt savu īpašnieku.
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Tomēr jāuzsver, ka tie ir tikai tautas ticējumi un māņticīgi priekšstati. Nav zinātnisku pierādījumu tam, ka rotaslietas spētu uzkrāt negatīvu enerģiju vai jebkādā veidā ietekmēt cilvēka likteni.
Vai drīkst nēsāt mirušo tuvinieku rotaslietas?
Īpaši daudz ticējumu saistīti ar rotaslietām, kas palikušas mantojumā pēc tuva cilvēka nāves.
Saskaņā ar vienu no ticējumiem šādas rotaslietas nevajadzētu sākt nēsāt uzreiz pēc to saņemšanas mantojumā. Tiek uzskatīts, ka tās varētu būt saglabājušas iepriekšējā īpašnieka emocionālo nospiedumu.
Tomēr no baznīcas viedokļa mirušo tuvinieku rotaslietu nēsāšana nav aizliegta. Ukrainas Pareizticīgās baznīcas priesteris Oleksijs Fiļuks skaidrojis, ka dārgmetāli nerada nekādu mistisku apdraudējumu. Ģimenes rotaslietas var kalpot kā skaista piemiņa par aizgājušajiem tuviniekiem.
Tāpēc nav pamata uzskatīt, ka mantots gredzens vai auskari paši par sevi varētu piesaukt nelaimi.
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Ko darīt ar mantotajām rotaslietām pirms to nēsāšanas?
Tautas tradīcijās sastopami dažādi rituāli, kuru mērķis ir tā dēvētā rotaslietu attīrīšana. Šim nolūkam dažkārt izmanto ūdeni, sāli vai sveces.
Saskaņā ar ticējumiem šādi rituāli it kā palīdz atbrīvoties no iepriekšējā īpašnieka enerģijas. Tomēr to efektivitāte nav zinātniski pierādīta.
Juvelieri savukārt iesaka pirms senu rotaslietu nēsāšanas pārbaudīt to tehnisko stāvokli.
Īpaša uzmanība jāpievērš aizdarēm, dārgakmeņu stiprinājumiem un iespējamiem metāla bojājumiem. Senām rotaslietām var būt nepieciešama arī profesionāla tīrīšana.
Nav ieteicams visas rotaslietas pašrocīgi iegremdēt sālsūdenī vai karsēt virs atklātas liesmas. Šāda rīcība var sabojāt atsevišķus dārgakmeņus, rotaslietu pārklājumus un metālus.
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Ja mantots gredzens vai auskari raisa nepatīkamas atmiņas, tie nav obligāti jānēsā. Rotaslietu var saglabāt kā ģimenes relikviju vai uzticēt juvelierim tās pārveidošanu.