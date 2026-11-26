"Mazu drīkst būvēt bez atļaujas" - bīstams mīts! Uzzini, kādi jauni noteikumi šogad spēkā siltumnīcām, nojumēm un pirtiņām
Siltumnīca tomātiem, šķūnītis dārza instrumentiem vai neliela pirtiņa – ieceres, kuru dēļ privātmājas saimnieks diez vai gribētu kļūt par būvniecības noteikumu pārzinātāju.
Par laimi, pēdējos gados valsts ir atcēlusi daļu dokumentu un saskaņošanas prasību. Taču jautājums "vai drīkstu būvēt?" joprojām prasa vairāk nekā zināšanas par ēkas kvadrātmetriem.
Siltumnīca un vairāki jautājumi
Iedomāsimies situāciju: ģimene savā zemesgabalā vēlas uzstādīt vienstāva siltumnīcu ar 20 kvadrātmetru apbūves laukumu. Tā kalpos pašu vajadzībām, atradīsies ārpus pilsētas un valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijas. Tieši šādu piemēru Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) izmanto, skaidrojot mazēku būvniecības atvieglojumus. Šādā situācijā siltumnīcas būvniecībai vairs nav vajadzīga būvniecības ieceres dokumentācija un būvvaldes saskaņojums.
Tas ir reāls atvieglojums. Ģimenei nav jāsagatavo iesniegums tikai tādēļ, lai pašvaldība atļautu vienkāršu palīgēku. Tomēr pirms siltumnīcas iegādes paliek citi jautājumi. Vai izvēlētā vieta atbilst zemesgabala apbūves prasībām? Vai tuvumā nav komunikāciju? Vai iecere neskar kaimiņa tiesības? Vai ēku drīkst novietot tieši tur, kur dārzā vislabāk spīd saule?
Kas patiešām ir mainījies
Ekonomikas ministrija, skaidrojot 2025. gada 1. augustā ieviestās pārmaiņas, norādīja uz ieceres dokumentācijas atcelšanu noteiktām mazēkām ārpus pilsētām un pilsētās. Pilsētā būtisks nosacījums ir zemesgabalā atļauta viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecība. Atvieglojums neattiecas uz būvniecību valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijās.
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Savukārt no 2026. gada sākuma plašāk piemērojama paziņošanas kārtība. Pirmās grupas dzīvojamo ēku, palīgēku un lauksaimniecības nedzīvojamo ēku jaunai būvniecībai vai novietošanai attiecīgajos gadījumos vairs nav jāgaida būvvaldes lēmums. Izmaiņas skārušas arī noteiktus privātmāju atjaunošanas un pārbūves darbus.
Šie atvieglojumi nav viens vispārējs noteikums "mazu drīkst būvēt bez atļaujas". Pastāv vairāki procesa veidi. Vienā gadījumā ieceres dokumenti nav nepieciešami, citā jāiesniedz paziņojums, vēl citā vajadzīgs paskaidrojuma raksts.
Mazēka nav vienkārši maza ēka
Dobeles novada būvvalde savā 2026. gada februāra skaidrojumā atgādina: mazēka ir vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nepārsniedz 25 kvadrātmetrus. Tā pievērš uzmanību arī mērīšanai – ēkai ar pamatiem laukumu nosaka pa pamatu kontūru, savukārt uz sagatavotas pamatnes vai pamatu blociņiem novietotai ēkai skaidrojumā norādīta ārsienu kontūra.
Tātad, izvēloties gatavu ēku, nepietiek apskatīties reklāmā minēto telpas platību. Jānoskaidro, ko konkrētais skaitlis nozīmē. Iekštelpu lietderīgā platība un apbūves laukums nav savstarpēji aizstājami apzīmējumi. Pircējam vajadzīgs rasējums un izmēri, kas ļauj saprast iegādātās būves parametrus.
Vārdi "dārza mājiņa" arī vēl nepasaka, kādam nolūkam ēka paredzēta. Instrumentu glabātava, pirts un ēka pastāvīgai dzīvošanai var būt līdzīga izmēra, bet ar atšķirīgu izmantošanu. Tādēļ modeļa komerciālais nosaukums nevar aizvietot ieceres raksturojumu.
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Četras ieceres, atšķirīgi pārbaudes punkti
Siltumnīcas gadījumā vispirms jānoskaidro tās parametri un paredzētais novietojums. Šķūnītim svarīga ir ne tikai ietilpība, bet arī tas, kā tas iekļaujas zemesgabala apbūvē. Valmieras novada būvvalde mazēku saimniekiem atgādina par apbūves blīvumu, ēku savstarpējo novietojumu un iespējamiem ierobežojumiem priekšpagalmā. Neliela platība pati par sevi neatrisina novietojuma jautājumu.
Nojume liek īpaši rūpīgi aprakstīt ieceri. Brīvi stāvoša konstrukcija un pie esošās mājas piebūvēts risinājums nav vienāda situācija. Pirms izvēlēties procedūru, jāzina, vai tiek skarta esošā ēka, kādi ir konstrukcijas izmēri un kam tā kalpos. Ar vienu vārdu "nojume" precīzai atbildei var nepietikt.
Gatavā pirtiņa savukārt parāda, kāpēc rūpnieciska izgatavošana vēl neatbild uz zemesgabala jautājumiem. BVKB skaidrojumā ir piemērs par desmit kvadrātmetru pirtiņu pilsētā, zemesgabalā ar atļautu viena vai divu dzīvokļu mājas būvniecību, kur attiecīgo novietošanu var veikt bez būvvaldes saskaņojuma. Taču šo secinājumu nosaka konkrētie nosacījumi, nevis vienīgi tas, ka ēku atved gatavu.
Rīgā jāsāk ar karti, novados – arī ar vietējiem noteikumiem
Rīgas Pilsētas attīstības departaments palīgēku būvētājiem dod konkrētu instrukciju: "GeoRīga" kartē ieslēgt teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma slāni, noskaidrot zemesgabala zonējuma indeksu un apbūves noteikumos pārbaudīt, vai pieļaujama savrupmāju apbūve. Tikai pēc tam iespējams vērtēt attiecīgā atvieglojuma piemērošanu.
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Valmieras novada skaidrojumā uzsvars likts uz citiem praktiskiem pārbaudes punktiem: aizsargjoslām, ugunsdrošību, trešo personu tiesībām un vietējiem apbūves nosacījumiem. Būvvalde arī paskaidro, ka atbilstošai mazēkai dokumentācijas atvieglojums nav atkarīgs no pamatu veida un izbūves dziļuma.
Dobeles novads savukārt pievērš uzmanību arī kopīpašumam un atgādina, ka atsevišķs dzīvokļa īpašnieks nevar automātiski piemērot privātmājas zemesgabalam paredzēto atvieglojumu daudzdzīvokļu mājas pagalmā. Neskaidrai situācijai pašvaldība iesaka norādīt zemesgabala apzīmējumu un iecerēto novietojumu.
Kaimiņa piekrišana neatrisina visu
Rīgas pašvaldības skaidrojumā par saskaņošanu ar kaimiņiem minēts četru metru attālums no zemes vienības robežas. To var samazināt attiecīgajos gadījumos, tostarp saņemot blakus zemes vienības īpašnieka saskaņojumu. Atsevišķi paskaidrota arī logu izbūve pret kaimiņa īpašumu un nepieciešamība saņemt nepārprotamu piekrišanu.
Svarīgi ir saprast, kam tieši kaimiņš piekrīt. Rakstiska vienošanās ar skaidri attēlotu būves novietojumu dod daudz lielāku noteiktību nekā saruna pie žoga par "nelielu šķūnīti kaut kur stūrī". Vienam neliels nozīmē instrumentu skapi, otram – ēku visas robežas garumā.
Tomēr vienošanās starp diviem īpašniekiem neizlemj visus pārējos jautājumus. Joprojām jāvērtē ugunsdrošība un konkrētās teritorijas prasības. Dobeles būvvalde savā skaidrojumā atsevišķi norāda uz ugunsdrošības attālumiem starp ēkām.
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Paziņojums nav tukša formalitāte
Rīgas departamenta publiskajā skaidrojumā atsevišķi izdalīta vienstāva palīgēka ar apbūves laukumu virs 25, bet ne vairāk par 60 kvadrātmetriem. Tās jaunai būvniecībai vai novietošanai parastajā gadījumā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) iesniedz paziņojumu, pievienojot paredzētos dokumentus un saskaņojumus. Kultūras pieminekļu teritorijās šim piemēram ir cita procedūra.
Tātad paziņošanas kārtības galvenais ieguvums ir iespēja attiecīgajā procesā iztikt bez būvvaldes atļaujoša lēmuma gaidīšanas. Tas nenozīmē, ka nav jāsagatavo informācija par pašu ieceri. Paziņojuma nosaukums ikdienas valodā var radīt iespaidu par vienu īsu ziņu, taču būvniecībā tā saturs ir noteikts.
BIS ir vieta, kur šo informāciju iesniegt un turpināt procesa darbības. Lai digitālais pakalpojums būtu viegli lietojams, cilvēkam pirms tā atvēršanas vajadzētu saprast, ko viņam prasīs. Īpaši noderīgi būtu publiski redzami aizpildīta paziņojuma piemēri dažām biežākajām sadzīves iecerēm.
Mazēku var arī reģistrēt
Uz vēl vienu jautājumu jāatbild jau ieceres sākumā: vai īpašnieks vēlas datus par mazēku reģistrēt kadastrā un ēku ierakstīt zemesgrāmatā? Ēku būvnoteikumi šādam gadījumam paredz paziņojumu par būvniecību.
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Ēkas uzbūvēšana atbilstoši atvieglojuma nosacījumiem un tās datu parādīšanās reģistros nav viens automātisks notikums. Cilvēkam, kurš vēlas arī reģistrācijas rezultātu, jārēķinās ar tam nepieciešamo informāciju un darbībām.
Praktiski tas nozīmē skaidri vienoties, kas ietilpst cenā. Vai tikai izgatavošana un novietošana? Vai arī nepieciešamie rasējumi? Kas sagādās papildu dokumentus, ja izvēlētais process tos prasīs?
Solis pareizajā virzienā
No 2026. gada 6. janvāra darbojas vienotais būves reģistrācijas process. Valsts zemes dienests (VZD) skaidro, ka tas attiecas uz paredzētajiem gadījumiem, kad zemes īpašnieks būvē uz savas zemes. Jaunas būvniecības gadījumā dati no BIS secīgi nonāk kadastrā un zemesgrāmatā; pārbūves vai atjaunošanas gadījumā – kadastrā, ja īpašumtiesības no jauna nav jānostiprina.
Tas mazina nepieciešamību īpašniekam pašam pārnest informāciju starp iestādēm. Tomēr kopīgā sistēma neatceļ sākotnējo datu sagatavošanu. VZD norāda uz attiecīgajos gadījumos nepieciešamajām plānu un izpildmērījumu vektordatnēm, kā arī fotoattēliem. Konkrētais dokumentu kopums ir saistīts ar būvniecības procesu.
VZD ziņoja, ka pirmajā mēnesī pabeigti 52 procesi, kas saistīti ar dzīvokļu vienkāršoto atjaunošanu vai pārbūvi, un pakalpojums saņemts vidēji piecās darba dienās.
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Labs risinājums – gatavs paraugs
Birokrātijas mazināšana iespējama arī ar praktisku palīdzību. Smiltenes novada pašvaldības vietnē pieejami palīgēku tipveida projekti ar rasējumiem un aprakstiem. Tie paredzēti, lai atvieglotu ieceres sagatavošanu un palīdzētu veidot saskanīgu apbūvi. Šāds materiāls var būt vērtīgs cilvēkam, kurš nevēlas visu izdomāt no nulles.
Vienlaikus šī lapa parāda, kāpēc jāskatās informācijas datums un saturs. Tās sākotnējā publikācija ir no 2024. gada, un procesa aprakstā saglabāta atsauce uz dokumentu iesniegšanu mazēkām. Pēc vēlākajiem atvieglojumiem šo instrukciju nevar bez papildu pārbaudes uztvert kā obligātu ceļu ikvienai mazēkai.
Nākamais solis būtu – skaidra atbilde par konkrētu adresi
Publisko avotu salīdzinājums ļauj secināt, ka mazās būvniecības vienkāršošana nav tikai sauklis. Noteiktām iecerēm atcelta dokumentācija, citām samazināta nepieciešamība gaidīt lēmumu, bet reģistrācijas posmā izveidota datu apmaiņa starp sistēmām. Tomēr atbildes atrašana par konkrētu zemesgabalu joprojām prasa īpašnieka darbu.
Nākamais lietderīgais solis būtu vienota sākotnējās pārbaudes anketa. Cilvēks norādītu adresi, ieceres veidu, stāvu skaitu, apbūves laukumu un paredzēto izmantošanu. Rezultātā viņš saņemtu saprotamu norādi par iespējamo procedūru un pārbaudāmajiem ierobežojumiem. Ja sistēma nespēj sniegt drošu atbildi, tai būtu jāpasaka, tieši kurš apstāklis jāprecizē.
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Otrs uzlabojums būtu katras instrukcijas redzams pārbaudes datums un saite uz spēkā esošo regulējumu. Trešais – biežāko situāciju paraugi ar skaidri aprakstītām robežām: kur šis piemērs der un kur tas vairs nav piemērojams.
Šādi risinājumi neatceltu vajadzību ievērot ugunsdrošību vai kaimiņa tiesības. Tie samazinātu laiku, kas cilvēkam nepieciešams, lai vispār saprastu savus pienākumus. Birokrātiju veido arī neskaidrība, kuras dēļ viens un tas pats jautājums jāpārlasa vairākās vietnēs vai jāuzdod vairākām iestādēm.
Pirms pasūtīt šķūnīti vai pirtiņu, saimniekam tādēļ vajadzīgas piecas atbildes: kādi ir būves precīzie parametri, vai tā paredzētajā vietā ir pieļaujama, kādas citu personu intereses tiek skartas, kurš būvniecības process attiecas uz ieceri un vai vēlama reģistrācija. Ja šīs atbildes ir skaidras, atvieglojumi kļūst izmantojami.