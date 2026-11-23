Kā saglabāt Ziemassvētku eglīti maksimāli svaigu: svarīgākais notiek vēl pirms pirkuma
Daudzās mājās katru gadu atkārtojas tas pats stāsts: Ziemassvētku vakarā zem eglītes ir vairāk skuju nekā dāvanu. Lielākā daļa padomu stāsta par ūdeni un statīvu, taču Ropažu novada egļu audzētavas E-GLĪTES.LV pieredze rāda, ka svarīgākais tiek izšķirts vēl pirms egle nonāk mājās: cik svaiga tā ir pirkšanas brīdī.
1. Svarīgākais: pērc pēc iespējas svaigāku egli
Nocirsta egle nav nedzīva. Tā turpina dzert ūdeni caur stumbru un uztur skujas zaļas, bet tikai tad, ja nav paspējusi izžūt. Jo ilgāk egle pēc nociršanas gaida savu pircēju, jo sliktāk tā vēlāk uzsūc ūdeni. Egle, kas nocirsta pirms vienas vai divām nedēļām, ūdeni dzer vāji, un pat vislabākā kopšana mājās vairs nespēj atgriezt to, kas zaudēts ceļā un uzglabāšanā.
Daudzas tirdzniecībā pieejamās egles ir importētas. Tās nocērt, sapako, pārvadā pāri robežām un uzglabā, tāpēc no ciršanas līdz brīdim, kad egle nonāk istabā, var paiet vairākas nedēļas. Pērkot egli, droši jautā pārdevējam: kur tā augusi un kad tā nocirsta?
Kā pārbaudīt egles svaigumu:
- Paklapē egli ar stumbru pret zemi: no svaigas egles nobirst tikai dažas skujas.
- Pacel egli: svaiga egle ir smaga, jo tajā ir daudz ūdens.
- Apskati stumbra griezumu: tam jābūt gaišam un mitram, bieži arī sveķainam.
- Paberzē zariņu starp pirkstiem: svaigai eglei ir izteikta skuju smarža.
E-GLĪTES.LV šo jautājumu atrisina vienkārši: katra egle tiek nocirsta tikai piegādes dienā, un neviena egle nestāv noliktavā ne dienu.
„Tava izvēlētā egle turpina augt laukā līdz pat brīdim, kad to vedam pie tevis. No lauka līdz tavām mājām paiet viena diena,“ stāsta Mārtiņš Pēteris Barkāns, E-GLĪTES.LV īpašnieks.
Tik svaiga egle istabā turpina dzīvot. „Esam saņēmuši no klientiem ziņas, ka viņu eglītes mājās izdzinušas pumpurus un sākušas ziedēt,“ piebilst Barkāns.
2. Uzstādi egli īstajā laikā
Piegādes dienā cirsta un pareizi kopta Latvijas egle istabā parasti labi izskatās trīs līdz četras nedēļas. Lielākā daļa ģimeņu egli uzstāda ap otro Adventi vai nedēļu pirms Ziemassvētkiem. Egli vari izvēlēties jau tagad un piegādes dienu norādīt pēc savām vajadzībām: līdz tam tā turpinās augt laukā, un populārākie izmēri (1,75-2,25 m) tiek izķerti pirmie.
3. Ja egle nostāvējusi, atjauno griezumu
Ja egle pirms uzstādīšanas nostāvējusi ilgāk par dienu, nozāģē 1-2 cm no stumbra apakšas. Svaigs griezums ļauj eglei atkal brīvi uzsūkt ūdeni.
4. Izvēlies lielu statīvu un pārbaudi ūdeni katru dienu
Statīvā jāietilpst vismaz 2-4 litriem ūdens. Pirmajā nedēļā svaiga egle var izdzert 1-2 litrus dienā, un tas ir labākais pierādījums, ka tā ir dzīva. Zelta likums: stumbra apakšai vienmēr jābūt ūdenī. Pieredze rāda, ka pilnīgi pietiek ar tīru ūdeni, un piedevām, piemēram, cukuram vai aspirīnam, nav būtiskas nozīmes.
5. Izvēlies eglītes novietošanai pēc iespējas vēsāku vietu
Novieto egli tālāk no radiatoriem, kamīna, plīts un tiešiem saules stariem. Ja iespējams, ļauj tai pirms ienešanas istabā dienu pastāvēt vēsākā telpā, piemēram, garāžā. Tas ir īpaši svarīgi, ja ārā ir liels sals: krasa temperatūras maiņa ir tas, kas eglei kaitē visvairāk un saīsina tās mūžu.
6. Izvēlies LED virtenes
Vecās kvēlspuldžu virtenes silda zarus un sausina skujas. LED virtenes gandrīz nesilda, patērē mazāk elektrības un ir drošākas.
Svaiga egle tieši no audzētavas
E-GLĪTES.LV piedāvā unikālu iespēju - izvēlēties tieši savu egli no audzētavas kataloga. Katra egle ir nofotografēta atsevišķi, un tai ir savs kods, tāpēc bildē redzamā egle ir tieši tā, kas nonāks pie tevis.
- Izvēlies eglīti katalogā e-glites.lv: atlasi pēc augstuma (no 1 līdz pat 6 metriem) un apskati katras egles fotogrāfiju.
- Noformē pasūtījumu un grozā izvēlies sev ērtu piegādes dienu un laiku.
- Piegādes dienā tava egle tiek nocirsta audzētavā.
- Tajā pašā dienā egle tiek atvesta līdz tavām durvīm Rīgā vai Pierīgā.
Egles katalogā pieejamas no 25 eiro, populārais 1,75 metru augstums maksā ap 40 eiro. Piegāde Rīgā, Ropažos, Salaspilī un Ikšķilē maksā 5 eiro, pārējā Pierīgā no 7 eiro.
E-GLĪTES.LV ir ģimenes uzņēmums, kas eglītes audzē savā audzētavā „Pakalni“ Kākciemā, Ropažu novadā. Kopumā audzētavā vairāku hektāru platībā aug vairāk nekā 10 000 egļu. Ja eglīti gribi izvēlēties klātienē, audzētavā vari ierasties jebkurā laikā, iepriekš vienojoties pa tālruni vai e-pastu. Klātienē izvēle ir vēl plašāka nekā interneta veikalā. Piedāvājumā ir arī egles podiņos, egļu zari, statīvi un Adventes vainagi.
E-GLĪTES.LV klātienē:
- Kalnciema kvartāla tirgū (Kalnciema iela 35, Rīga): 28. novembrī un 5. decembrī (sestdienās).
- Ulbrokā, Institūta ielā 7 pie „Top“ veikala: no 11. līdz 24. decembrim katru dienu 9:00-19:00. Šeit var arī bez maksas saņemt internetā pasūtīto egli
- Audzētavā „Pakalni“ Kākciemā: jebkurā laikā, iepriekš vienojoties (tālr. 29175813, info@e-glites.lv)
Tālr. 29175813
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Raksts tapis sadarbībā ar E-GLĪTES.LV