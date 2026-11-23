Pagatavo sildošu un spēcinošu zupu. RECEPTES
Kad aiz loga drēgns un auksts, nekas nesasilda tik labi kā bļodiņa karstas zupas. Turklāt nav stundām jāstāv pie plīts, lai tiktu pie gardas maltītes.
Sātīgā pupiņu zupa ar kūpinātu gaļu
4 porcijas
40 minūtes
Šī ir īsta aukstā laika zupa – bagātīga, nedaudz pikanta un īpaši labi garšo kopā ar rupjmaizes šķēli.
Sastāvdaļas:
1 l gaļas vai dārzeņu buljona
1 kārba (400 g) konservētu sarkano pupiņu
300 g kūpinātas cūkgaļas
3 vidēji kartupeļi
200 g konservētu tomātu savā sulā
1 burkāns
1 sīpols
2 ķiploka daiviņas
1 ēdk. eļļas
1 tējk. maltas saldās paprikas
šķipsniņa čili pārslu
sāls un malti melnie pipari pēc garšas
svaigi pētersīļi pasniegšanai
Pagatavošana:
1. Kūpināto gaļu sagriez nelielos gabaliņos, sīpolu un ķiplokus sakapā, burkānu sagriez ripiņās, bet kartupeļus – kubiņos. Katlā sakarsē eļļu, pievieno gaļu un dažas minūtes apcep. Pieliec sīpolu, burkānu un ķiplokus, turpini cept vēl 3–4 minūtes. Pievieno malto papriku, čili pārslas un konservētos tomātus. Visu samaisi un pāris minūtes pasautē.
2. Pielej buljonu, pievieno kartupeļus un vāri aptuveni 15–20 minūtes, līdz dārzeņi mīksti. Pievieno noskalotas pupiņas un vāri vēl 5 minūtes. Pagaršo un, ja nepieciešams, pievieno sāli un piparus. Pasniedz karstu, pārkaisītu ar sakapātiem pētersīļiem.
Krēmīgā ķirbju un burkānu zupa ar ingveru
4 porcijas
35 minūtes
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Samtaini maiga zupa ar patīkamu ingvera asumiņu sasildīs pat visdrēgnākajā dienā. Kokosriekstu pienu vari aizstāt ar saldo krējumu.
Sastāvdaļas:
600 ml dārzeņu buljona
600 g nomizota ķirbja
300 g burkānu
200 ml kokosriekstu piena
1 sīpols
2 ēdk. olīveļļas
2 ēdk. ķirbju sēklu
2 ķiploka daiviņas
2–3 cm svaigas ingvera saknes
½ tējk. maltas kurkumas
sāls un malti melnie pipari pēc garšas
svaigs timiāns vai pētersīļi pasniegšanai
Pagatavošana:
1. Ķirbi sagriez kubiņos, burkānus – ripiņās. Sīpolu un ķiplokus sakapā, ingveru nomizo un smalki sarīvē. Katlā sakarsē olīveļļu un apcep sīpolu, līdz tas kļūst caurspīdīgs. Pievieno ķiplokus, ingveru un kurkumu, maisot karsē vēl pusminūti.
2. Pievieno ķirbi un burkānus, pārlej ar buljonu. Vāri aptuveni 20 minūtes, līdz dārzeņi mīksti.
3. Zupu sablendē viendabīgā, krēmīgā masā. Pievieno kokosriekstu pienu, sāli un piparus. Vēlreiz uzkarsē, bet nevāri.
4. Sausā pannā viegli apgrauzdē ķirbju sēklas. Zupu lej bļodiņās, pārkaisi ar ķirbju sēklām un izrotā ar svaigiem zaļumiem.