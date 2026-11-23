Pusgads pēc kiberuzbrukuma LVM: mācības un secinājumi
Apritējis pusgads, kopš aizvadītajā vasarā akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (LVM) piedzīvoja vērienīgu kiberuzbrukumu. Tā sekas uzņēmums novērsa jau pirmo dažu dienu laikā, taču drošības sistēmu uzlabošana turpinās vēl tagad un beigas šim darbam nav redzamas.
Pirmās ziņas par kiberuzbrukumu parādījās uzreiz pēc Jāņiem, kad uzņēmums drošības pēc atslēdza daudzu ikdienā izmantotās lietotnes “LVM Geo” un “Mednis”. Runāja, ka nezināmajam hakerim LVM datorsistēmā izdevies ielauzties caur pāris veciem un aizmirstiem serveriem, kam nav atjaunotas versijas. LVM informācijas tehnoloģiju un attīstības direktors Māris Kuzmins saka – patiesībai tas atbilst daļēji. “Taisnība ir tā, ka uzbrucējs tiešām iekļuva vienā no serveriem, taču tas nebūt nebija aizmirsts – tajā vēl turpinājās atjaunināšanas darbi. Šis process ir ilgs un sarežģīts; domāju, ka tagad, pēc vēlākajiem incidentiem, daudzi to ir sapratuši. Te nepietiek ar to, ka vienkārši uzinstalē jaunāku versiju. Lai atjauninātu serveri, ir jāveic daudzas darbības, un mums bija sastādīts plāns pusgadam, kā veikt šo atjaunošanu, nepārtraucot servera darbību. Diemžēl mums pietrūka pāris nedēļu, lai būtu visu izdarījuši un atjaunojuši uz jaunāku versiju, un to tad arī izmantoja hakeris.”
Iedarbināta krīzes vadības sistēma
Hakera darbošanos LVM datordrošības speciālisti bija pamanījuši 22. jūnija rītā. Drīz vien bija skaidrs nodarītā kaitējuma apjoms – no uzņēmuma rīcībā esošajiem 650 serveriem 114 serveros tika nošifrēta informācija, tā padarot šos serverus nelietojamus. LVM speciālisti drošības apsvērumu dēļ uz laiku atslēdza “LVM Geo” un medību lietotni “Mednis”, kaut gan kiberuzbrukums tiešā veidā tās nebija skāris.
Tālākās darbības Māris Kuzmins apraksta šādi: “Uzņēmumā ir izstrādāti darbības nepārtrauktības plāni, ko regulāri testējam un uzlabojam. Tos iedarbinājām momentā, darījām visu, ko jau daudzreiz bijām pārrunājuši: sasaucām krīzes vadības grupu, uzsākām gan ārējo komunikāciju ar mūsu klientiem un valdību, gan arī iekšējo komunikāciju. Informējām, ko plānojam darīt un ko jau esam paveikuši. Pateicoties laikus sagatavotiem rīcības plāniem, mēs drīz vien varējām atjaunot kokmateriālu piegādes 60 procentu apmērā, vēl pēc pāris dienām 85 procentu apmērā un tad jau arī pilnībā.”
Hakera nošifrētie serveri uz laiku tika izņemti no aprites, pārinstalēti un pilnībā atjaunoti no nulles, jo datu atšifrēšana sākotnējā formātā nebija iespējama. Labā ziņa ir tā, ka nekādi dati nav pazaudēti, jo tiem bija rezerves kopijas, tādēļ tos bija iespējams atjaunot. Ne tik labā ziņa savukārt ir tā, ka šiem datiem piekļuva hakeris. Tiesa, noplūdušo datu apjoms ir salīdzinoši neliels – apmēram 400 gigabaitu jeb 0,02 procenti no kopējā datu apjoma, kas atrodas LVM datu bāzēs. Līdz šim, cik zināms, no šiem noplūdušajiem datiem ir publiskoti apmēram 44 gigabaiti, kas būtu līdzvērtīgi pusei ne paša jaudīgākā viedtālruņa iekšējās atmiņas – tātad diezgan mazs apjoms.
Par hakera rīcības motīviem skaidrības nav. Lai gan pavīdēja ziņas, ka viņš esot gribējis no LVM izspiest naudu par datu atgūšanu, tomēr šādu piedāvājumu uzņēmums nav saņēmis. Tādēļ var tikai minēt, kādi apsvērumi viņu vadīja: vienkārša vēlme parādīt pasaulei savu meistarību un spodrināt spalvas amata brāļu vidū vai arī kas cits. “Pat ja LVM saņemtu prasību samaksāt par datiem, mēs pilnīgi noteikti to nedarītu,” uzsver Māris Kuzmins.
Vēl cīņa nav galā un nebeigsies
Vaicāts par secinājumiem, kas izdarīti pēc aizvadītās vasaras incidenta, viņš saka: “Pirmais secinājums – uzlauzt var jebko. Taču jācenšas uzņēmumā sasniegt tādu līmeni, lai hakeriem nebūtu interesanti mūs uzlauzt, proti, lai uzlaušanas process būtu tik dārgs un sarežģīts, ka īsti neatmaksātos. Bet tas nozīmē, ka mums nepārtraukti jārūpējas par visiem drošības aspektiem, lai novērstu nelikumīgu piekļuvi mūsu sistēmām. Tas attiecas ne tikai uz serveru atjauninājumiem, bet arī uz darbinieku parolēm, ko kāds var uzminēt un tā iegūt piekļuvi. Kiberdrošība ir visu kopīgs darbs, ne tikai drošības speciālistu uzdevums. Otrs secinājums – lai šādi gadījumi neatkārtotos, visiem nāksies kiberdrošībā investēt vēl vairāk, nekā darām to jau tagad. LVM kā uzņēmums vienmēr ir ļoti gādājis par kiberdrošību un investējis tajā lielus līdzekļus, tādēļ mēs jutāmies samērā droši. Taču 22. jūnija notikumi parādīja, ka viss nav ideāli un vēl ir daudz darāmā.”
Jāņem arī vērā, ka situāciju kiberdrošībā ļoti būtiski maina mākslīgais intelekts, ko pēdējā pusgada laikā arvien vairāk savās aktivitātēs izmanto arī hakeri. “Parastajam hakerim atrast kaut kādu ievainojamību nav nemaz tik vienkārši, jo jāveic daudzas darbības un tas prasa daudz laika. Ar mākslīgā intelekta palīdzību to var izdarīt ievērojami ātrāk, un visa IT nozare labi apzinās, cik ļoti tas maina situāciju kiberdrošības jomā. Tātad mums pretī ir jādarbojas līdzīgā veidā – pašiem ar mākslīgā intelekta palīdzību jātestē savas sistēmas un jāmeklē iespējamās ievainojamības,” atzīst Māris Kuzmins.