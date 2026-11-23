Kāpēc veļasmašīnas atvilktnītē ir trīs nodalījumi? Atbilde daudziem izrādījusies pārsteigums
Veļas mazgājamās mašīnas atvilktnē ir trīs nodalījumi, taču daudzi nemaz nezina, kam katrs no tiem paredzēts. Izrādās, nepareiza mazgāšanas līdzekļu lietošana ir biežāka kļūda, nekā varētu šķist!
Veļas mazgājamā mašīna ir viena no neaizstājamākajām ierīcēm mājās. Tā dažu stundu laikā netīras drēbes pārvērš tīrā un patīkami smaržojošā veļā. Savukārt, ja mājās ir veļas mazgājamā mašīna ar žāvēšanas funkciju, apģērbu pēc mazgāšanas var uzreiz likt skapī.
Taču, lai gan veļas mazgājamo mašīnu izmantojam regulāri, vai esat kādreiz aizdomājušies, kam īsti paredzēts katrs no trim nodalījumiem mazgāšanas līdzekļu atvilktnē? Kā izrādās, daudzi cilvēki to nemaz nezina. Daļa pat atzinuši, ka tikai nesen uzzinājuši, kā pareizi izmantot visus trīs nodalījumus, vēsta "Daily Express".
Sociālajā tīklā "TikTok" kāds lietotājs dalījies ar noderīgu padomu, video izskaidrojot katra nodalījuma nozīmi. "Pirmais nodalījums ir paredzēts priekšmazgāšanai. Tas parasti nav nepieciešams, ja vien nemazgājat īpaši netīras drēbes. Taču, ja izvēlaties mazgāšanas programmu ar priekšmazgāšanas funkciju, šajā nodalījumā jāieber nedaudz veļas pulvera vai jāielej šķidrais mazgāšanas līdzeklis. Tādējādi veļas mašīna drēbes būtībā izmazgās divreiz," skaidro vīrietis.
Otrais nodalījums ir pats svarīgākais, jo tas paredzēts galvenajam mazgāšanas ciklam. Parasti tas ir lielākais no trim nodalījumiem un nereti apzīmēts ar romiešu ciparu II vai skaitli 2. Ja neizmantojat veļas mazgāšanas kapsulas, tieši šajā nodalījumā pirms katras mazgāšanas reizes jāieber veļas pulveris vai jāielej šķidrais mazgāšanas līdzeklis.
Savukārt trešais nodalījums paredzēts veļas mīkstinātājam. To parasti ir viegli atpazīt, jo tas pēc izmēra, formas vai krāsas atšķiras no pārējiem. Bieži vien tas ir apzīmēts ar ziediņa simbolu.
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"Šis nodalījums jāizmanto tikai tad, ja vēlaties pievienot veļas mīkstinātāju, lai apģērbs pēc mazgāšanas būtu mīkstāks un patīkamāk smaržotu. Tas arī viss - pavisam vienkārši!" skaidro video autors.
Lai gan daudziem šī informācija var šķist pašsaprotama, sociālo tīklu lietotāju komentāri liecina, ka ne visiem bijis skaidrs, kā pareizi izmantot veļas mazgājamās mašīnas nodalījumus. "Es joprojām nesaprotu atšķirību starp priekšmazgāšanas nodalījumu un otro nodalījumu," rakstīja kāds komentētājs. Cits atzina: "Man ir 25 gadi, un es to uzzināju tikai tagad. Turklāt kopš 19 gadu vecuma dzīvoju viens."
Vēl kāds bija pārsteigts: "Ak Dievs, es visu šo laiku esmu darījis nepareizi!" Savukārt kāds cits pateicās par noderīgo skaidrojumu: "Paldies, šis tiešām bija ļoti noderīgi!"
Jāņem gan vērā, ka nodalījumu izvietojums dažādiem veļas mazgājamo mašīnu modeļiem var atšķirties, tāpēc šaubu gadījumā ieteicams ieskatīties ierīces lietošanas instrukcijā.