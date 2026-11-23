Šie augi kailsalā cieš visvairāk! Dārznieks iesaka, kā tos glābt
Daudzi dārzu īpašnieki baidās no kailsala, jo šķiet, ka tas iznīcinās daudzus augus ar vienu kodienu. Cik nežēlīgs būs kailsals, lielā mērā ir atkarīgs no tā, kad un kādā veidā tas pie mums ierodas. Māca parka dārznieks Mikus Karlsons.
Ko kailsals dara?
Kailsals augiem ir bīstams, jo sals un aukstums iet arvien dziļāk augsnē, un tas traucē augu saknēm uzņemt mitrumu. Ja sals palielinās, augsne var sākt plaisāt, un tas jau nozīmē, ka augu saknes var tikt saraustītas gabalos un neatgriezeniski aiziet bojā. Ja kailsala laikā pievienojas arī vējš, arī augu virs zemes daļa strauji zaudē mitrumu; šī ir pati bīstamākā situācija.
Kam no kailsala visvairāk bail?
Ja rudens un ziemas sākums ir bijis tāds, kādam tam būtu jābūt, un augi, koki un krūmi līdz kailsalam ir iegājuši ziemošanas dziļā miera periodā, par tiem nav īpaši jāsatraucas. Kailsals neapdraud lielos kokus un krūmus ar dziļu sakņu sistēmu, bet ir pamats satraukumam par nesen stādītiem augiem, kuri līdz ziemas sākumam vēl nav kārtīgi ieauguši un iesakņojušies. Tāpat arī jāgādā par augiem, kuri nāk no siltākām klimata zonām vai arī no vietām, kurās nav pārāk bieži pie mums raksturīgie ziemas beigu atkušņi. Taču, ja dārza īpašnieks ir pietiekami rūpīgs, viņš var nosargāt lielāko tiesu augu arī kailsala apstākļos.
Kā rīkoties?
Lai to veiksmīgi izdarītu, izmanto mulču – kūdru, zāģu skaidas, sausas lapas vai šķeldu. Ap koku un krūmu stumbriem un sakņu sistēmu uzklāj 8–12 cm biezu mulčas slāni. Labāk to izdarīt jau rudenī, taču, ja nu nav sanācis, tad mulču var klāt arī brīdī, kad zeme sāk sasalt un prognozes sola sala pastiprināšanos. Mulčas slānis vai nu pilnībā novērsīs dziļu zemes sasalšanu augu sakņu zonā, vai arī padarīs to daudz lēnāku.
Mulču var klāt arī uz ziemciešu un citu augu dobēm, kurās tie tiek audzēti, izmantojot melno agroplēvi. Galvenais – jāatceras, ka mulču nedrīkst likt cieši klāt pie auga sakņu kakla. Tas var veicināt auga sakņu kakla izsušanu, uznākot siltākam laikam vai uzsniegot sniegam, un rezultātā augs aizies bojā. Kaprīzākos jaunos augus, piemēram, dažādus vīteņus, magnolijas, vīteņrozes un citus eksotiskos dārza iemītniekus, papildus ietin agroplēvē, džutas maisos vai salmu paklājiņos.
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