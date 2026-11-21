Netīrs pļāvējs, vecs benzīns un mitrs šķūnis: kļūdas, kas var sabojāt dārza tehniku
Dārza darbu sezona ir galā, taču, pirms nolikt tehniku ziemas guļā, jāparūpējas par dažām svarīgām lietām. Pretējā gadījumā pavasarī var nākties saskarties ar nepatīkamiem pārsteigumiem un dārgiem remontiem.
Ziema ir laiks atpūtai – ne tikai tev un dārzam, bet arī dārza tehnikai. Līdzīgi kā dzīvniekiem, kuri dodas ziemas miegā, ir jāuzņem barības vielas, lai veiksmīgi pārdzīvotu ziemu, tā arī tehnikai vajag zināmus nosacījumus, lai tā pavasarī atkal labi strādātu.
Tīrība ir svarīga
Pirmais nosacījums veiksmīgai ziemošanai ir tīrība. Tas nozīmē, ka darbarīkus vajag rūpīgi nomazgāt un notīrīt no zāles, lapu, zemes un citām atliekām. Vai tu dari to ar augstspiediena mazgātāju vai ar birsti un dārza laistīšanas šļūteni, tam nav nozīmes. Nevajag gan pārcensties un mēģināt izmazgāt filtrus un motoru – no tā nekas labs nesanāks. Pēc tam rūpīgi noslauki visu lieko mitrumu vai, ja ir tāda iespēja, ūdens atlikumu no visām spraugām izpūt ar gaisa kompresoru. Kad rokas instrumenti, pļāvējs, zāģis, trimmeris un dzīvžoga šķēres kārtīgi notīrītas, var ķerties pie citiem darbiem.
Rokas instrumenti gatavi darbam
Rokas instrumentus droši var uzasināt un pēc tam arī ieeļļot. Tad novieto tos glabāšanai sausā un vēdināmā telpā. Var arī ietīt kādā elpojošā audumā – tad pavasarī varēsi uzreiz sākt izmantot instrumentus.
Benzīnu ārā, eļļu iekšā
Pēc tam pievērsies tiem instrumentiem, kurus darbina ar benzīnu, un parūpējies, lai benzīna bāka ir pilnībā iztukšota. Ļauj motoram darboties līdz brīdim, kad viss benzīns, arī karburatorā esošais, ir sadedzis. Pavasarī liesi jaunu un tīru benzīnu. Otrs variants ir pievienot speciālu stabilizatoru – ķīmisku vielu, kas ļauj benzīnam nezaudēt savas īpašības ziemas laikā.
Eļļu, kas parasti ir instrumentos ar motoru, ieteicams pirms ziemas nomainīt. Tas palīdzēs visām tām detaļām, kuras jāeļļo, lai būtu labā stāvoklī. Vēlams nomainīt arī gaisa filtrus vai arī izmazgāt, ja tie ir mazgājami.
Zāles pļāvēju apčubini īpaši
Zāles pļāvējam novērtēt un, ja nepieciešams, nomainīt piedziņas siksnas, lai, sākoties pavasarim, nevajadzētu meklēt meistaru. Vajag arī izskrūvēt un novērtēt aizdedzes sveces stāvokli. Ja elektrodi ir nodiluši, sveci nomaini. Sveces nemaksā dārgi, un šis darbiņš neprasa lielu piepūli. Pirms jaunas sveces ieskrūvēšanas var iepilināt cilindrā dažus pilienus motoreļļas. Pēc tam gan ieteicams nedaudz pagriezt motora kloķvārpstu, lai eļļa nonāk cilindrā. Pirms ziemas ieteicams uzasināt motorzāģa ķēdi, zāles pļāvēja un dzīvžoga šķēru asmeņus.
Ko darīt ar akumulatoru?
Ja dārza tehnikā tiek izmantots akumulators, tas pirms ziemas jānoņem un pilnībā jāuzlādē. Uzglabā to sausā vietā, vislabāk – istabas temperatūrā.
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