Ēdam griķus! Divas neierastākas receptes
Izmēģini sātīgu maltīti ar sēnēm un krēmīgu mērci vai kraukšķīgus plācenīšus. Receptes ir vienkāršas, ātri pagatavojamas un maciņam draudzīgas, turklāt rezultāts ir tiešām garšīgs.
Krēmīgi griķi ar šampinjoniem un spinātiem
4 porcijas
35 minūtes
Šis ēdiens patiks arī tiem, kuri uzskata, ka griķi ir sausi un garlaicīgi. Sēnes piešķir bagātīgu garšu, saldais krējums – patīkamu maigumu, bet spināti ienes svaigumu. Lieliski garšo arī bez gaļas!
Sastāvdaļas:
500 ml ūdens vai dārzeņu buljona
300 g šampinjonu
250 g griķu
150 ml saldā krējuma
100 g svaigu spinātu
1 sīpols
2 ķiploka daiviņas
2 ēdk. sviesta
sāls un malti melnie pipari pēc garšas
nedaudz rīvēta cietā siera pasniegšanai
Pagatavošana:
1. Griķus noskalo, liec katlā, pārlej ar ūdeni vai buljonu, pievieno šķipsnu sāls un vāri uz nelielas uguns aptuveni 15–20 minūtes, līdz šķidrums uzsūcies.
2. Pannā izkausē sviestu, pievieno smalki sagrieztu sīpolu un apcep, līdz tas kļūst caurspīdīgs. Pievieno sasmalcinātu ķiploku.
3. Šampinjonus sagriez šķēlītēs, liec pannā un cep, līdz iztvaikojis liekais šķidrums un sēnes kļuvušas zeltainas. Pievieno spinātus un maisot karsē, līdz tie saplok. Pielej saldo krējumu, pieber sāli un piparus.
4. Pannā ieber izvārītos griķus, visu samaisi un pāris minūtes pakarsē, lai garšas savienojas. Ja nepieciešams, pielej nedaudz ūdens vai buljona. Pasniedz karstus, pārkaisītus ar rīvētu sieru.
Kraukšķīgi griķu plācenīši ar sieru un burkāniem
4 porcijas
30 minūtes, ja griķi jau izvārīti
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Ja no vakardienas pusdienām pāri palikuši griķi, nemet tos ārā! Pievieno sieru, burkānu un pagatavo zeltainus plācenīšus. Īpaši labi tie garšo ar krējuma un ķiploku mērci. Starp citu, plācenīšu pagatavošanai vislabāk der iepriekšējā dienā vārīti griķi – tie ir mazāk mitri, tāpēc masa labāk turas kopā.
Sastāvdaļas:
400 g vārītu griķu
120 g rīvēta siera
2 olas
1 vidēji liels burkāns
1 neliels sīpols
3 ēdk. kviešu miltu
1 ķiploka daiviņa
sāls un malti melnie pipari pēc garšas
eļļa cepšanai
Mērcei:
150 g skābā krējuma
1 ķiploka daiviņa
1 ēdk. sasmalcinātu diļļu
šķipsna sāls
Pagatavošana:
1. Burkānu un sieru sarīvē, sīpolu un ķiploku smalki sakapā. Bļodā liec atdzesētus vārītos griķus, pievieno burkānu, sieru, sīpolu, ķiploku un olas. Visu rūpīgi samaisi. Pievieno miltus, sāli un piparus. Masai jābūt pietiekami stingrai, lai no tās varētu veidot plācenīšus. Ja tā šķiet pārāk šķidra, pieber vēl nedaudz miltu.
2. Pannā sakarsē eļļu. Ar karoti liec nelielas gatavās masas piciņas, saplacini un cep uz vidējas uguns aptuveni 3–4 minūtes no katras puses, līdz plācenīši kļuvuši zeltaini un vidū izcepušies.
3. Mērcei sajauc skābo krējumu ar sasmalcinātu ķiploku, dillēm un sāli. Plācenīšus pasniedz siltus ar mērci un svaigiem dārzeņu salātiem.