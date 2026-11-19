Norija cepuri! ASV valda satraukums par ļoti populāro nīlzirgu mātīti Fionu
Pasaules vadošo mediju uzmanības centrā nonākusi ASV Sinsinati zooloģiskā dārza iemīļotā iemītniece, nīlzirgu mātīte Fiona, kura norijusi adītu cepuri. Operācija ir pārāk riskanta, un speciālisti cer, ka izdosies cepuri dabūt ārā dabīgā ceļā.
Nu par vienu no ASV slavenākajiem dzīvniekiem Fiona kļuva par interneta sensāciju pēc tam, kad 2017. gada janvārī piedzima krietni priekšlaikus. Piedzimšanas brīdī viņa svēra nieka 13,2 kilogramus jeb par apmēram 11,3 kilogramiem mazāk nekā svēra iepriekšējais visvieglākais piedzimušais šīs sugas pārstāvis, un nebija spējīga patstāvīgi stāvēt. Nu viņas svars sasniedzis 1113 kilogramus. Par Fionas popularitāti liecina kaut vai tas, ka viņas gaitām sekotāju skaits “Facebook” kontā ir pārsniedzis sešus miljonus.
Drāma sākās pirms 11 dienām, kad Fionas mutē nokļuva adīta cepure, kuru kāds apmeklētājs bija pametis gaisā, tā trāpījusi griestu ventilatorā un ielidojusi Fionas aplokā. Sākotnēji nekas neliecināja, ka cepure ir iestrēgusi milzeņa gremošanas traktā, taču pēc dažām dienām viņai sākusi mazināties apetīte. Asins analīžu rezultāti bija normas robežās, tomēr zooloģiskā dārza speciālisti nolēma Fionu iemidzināt, lai veiktu padziļinātu izmeklēšanu. Viņai tika veikta ultrasonogrāfija, kā arī ievadīti šķidrumi un medikamenti sliktas dūšas mazināšanai un apetītes veicināšanai.
Sinsinati zooloģiskais dārzs vērsās pēc palīdzības pie Kolumbusas zooloģiskā dārza, kas aizdeva aptuveni 2,7 metrus garu endoskopu un nosūtīja speciālistu, lai palīdzētu veikt Fionai kolonoskopiju. Diemžēl veterinārārstiem neizdevās ar instrumentu aizsniegt vietu, kur atradās cepure, un to izņemt. Ultrasonogrāfijā liecina, ka cepure pārvietojas pa Fionas tievo zarnu, tomēr zooloģiskā dārza pārstāvji norāda, ka pieaugušam nīlzirgam ķirurģiska operācija nav reāla ārstēšanas iespēja, tāpēc Fionai cepure no organisma jāizvada dabiskā ceļā, vēsta “Fox 8”.
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Pašlaik Fiona saņem pretsāpju medikamentus un nepieciešamo atbalstošo terapiju. Zooloģiskā dārza darbinieki cenšas rosināt viņas apetīti, piedāvājot iecienītākos gardumus, vienlaikus izvērtējot, vai nebūs nepieciešamas papildu medicīniskās procedūras.
Jaunākajā paziņojumā par Fionas veselības stāvokli zooloģiskais dārzs pateicās visiem, kuri izrādījuši rūpes par dzīvnieku: “Paldies, ka uztraucaties par Fionu! Kā jau varat iedomāties, mēs visi turam par viņu īkšķus un ceram, ka viņa izrādīsies tikpat stipra un izturīga kā savas dzīves sākumā.”