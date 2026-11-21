Maksā tikpat, bet saņem sliktāku kvalitāti? Šokējošs atklājums liek rūpīgāk izpētīt apģērba birku pirms iegādes
Oficiāli ir sākusies silto un omulīgo džemperu sezona. Taču, pirms palutināt sevi ar jaunu vilnas džemperi, iespējams, ir vērts rūpīgāk izpētīt tā sastāvu uz apģērba etiķetes.
Apģērbu zīmols "Abercrombie & Fitch" nonācis kritikas krustugunīs saistībā ar tā dēvēto "rozā nodokli" jeb situāciju, kad sievietēm paredzētās preces maksā vairāk nekā līdzvērtīgas vīriešu preces. Diskusijas izraisījis vietnē "TikTok" publicēts video, kurā atklātas būtiskas atšķirības vienādas cenas vīriešu un sieviešu džemperu materiālu sastāvā.
Pagājušajā mēnesī, aplūkojot amerikāņu zīmola interneta veikalu, modes satura veidotāja Reičela Braunfīlda pamanīja, ka vīriešu apģērbu sadaļā par 95 ASV dolāriem tiek pārdots džemperis, kas izgatavots no 100% merīnvilnas. Savukārt sieviešu sadaļā džemperis par tādu pašu cenu saturēja tikai 30% vilnas. Lai gan abu džemperu modeļi atšķīrās, zīmols tos bija reklamējis līdzās vienā sociālo tīklu ierakstā.
"Diezgan dīvaini," viņa rakstīja pie publicētā video, kurā pauda neizpratni, kāpēc sieviešu džemperim, kura sastāvā pārsvarā ir sintētiskās šķiedras, būtu jāmaksā tikpat, cik vīriešu džemperim, kas izgatavots no tīras vilnas.
Laikraksts "The Guardian" vērsies pie "Abercrombie & Fitch", lūdzot komentēt situāciju.
Iepriekš dzimumu cenu atšķirības, kad sievietēm paredzētās preces maksā vairāk nekā līdzvērtīgi vīriešu produkti, konstatētas, piemēram, dezodorantu, skuvekļu un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu jomā. Braunfīldas video, kas savācis jau divus miljonus skatījumu un gandrīz 10 000 komentāru, daudziem licis aizdomāties, vai līdzīga nevienlīdzība pastāv arī trikotāžas apģērbu tirgū.
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Šonedēļ, iedvesmojoties no šī video, datu analīzes platforma "Style Analytics" nolēma šo jautājumu izpētīt padziļināti. Saskaņā ar tās secinājumiem vīriešu džemperi, kuru cena nepārsniedz 100 ASV dolāru, līdz pat piecām reizēm biežāk nekā sieviešu džemperi ir izgatavoti tikai no dabīgām šķiedrām, piemēram, vilnas, kokvilnas vai kašmira. Šādi rezultāti iegūti, analizējot sešu lielu ASV apģērbu zīmolu interneta veikalos piedāvātos trikotāžas izstrādājumus par pilnu cenu. Daudzi no šiem zīmoliem ir pieejami arī Lielbritānijā.
"Style Analytics" dibinātāja Mollija Rūjakersa atzīst, ka rezultāti viņu pamatīgi pārsteiguši. Viņa arī noskaidrojusi, ka cenu kategorijā līdz 100 dolāriem sieviešu džemperu sastāvā poliesters sastopams divreiz biežāk nekā vīriešu džemperos. Savukārt atšķirības starp abu dzimumu apģērbu materiālu sastāvu izlīdzinās tikai tad, kad džempera cena sasniedz vismaz 100 dolāru.
Lai gan pētījuma dati ir ierobežoti, jo Rūjakersa analizējusi tikai sešu modes zīmolu interneta veikalu piedāvājumu vienā konkrētā dienā, iegūtie rezultāti izraisījuši plašākas diskusijas par sieviešu un vīriešu apģērbu sastāva atšķirībām, īpaši trikotāžas izstrādājumu kategorijā, un to iespējamiem iemesliem.
Dizainere un modes pasniedzēja Roni Brunna, kura savā populārajā Instagram kontā māca pircējiem atpazīt kvalitatīvu apģērbu, skaidro, ka sintētisko šķiedru, piemēram, elastāna, neilona un poliestera, izmantošanu sieviešu trikotāžas apģērbā lielā mērā ietekmē modes tendenču straujā maiņa. Nozīme ir arī apģērbu izmēriem un piegriezumam.
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"Elastāns nodrošina elastību, sintētiskās šķiedras var padarīt audumu plūstošāku, turklāt tās ir lētas," skaidro Brunna. "Vīrieši retāk eksperimentē ar modi, tāpēc zīmoli ir ieinteresēti sezonu pēc sezonas piedāvāt viņiem vienus un tos pašus apģērbu modeļus. Tas ļauj iepirkt dziju lielākos apjomos un optimizēt ražošanu."
Sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos, kad patērētāju pārliecība par savu finansiālo situāciju ir zema, apģērbu zīmoli arvien aktīvāk meklē iespējas samazināt izmaksas. No naftas produktiem iegūtu sintētisko audumu, piemēram, poliestera, ražošana ir lētāka nekā dabīgo šķiedru, piemēram, vilnas un kokvilnas, izmantošana. Tomēr ražotāji bieži vien apvieno abus materiālu veidus, tādējādi samazinot ražošanas izmaksas, vienlaikus turpinot reklamēt apģērbu kā augstvērtīgu produktu.
Lai saprastu atšķirības, pircējiem rūpīgi jāizpēta apģērbu etiķetes un jāpievērš uzmanība tādiem mārketinga apzīmējumiem kā "vilnas maisījums", jo vilnas īpatsvars šādā izstrādājumā var būt vien 15%. Piemēram, zīmola "Gap" populārākajā trikotāžas kolekcijā "CashSoft", kas tiek reklamēta kā "tikpat mīksta kā kašmirs", patiesībā kašmira nav vispār. Šie apģērbi ir izgatavoti no kokvilnas, neilona un akrila maisījuma. Brunna šādu pieeju salīdzina ar skaistumkopšanas produktiem, kuru sastāvā ir tikai niecīgs daudzums kādas populāras sastāvdaļas, taču reklāmās tās nozīme tiek pārspīlēta.
"Sieviešu apģērbu tirgū modes tendences pārdod labāk par visu pārējo," viņa norāda. "Liela daļa mūsdienās novērojamās zemās apģērbu kvalitātes ir sekas tam, ka ātrā mode pieradinājusi patērētājus pie iespējas iegādāties aktuālo modes tendenču apģērbu par zemāku cenu. Citi zīmoli ir spiesti ar to konkurēt, un tieši tāpēc apģērbu sastāvā tik bieži nonāk sintētiskās šķiedras."