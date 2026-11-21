Noderīgi ikdienā
Šodien 06:36
Mīti un patiesība par ingveru: kādos gadījumos tas patiešām palīdz, bet kad ir bezspēcīgs
Ingvers jau sen kļuvis par ierastu sastāvdaļu Āzijas virtuves ēdienos un ziemas tējās, kā arī iecienītu mājas līdzekli pret kuņģa darbības traucējumiem.
Tomēr, kā raksta portāls "Street Kitchen", ne visiem priekšstatiem par ingvera dziednieciskajām īpašībām ir pārliecinošs zinātnisks pamatojums.
Ingvera dzimtene ir Dienvidaustrumāzija. Lai gan ikdienā mēdzam runāt par ingvera sakni, patiesībā uzturā lietojam tā sakneni - paresninātu pazemes stublāju.
Ingvers augstu vērtēts jau senajos tirdzniecības ceļos, un gadsimtiem ilgi tas izmantots tradicionālajā ķīniešu un indiešu medicīnā. Raksturīgo aso, nedaudz citrusaugļiem līdzīgo garšu tam piešķir īpaši savienojumi - gingeroli. Tieši šo vielu īpašību izpētei zinātnieki pašlaik pievērš īpašu uzmanību.