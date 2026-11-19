Daudzi saimnieki pieļauj šo kļūdu: cik ilgi suni patiesībā drīkst atstāt mājās vienu?
Suņu saimniekiem laiku pa laikam nākas atstāt savu mīluli mājās vienu uz vairākām stundām. Taču cik ilgi suni patiesībā drīkst atstāt vienatnē?
Suņi ir sabiedriski dzīvnieki, kuriem ļoti svarīga ir cilvēka klātbūtne. Sertificēta kinoloģe Aleksandra Baseta portālam "Rover" skaidro, ka tas, cik ilgi suni var droši atstāt vienu, ir atkarīgs no viņa vecuma, rakstura un aktivitātes līmeņa, kā arī no tā, vai pirms saimnieka aiziešanas ir apmierinātas visas dzīvnieka pamatvajadzības.
Kucēniem nepieciešams daudz vairāk uzmanības un rūpju nekā pieaugušiem suņiem, jo viņu urīnpūslis ir mazāks un viņiem biežāk jādodas nokārtot dabiskās vajadzības. Saskaņā ar veterinārās klīnikas "Brookhaven Animal Hospital" speciālistu ieteikumiem kucēnu vienu drīkst atstāt tik stundu, cik viņam ir mēnešu. Piemēram, piecus mēnešus vecu kucēnu vienatnē var atstāt ne ilgāk kā uz piecām stundām.
Savukārt, kā norāda "The Dog Retreat", vesels pieaudzis suns parasti bez lielām grūtībām spēj pavadīt vienatnē četras līdz sešas stundas. Ja suns pie palikšanas mājās viens tiek pieradināts pakāpeniski, daudzi mīluļi spēj izturēt arī astoņu līdz deviņu stundu ilgu saimnieka prombūtni. Tomēr tas nenozīmē, ka tik ilga vientulība ir piemērota vai nāk par labu ikvienam sunim.
Daži suņi vientulību panes vieglāk
Līdztekus vecumam būtiska nozīme ir arī suņa šķirnei un temperamentam. "The Dog Retreat" speciālisti norāda, ka labradori un zeltainie retrīveri ir ļoti sabiedriski, tāpēc ilgstoša šķiršanās no saimnieka viņiem var būt īpaši grūta. Savukārt basendži un šarpeji ir neatkarīgāki un parasti daudz vieglāk panes atrašanos vienatnē.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kā skaidro "Rover", enerģiskiem suņiem, piemēram, Austrālijas aitu suņiem, dienas laikā nepieciešamas pietiekamas fiziskās aktivitātes un prātu stimulējošas nodarbes. Ja šīs vajadzības netiek apmierinātas, palikšana vienatnē var izraisīt trauksmi vai destruktīvu uzvedību. Lai četrkājainajam draugam saimnieka prombūtnes laikā nebūtu garlaicīgi, viņam var atstāt interaktīvās rotaļlietas, kas nodarbina prātu.
Vecākiem un slimiem suņiem nepieciešama īpaša aprūpe
Veterinārajā klīnikā "Central Valley Animal Hospital" uzsver, ka gados vecākiem suņiem un dzīvniekiem ar veselības problēmām ilgstoša vientulība var sagādāt īpašas grūtības. Novecojot suņiem nereti rodas vai saasinās urīna nesaturēšanas problēmas, tāpēc viņiem biežāk nepieciešams doties ārā nokārtot dabiskās vajadzības.
Ja suns slimo ar cukura diabētu vai artrītu, viņam var būt nepieciešama regulāra medikamentu lietošana un cilvēka palīdzība. Ja mīlulis jau sasniedzis cienījamu vecumu, ieteicams palūgt kādam viņu dienas laikā apraudzīt, īpaši tad, ja saimnieks ir prom no mājām ilgāk par sešām stundām.
Dzīvnieku aizsardzības organizācijas "Animal Humane Society" speciālisti iesaka suni pie palikšanas vienatnē pieradināt pakāpeniski. Sākumā saimniekam vajadzētu doties prom tikai uz īsu brīdi un pēc tam soli pa solim pagarināt prombūtnes laiku. Tādējādi suns pamazām sapratīs, ka saimnieka aiziešana nenozīmē pamešanu un viņš noteikti atgriezīsies. Turklāt noteikts un paredzams dienas režīms palīdz dzīvniekam justies droši.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kā norāda "Central Valley Animal Hospital" speciālisti, saimniekiem ir svarīgi laikus pamanīt pazīmes, kas liecina par spēcīgu stresu. Par to, ka suns smagi pārdzīvo šķiršanos, var liecināt sagrauztas mēbeles, saskrāpētas durvis, nepārtraukta riešana vai gaudošana, nemiers, kā arī pēkšņas apetītes vai dabisko vajadzību kārtošanas paradumu izmaiņas.
Ja pamanāt šādas pazīmes, ieteicams saīsināt laiku, ko suns pavada vienatnē, un, ja iespējams, parūpēties, lai dienas laikā viņam būtu kāds līdzās. Ja saimniekam regulāri nākas ilgstoši atrasties ārpus mājām, labs risinājums var būt suņu pieskatītāja vai staidzinātāja pakalpojumi. Organizācija "Animal Humane Society" iesaka apsvērt arī suņu dienas aprūpes centra apmeklēšanu, kur mīlulis varēs izkustēties, rotaļāties un socializēties ar citiem suņiem.