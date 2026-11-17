Ko celt galdā Latvijas svētkos? Vienkāršas sarkanbaltsarkanas RECEPTES
Latvijas dzimšanas diena ir lielisks iemesls sapulcināt ģimeni pie skaisti klāta svētku galda, taču sarkanbaltsarkans var būt ne tikai galda noformējums. Te dažas gardas idejas.
Dzērveņu jogurta želeja
Brīnišķīgs deserts, kas garšos gan lieliem, gan maziem svinētājiem.
Sastāvdaļas:
500 g svaigu dzērveņu
400 g bezpiedevu jogurta
200 g cukura
120 g pūdercukura
40 g želatīna
250 ml dzeramā ūdens
50 ml ūdens
Gatavošana:
1. Samal dzērvenes ar cukuru un izspied caur sietu. Atsevišķā traukā sajauc jogurtu ar pūdercukuru, vēl citā traukā liec želatīnu ar aukstu ūdeni un uzbriedini.
2. Sakarsē želatīnu un pievieno 2/3 dzērvenēm, bet 1/3 jogurtam un samaisi.
3. Lej ½ izveidotās dzērveņu masas formā un liec ledusskapī uz 30 minūtēm. Kad želatīns nedaudz sacietējis, lej pa virsu jogurta masu un liec ledusskapī atkal uz 30 minūtēm. Kad arī baltā jogurta masa sacietējusi, pārlej to ar atlikušo dzērveņu masu un ļauj želejām sacietēt
4. Kad želejas sacietējušas, griez gabalos un dekorē pēc savas izvēles.
Deserts "Daudz laimes, Latvija!"
Sastāvdaļas 4 lieliem un maziem ēdājiem.
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Sastāvdaļas:
75 g baltās šokolādes
75 g saldā krējuma
75 g blendēta biezpiena
75 g saldētas avenes
2 ēdk. cukura
Gatavošana:
1. Sasmalcini šokolādi un izkausē karstā ūdens peldē. Viegli saputo saldo krējumu. Uzmanīgi iecilā izkausēto šokolādi un biezpienu putukrējumā.
2. Krēmu liec glāzēs un ļauj tam atdzist ledusskapī aptuveni 30 minūtes. Tikmēr atlaidini avenes un samaisi tās ar cukuru. Vari arī sablendēt, lai masa būtu vienmērīgāka.
3. Pārlej aveņu mērci pār baltās šokolādes krēmu un uzglabā ledusskapī līdz pasniegšanas brīdim.
Gruboto ar bietēm un kazas sieru
Vēlies svētku galdā celt ko neierastu? Lūk, ideja!
Sastāvdaļas:
750 ml gaļas vai dārzeņu buljona
500 g nomizotu, svaigu biešu
250 g grūbu
150 ml iecienītākā baltvīna
100 g kazas siera
2 sīpoli
50 g rīvēta parmezāna siera
30 g sviesta
3 ķiploka daiviņas
sāls pēc garšas
biešu dīgsti pasniegšanai
Gatavošana:
1. Grūbas aplej ar ūdeni un atstāj mērcēties 2 stundas, pēctam tās noskalo tekošā ūdenī.
2. Bietes nomizo, sagriez apmēram 2 cm biezās šķēlēs, izkārto uz cepamās plāts, liec līdz 180 grādiem sakarsētā cepeškrāsnī un gatavo apmēram stundu, līdz tās kļuvušas pavisam mīkstas.
3. Uz pannas sviestā apcep gabaliņos sagrieztus sīpolus un sasmalcinātas ķiploka daiviņas, pievieno nosusinātas grūbas, tās nedaudz apcep. Pievieno baltvīnu un visu turpini karsēt uz vidēji lielas uguns. Kad baltvīns gandrīz iztvaikojis, pielej apmēram 1/5 daļu buljona un turpini karsēt, līdz tas daļēji iztvaikojis un iesūcies grūbās, tad pievieno vēl 1/5 daļu buljona un turpini karsēt. Tā grūbas gatavo, ik pa brīdim papildinot ar buljonu, apmēram 40 minūtes.
4. Kad grūbas gatavas, pievieno ar dakšiņu saspaidītas bietes, parmezāna sieru un sāli pēc garšas. Gruboto pasniedz pārkaisītu ar gabaliņos sadrupinātu kazas sieru un biešu dīgstiem.