Vienkārši pagatavojamas olu maizītes.
Garšīgi
Šodien 10:07
Agneses Drunkas bērnības garša - olu maizītes ar grieķu jogurtu un sinepēm
Vienkārša maizīšu ideja, kas TV un radio personībai Agnesei Drunkai atgādina bērnības garšu. Grieķu jogurts to padara maigu, savukārt sinepes piešķir patīkamu asumiņu. “Labi der kopā ar siļķīti,” viņa piebilst.
Sastāvdaļas:
2 šķēles maizes
2 cieti vārītas olas
2 ēdk. grieķu jogurta
½ tējk. sinepju
salātu lapas
svaigi zaļumi
sāls un pipari pēc garšas
Gatavošana:
1. Cieti vārītas olas nomizo, sarīvē uz rupjās rīves, sajauc ar grieķu jogurtu un sinepēm. Pēc garšas pievieno sāli un piparus.
2. Maizes šķēles pārklāj ar salātu lapām. Virsū liec olu masu un pārkaisi ar sasmalcinātiem zaļumiem.
Ideja
Grieķu jogurta vietā var izmantot majonēzi vai sajaukt abas sastāvdaļas. Maizītēm labi piestāv arī lociņi un dilles.