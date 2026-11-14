Pūkaini, amizanti un neparasti – ieskats krāšņajā dzīvnieku izstādē "ZooExpo 2026” Ķīpsalā
Šodien, 14. novembrī, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā durvis vērusi ikgadējā starptautiskā mājdzīvnieku un zooindustrijas izstāde "ZooExpo 2026”, kas pulcē tūkstošiem ...
FOTO: Ķīpsalu pārņēmuši tūkstošiem ķepaiņu! Ielūkojies, kas notiek izstādē "ZooExpo 2026”
Šodien, 14. novembrī, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā durvis vērusi ikgadējā starptautiskā mājdzīvnieku un zooindustrijas izstāde "ZooExpo 2026”, kas pulcē tūkstošiem četrkājaino mīluļu un citu dzīvnieku. No dižciltīgiem suņiem un pūkainiem kaķiem līdz eksotiskiem rāpuļiem un putniem – izstādē netrūkst ne pārsteigumu, ne aizkustinošu mirkļu. Arī Jauns.lv ielūkojās izstādē, lai iemūžinātu tās košākos un mīlīgākos dalībniekus.
Šajā nedēļas nogalē, 14. un 15. novembrī, Ķīpsala kļuvusi par īstu dzīvnieku mīļotāju satikšanās vietu. Divu dienu garumā gan pieredzējuši dzīvnieku saimnieki un audzētāji, gan ģimenes ar bērniem var iepazīt plašo dzīvnieku pasauli, vērot skaistuma konkursus un piedalīties dažādās aktivitātēs.
Šogad "ZooExpo” apmeklētājus priecē visdažādākie dzīvnieki – no suņiem, kaķiem un lauku sētas iemītniekiem līdz pat eksotiskiem putniem un rāpuļiem. Izstādē iespējams arī aprunāties ar audzētājiem, uzzināt vairāk par dažādu šķirņu īpatnībām un saņemt profesionāļu padomus par mājdzīvnieku veselību un labsajūtu.
Šogad izstādē piedalās rekordliels suņu skaits – divās dienās kopumā paredzēta 3600 suņu dalība no 17 valstīm. Pirmo reizi dalībnieku vidū ir arī suņu audzētāji no Indonēzijas un Islandes.
Apmeklētājiem ir iespēja iepazīt 258 suņu šķirnes, tostarp arī Latvijā reti sastopamus četrkājainos draugus, piemēram, Bohēmijas aitusuni, Andalūzijas terjeru, Valensijas terjeru, Taivānas suni, Karavānas kurtu un Luiziānas katahulu.
Īpaši spraiga konkurence izstādes ringos gaidāma starp Stafordšīras bulterjeriem, amerikāņu Stafordšīras terjeriem, angļu kokerspanieliem, Kavaliera karaļa Čārlza spanieliem, mopšiem un citām populārām šķirnēm.
Arī kaķu mīļotājiem šajā nedēļas nogalē Ķīpsalā ir daudz ko redzēt. Izstādē piedalās vairāk nekā 300 kaķu no sešām valstīm. Visplašāk pārstāvēti iespaidīgie meinkūni un britu īsspalvainie kaķi. Apmeklētāji var vērot gan mazu kaķēnu, gan pieaugušu dzīvnieku vērtēšanu dažādās kategorijās.
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Īpaša uzmanība šogad pievērsta Latvijas Felinoloģiskās asociācijas "Felimurs” 40 gadu jubilejai. Tai par godu izstādē notiek īpaši šovi, tostarp meža kaķu parāde un konkursi "Cat Queen” un "Mister Cat”, kuros tiek noskaidroti skaistākie kaķu pasaules pārstāvji.
Tomēr "ZooExpo 2026” nav tikai suņu un kaķu izstāde. Ķīpsalā sastopami arī poniji, truši, zosis, vistas, tītari, papagaiļi un kanārijputniņi. Viens no neparastākajiem izstādes viesiem ir mazais Austrālijas emu. Savukārt eksotisko dzīvnieku cienītājiem ir iespēja tuvāk aplūkot gekonus, skorpionus, sienāžus, čūskas un ķirzakas.
Abās izstādes dienās apmeklētājiem sarūpēta plaša izklaides programma. Demonstrāciju laukumā iespējams vērot suņu skolu paraugdemonstrējumus, kanisterapijas nodarbības, suņu sporta priekšnesumus, kā arī retrīveru un terjeru šovus. Savukārt kaķu izstādes zonā notiek dažādi skaistuma konkursi un īpaši "Felimurs” jubilejas pasākumi.
Par izklaidi mazākajiem apmeklētājiem rūpējas arī cirka studijas mākslinieki.
Izstādē pieejams arī plašs mājdzīvniekiem paredzētu preču klāsts – barība, kārumi, rotaļlietas, aksesuāri, guļvietas un apģērbi. Apmeklētāji var konsultēties ar nozares speciālistiem par mājdzīvnieku kopšanu, uzturu un veselību.
Izstāde "ZooExpo 2026” Ķīpsalā turpināsies arī svētdien, 15. novembrī, tādēļ tiem, kuri vēl nav paguvuši satikt pūkainos un eksotiskos izstādes dalībniekus, joprojām ir iespēja to izdarīt.