BergHOFF Latvijā un oficiālais interneta veikals berghoff.lv
BergHOFF ir beļģu virtuves trauku un piederumu zīmols.
Oriģinālas BergHOFF pannas, katlus, nažus un citus virtuves piederumus Latvijā var iegādāties berghoff.lv — oficiālajā BergHOFF interneta veikalā ar piegādi no vietējās noliktavas. Izvēloties traukus, svarīgi salīdzināt ne tikai to izskatu, bet arī materiālu, izmēru un piemērotību savai plītij.
Kas ir BergHOFF
BergHOFF ir dibināts 1994. gadā, un zīmola izstrādājumi ir pieejami vairāk nekā 60 valstīs. Produktu dizaina un izstrādes darbs notiek BergHOFF Studio Beļģijā. Zīmols ir saņēmis starptautiskas dizaina balvas, tostarp Red Dot un iF Design. Vairāk par izcelsmi, dizaina pieeju un kolekcijām var izlasīt veikala sadaļā Par BergHOFF.
Sortimentā ir gan nerūsējošā tērauda trauki, gan pannas un katli ar nepiedegošu pārklājumu. Daudzu modeļu izgatavošanā izmantots pārstrādāts alumīnijs vai pārstrādāts nerūsējošais tērauds. Keramiskais CeraGreen nepiedegošais pārklājums saskaņā ar ražotāja informāciju ir izgatavots bez PFAS. Materiāls un pārklājums jāvērtē katram konkrētajam modelim.
Ko var iegādāties berghoff.lv
Veikalā pieejamas pannas, katli un katlu komplekti, virtuves naži, griešanas dēļi, gatavošanas rīki, pārtikas uzglabāšanas trauki, cepšanas formas, galda piederumi, kā arī kafijas, tējas un grilēšanas piederumi. Piedāvājumā ir tādas sērijas kā Helix, Balance, Glints, Stone+, Graphite un Phantom.
Sērijas nosaukums viens pats nenosaka trauka materiālu vai lietojumu. Piemēram, Helix klāstā ir gan nerūsējošā tērauda pannas, gan modeļi ar nepiedegošu pārklājumu. Tāpēc pirms pirkuma jāpārbauda izvēlētās preces materiāls, diametrs vai tilpums, piemērotie plīts veidi un maksimālā lietošanas temperatūra cepeškrāsnī.
Kā izvēlēties BergHOFF pannu ikdienai
Sāciet ar ēdieniem, ko gatavojat visbiežāk. Nerūsējošā tērauda panna labi noder gaļas apbrūnināšanai un mērces gatavošanai no apcepumiem. Olas, pankūkas un maigu zivs fileju parasti ir ērtāk gatavot pannā ar nepiedegošu pārklājumu. Tā jālieto un jākopj atbilstoši konkrētā modeļa norādījumiem.
Izmēru izvēlieties pēc porciju skaita. Aptuveni 20–24 cm panna bieži ir piemērota vienam vai diviem cilvēkiem, savukārt 28 cm panna noder lielākām porcijām un ģimenes maltītēm. Salīdziniet arī pannas pamatnes izmēru ar plīts sildīšanas zonu: norādītais augšējais diametrs ne vienmēr sakrīt ar pamatnes diametru.
Indukcijas plītij izvēlieties modeli, kura aprakstā skaidri norādīta saderība ar indukciju. Ja vēlaties ēdiena gatavošanu pabeigt cepeškrāsnī, pārbaudiet pieļaujamo temperatūru un roktura piemērotību. Veikala kategorijā BergHOFF pannas piedāvājumu var salīdzināt pēc materiāla, pārklājuma, izmēra un lietojuma.
Kas jāņem vērā izvēloties katlu
Katlam svarīgs ir tilpums, pamatnes konstrukcija, rokturi un vāks. Nelielām piedevām vai mērcei parasti pietiek ar mazāku katliņu, bet zupām un lielākām porcijām vajadzīgs ietilpīgāks katls. Ja gatavojat vairākus ēdienus vienlaikus, novērtējiet, vai izvēlētie trauki ērti izvietojas uz plīts.
Pārbaudiet, vai katls der jūsu plītij un vai to drīkst lietot cepeškrāsnī. Pirms komplekta iegādes salīdziniet tajā iekļauto katlu tilpumus ar saviem gatavošanas paradumiem. Ikdienā noderīgāks būs komplekts ar vajadzīgajiem izmēriem, nevis tikai lielāku vienību skaitu.
Ko pircējam piedāvā oficiālais veikals Latvijā
berghoff.lv vienuviet pieejamas oriģinālas zīmola preces, to apraksti latviešu valodā un klientu atbalsts jautājumiem par izvēli un pasūtījumiem. Veikalu var lietot arī krievu un angļu valodā. Pirms pirkuma ir iespēja salīdzināt konkrētu modeļu īpašības un izvēlēties traukus atbilstoši savai virtuvei.
Izvēlē palīdz arī veikala ceļveži un receptes, kā arī AI padomnieks, kuram var uzdot jautājumus par pannām, katliem un nažiem. Pirms pasūtījuma informācija par saderību ar plīti un lietošanu cepeškrāsnī jāpārbauda izvēlētās preces aprakstā.
Piegāde un palīdzība ar pasūtījumu
Pasūtījumus Latvijā parasti piegādā vienas līdz divu darba dienu laikā. Pasūtījumiem no 59 € piegāde ir bez maksas. Pirms apmaksas pārbaudiet aktuālos piegādes nosacījumus un konkrētās preces pieejamību. Norēķināties var ar maksājumu kartēm, Apple Pay un Google Pay.
Jautājumus par precēm, piegādi un atgriešanu var uzdot klientu servisam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 pa tālruni +371 29610584 vai e-pastā info@berghoff.lv.
Ar ko sākt izvēli
Ja ikdienā cepat olas vai pankūkas, sāciet ar pannu ar nepiedegošu pārklājumu. Ja vēlaties izteiktu apbrūninājumu gaļai un dārzeņiem, salīdziniet nerūsējošā tērauda modeļus. Katlu izvēlieties pēc vajadzīgā tilpuma un saderības ar plīti. BergHOFF traukus un piemērotus virtuves piederumus var apskatīt un pasūtīt berghoff.lv.