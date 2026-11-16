Dārziņā, kur aug burkāni un kartupeļi - "nē"! Kur drīkst glabāt mirušu mājdzīvnieku?
Brīdī, kad mūžībā aiziet četrkājainais ģimenes loceklis, saimnieku pārņem tukšuma sajūta un dziļas skumjas. Taču līdzās emocionālajam pārdzīvojumam rodas arī praktiskas dabas jautājums, kā cieņpilni, bet vienlaikus likumīgi atvadīties no sava mīluļa? Daudziem šķiet pašsaprotami, ka pēc mīluļa nāves to var apglabāt piemājas dārza klusākajā stūrī vai tuvējā mežmalā. Tomēr arī šādā gadījumā jāņem vērā noteikti ierobežojumi, jo ne katra vieta ir piemērota dzīvnieka apbedīšanai.
Trīs legāli ceļi
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Veterināro objektu uzraudzības daļas vecākais eksperts Ainārs Uļjans portālam "Jauns.lv" skaidro, ka Latvijā ir trīs legāli ceļi, kā rīkoties pēc sava mīluļa nāves. Katram no tiem ir savi nosacījumi, kas jāievēro gan vides drošības, gan sabiedriskās kārtības dēļ.
Piemēram, daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem vispiemērotākais risinājums sava mīluļa apbedīšanai ir oficiāli reģistrēta dzīvnieku kapsēta.
Ja dzīvnieks tiek apglabāts oficiālā kapsētā, tur savam mīlulim ir iespējams izveidot skaistu piemiņas vietu, kur vienmēr atnākt un nolikt ziedus. Tāpat var izmantot licencētas krematorijas pakalpojumus. Saimnieki var izšķirties starp kopējo kremāciju vai individuālu procedūru, pēc kuras mīluļa pelni tiek izsniegti speciālā urnā. Pēc eksperta teiktā, kremācijas laikā augstās temperatūras ietekmē iet bojā visi mikroorganismi, tāpēc pēc procedūras iegūtos pelnus var droši glabāt mājās vai izkaisīt.
Lai sēru brīdī pasargātu sevi no krāpniekiem un būtu pārliecināti, ka urnā patiešām saņemsiet sava mīluļa pelnus, pirms pakalpojuma izvēles ieteicams pārbaudīt uzņēmumu PVD uzraudzības objektu reģistrā. Tur īpašā sadaļā atrodami pilnīgi visi legāli atzītie uzņēmumi, kas tiesīgi šo pakalpojumu sniegt.
Lai gan mājdzīvnieku saimniekiem ir vairākas iespējas, kā likumīgi atvadīties no sava mīluļa, ne visur Latvijā tās ir vienlīdz pieejamas.
Kā norāda PVD eksperts, mājdzīvnieku skaits valstī turpina pieaugt, taču oficiālu dzīvnieku kapsētu un krematoriju joprojām ir maz.
Šobrīd valstī ir reģistrētas tikai piecas oficiālas lolojumdzīvnieku kapsētas (Mārupes, Bauskas un Gulbenes novados, kā arī Cēsīs un Jēkabpilī) un četras krematorijas (Mārupē, Jelgavā, Rīgā un Augšdaugavas novadā). Kurzemē situācija ir īpaši sarežģīta, jo tur nav nevienas dzīvnieku kapsētas vai krematorijas. Tāpēc Liepājas un Ventspils iedzīvotājiem, kuri vēlas savu mīluli apglabāt oficiālā dzīvnieku kapsētā vai kremēt, nākas mērot tālu ceļu vai meklēt citu risinājumu.
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Piemājas dārziņā – "nē"
Privātmāju un lauku sētu saimnieki savus mīluļus visbiežāk vēlas apglabāt turpat pie mājām – vidē, kur aizritējis dzīvnieka mūžs. Latvijas likumi to neaizliedz, tomēr šī iespēja, kā norāda PVD eksperts, ir uzskatāma par izņēmumu jeb "atkāpi no normas, jo norma ir to nodot apglabāšanai kapsētā vai sadedzināt".
Tas gan nenozīmē, ka dzīvnieku drīkst apglabāt jebkurā vietā savā īpašumā. Lai šāda apbedīšana neradītu draudus videi un cilvēku veselībai, jāievēro vairāki nosacījumi.
Piemēram, mājdzīvnieku drīkst apglabāt tikai zemes īpašniekam piederošā teritorijā. "Dzīvnieku nevar aprakt svešā īpašumā," uzsver Uļjans. Tāpat nedrīkst aizbraukt uz valsts mežu un tur vienkārši aprakt savu mīluli.
Eksperts īpaši uzsver, ka dzīvniekus nedrīkst apglabāt lauksaimniecības zemē vai piemājas dārzā, kurā audzē kartupeļus, burkānus vai citus pārtikā lietojamus kultūraugus. Šie ierobežojumi noteikti sanitārās drošības apsvērumu dēļ, lai nepieļautu augsnes un ūdens piesārņošanu. Tāpēc apbedījuma vietai jāatrodas drošā attālumā no akām, upēm, strautiem, ezeriem un citiem ūdensobjektiem. Dzīvniekus nedrīkst apglabāt arī applūstošās teritorijās un virszemes vai pazemes ūdeņu ieguves vietu aizsargjoslās. Kā brīdina PVD eksperts, ja neievēro noteikumus (īpaši, ja tiek apglabāti vairāki dzīvnieki), baktērijas var nonākt gruntsūdeņos un dzeramajā ūdenī, radot risku cilvēku veselībai.
Jāņem vērā arī apbedījuma dziļums. Bedrei jābūt tik dziļai, lai virs dzīvnieka mirstīgajām atliekām atrastos vismaz vienu metru bieza zemes kārta.
Tam ir divi praktiski iemesli. Pirmkārt, pietiekami dziļš apbedījums neļauj meža dzīvniekiem vai klaiņojošiem suņiem sajust un atrakt mirstīgās atliekas. Otrkārt, tas palīdz novērst situāciju, kad ziemā zeme sasalst, bet pavasarī, tai atkūstot, dzīvnieka mirstīgās atliekas tiek izspiestas virszemē.
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Ar bedres dziļumu vien gan nepietiek, jo jāparūpējas arī par to, lai apbedījums neradītu nepatīkamu smaku un nebūtu pieejams nepiederošām personām. Tāpēc apbedījuma vietai jābūt norobežotai un publiski nepieejamai.
Nekādu pieminekļu!
Daudziem saimniekiem gribētos sava mīluļa atdusas vietā uzstādīt nelielu pieminekli vai kapa plāksni, taču to darīt ir aizliegts."Privātīpašumā ierīkotā mājdzīvnieka apbedījuma vieta nedrīkst pārtapt par tradicionālu kapavietu," uzsver PVD eksperts. Šādas piemiņas zīmes atļauts uzstādīt tikai oficiāli reģistrētās dzīvnieku kapsētās.
Uļjans skaidro, ka šāds ierobežojums cita starpā saistīts arī ar iespējamām neērtībām nākotnē, piemēram, ja īpašnieks nolemtu zemi pārdot.
"Iespējams, ar laiku zeme tiks pārdota. Neviens negribēs pirkt sešsimt kvadrātmetru gruntsgabalu, kura stūrī stāv trīs kapakmeņi. Tāpat arī kaimiņiem var nebūt patīkami dzīvot blakus neoficiālai kapsētai," norāda PVD eksperts.
Tas gan nenozīmē, ka mīluļa atdusas vieta jāatstāj bez jebkādas piemiņas zīmes. Ja saimnieks vēlas to iezīmēt, virs apbedījuma drīkst iestādīt krūmu, koku vai puķes. Savukārt granīta plāksnes un pieminekļi būs jāatstāj oficiālajām dzīvnieku kapsētām.
Pagalmus pārvērš par nelegālām kapavietām
Lai gan likums nosaka, kur un kā drīkst apglabāt mājdzīvnieku, praksē cilvēki mēdz rīkoties arī citādi. Uļjans vērš uzmanību, ka neatļautas dzīvnieku apbedījumu vietas nereti tiek ierīkotas daudzdzīvokļu namu pagalmos un cilvēku kapsētu tuvumā.
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Ja tiek konstatēts, ka dzīvnieks apglabāts neatļautā vietā, tā īpašniekam var likt mirstīgās atliekas pārapbedīt atbilstoši noteikumiem vai arī piemērot sodu, ja pārkāpumu izdodas atklāt un noskaidrot atbildīgo personu.
Eksperts norāda, ka šādos gadījumos būtiski ir noskaidrot, kam pieder zeme un kurš dzīvnieku apglabājis.
Neatļautas dzīvnieku apbedījumu vietas mēdz veidoties arī cilvēku kapsētu tuvumā. Uļjans stāsta, ka Rīgā un tās apkārtnē bijuši gadījumi, kad pašvaldībai piederošā zemē vai SIA "Rīgas meži" teritorijā ilgstoši apglabāti mājdzīvnieki. Šādas vietas nereti iekārtotas līdzīgi tradicionālām kapavietām – ar krustiem, kapakmeņiem, ziediem un svecītēm.
Šādos gadījumos PVD vēršas pašvaldībā. Ja neizdodas noskaidrot, kurš un kad dzīvniekus apglabājis, pašvaldība var lemt par teritorijas sakārtošanu, nolīdzinot apbedījumu vietas.
Lai nepieļautu, ka dzīvniekus turpina apglabāt neatļautā vietā, iespējams uzstādīt videonovērošanas kameras un brīdinājuma zīmes.
Savukārt no nākamā gada par šādiem pārkāpumiem varētu draudēt arī ievērojami lielāki sodi. PVD eksperts informē, ka paredzētas izmaiņas administratīvo sodu apmēros. Atkarībā no pārkāpuma smaguma un tā, vai tas izdarīts atkārtoti, sods varētu sasniegt vairākus tūkstošus eiro.