Ko ēst vakariņās, lai vakarā negribētos saldumus: 5 sātīgas maltītes
Daudziem cilvēkiem vakaros, īsi pirms gulētiešanas, rodas teju nepārvarama vēlme apēst kaut ko garšīgu. Visbiežāk kārojas tieši saldumi – cepumi vai kāds šokolādes gabaliņš.
Kā raksta portāls "g4food.ro", tam patiesībā ir pavisam vienkāršs izskaidrojums: jo ilgāk esam nomodā, jo lielāka iespēja, ka atkal sajutīsim izsalkumu.
Uztura speciālisti norāda, ka viena no biežāk pieļautajām kļūdām ir nepietiekama ēšana dienas laikā. Vakariņās, kas palīdz ilgāk saglabāt sāta sajūtu, vajadzētu iekļaut olbaltumvielas, dārzeņus, mērenu daudzumu ogļhidrātu un nedaudz tauku. Olbaltumvielas palīdz ilgāk justies paēdušam, savukārt dārzeņi piešķir maltītei apjomu un nodrošina organismu ar šķiedrvielām.
Cilvēkiem, kuri vēlas samazināt svaru, piemērotas varētu būt vakariņas, kas satur aptuveni 350–400 kilokaloriju (kcal) un 40 gramus olbaltumvielu. Tomēr dažiem cilvēkiem, piemēram, vīriešiem, sportistiem vai cilvēkiem ar lielāku ķermeņa uzbūvi, var būt nepieciešama sātīgāka un kalorijām bagātāka maltīte.
5 idejas sātīgām vakariņām, kas palīdzēs izvairīties no našķošanās vakaros
1. Vistas krūtiņa ar ceptiem kartupeļiem un salātiem
- 150 g grilētas vistas krūtiņas
- 150 g cepeškrāsnī ceptu kartupeļu (bez eļļas)
- Tomātu un gurķu salāti
- 1 tējkarote olīveļļas
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Kartupeļiem ir kāda būtiska priekšrocība – tie lieliski remdē izsalkumu un nodrošina ilgstošu sāta sajūtu, īpaši tad, ja tos ēd kopā ar olbaltumvielām bagātiem produktiem un dārzeņiem.
2. Baltā zivs ar rīsiem un dārzeņiem
- 200 g cepeškrāsnī ceptas baltās zivs
- 120 g vārītu rīsu
- 200 g kabaču vai brokoļu
- 5 g olīveļļas
Lieliska izvēle vakariņām, kad gribas kaut ko vieglu, kas nepārslogo gremošanas sistēmu, bet vienlaikus ir pietiekami sātīgs, lai jau pēc stundas atkal negribētos ēst.
3. Pilngraudu tortilja ar tītara krūtiņu un jogurta mērci
- 100 g pagatavotas tītara krūtiņas
- 1 pilngraudu tortilja (50 g)
- 80 g grieķu jogurta (ar 2% tauku saturu)
- Tomāti, gurķi un lapu salāti
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4. Omlete no olu baltumiem un vienas veselas olas ar biezpienu un maizi
- 1 vesela ola
- 150 g olu baltumu
- 100 g biezpiena ar zemu tauku saturu
- 40 g pilngraudu maizes
- Tomāti vai paprika
5. Tuncis ar humusu, maizi un dārzeņiem
- 120 g tunča savā sulā (šķidrums jānolej)
- 70 g humusa
- 35 g pilngraudu maizes
- Gurķi, tomāti un paprika
Ko darīt, ja esat jau paēduši, bet ledusskapis tik un tā vilina?
Ne katru došanos uz virtuvi izraisa izsalkums, īpaši vēlās vakara stundās. Dažkārt mēs ēdam tāpēc, ka esam noguruši. Citreiz pie vainas ir stress, garlaicība vai vienkārši vēlme sevi palutināt pēc dienas, kas pilnībā veltīta rūpēm par citiem. Reizēm mēs našķojamies tikai ieraduma pēc.
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1. Pajautājiet sev, kas jums šobrīd patiesībā ir vajadzīgs
Pirms atverat ledusskapi, uz brīdi apstājieties un pajautājiet sev: "Vai es tiešām esmu izsalcis, vai arī vienkārši vēlos mazliet uzlabot garastāvokli?"
2. Pārtrauciet ierasto saikni starp dīvānu, televizoru un našķošanos
Ja katru vakaru skatāties seriālu un vienlaikus graužat riekstiņus, ar laiku jau pati televizora ieslēgšana var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost. Pamēģiniet šajā ierastajā rituālā kaut ko mainīt. Apsēdieties citā vietā, izdzeriet tasi tējas, palasiet grāmatu, ieejiet dušā vai atrodiet kādu citu nodarbi, kas aizņemtu rokas.
3. Pārstājiet uzskatīt vakaru par vienīgo brīdi, kad esat pelnījuši sevi palutināt
Iespējams, ir vērts jau dienas gaitā atvēlēt laiku nodarbēm, kas sagādā patiesu prieku. Tā var būt pastaiga, saruna ar tuvu cilvēku, grāmatas lasīšana, dejošana vai vienkārši pusstunda, ko veltāt tikai sev.
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Vienlaikus uztura speciālisti norāda, ka miega trūkums var ietekmēt gan apetīti un pārtikas izvēli nākamajā dienā, gan vispārējo emocionālo pašsajūtu. Tāpēc reizēm labākais veids, kā izvairīties no našķošanās vakaros, nav vis ar olbaltumvielām pārbagātas vakariņas, bet gan vienkārši laikus izslēgts televizors un došanās pie miera.