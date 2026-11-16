Uztura speciālisti iesaka: izvēloties olīveļļu, pievērsiet uzmanību šai svarīgajai norādei uz pudeles
Izvēloties olīveļļu, līdztekus cenai un derīguma termiņam vērts pievērst uzmanību vēl kādai svarīgai detaļai. Proti, informācija uz pudeles var palīdzēt novērtēt olīveļļas svaigumu.
Olīveļļa ir vērtīga sastāvdaļa daudzu mājas pavāru virtuvēs, un veikalu plauktos tās izvēle ir ļoti plaša. Taču kā veikalā atpazīt kvalitatīvu olīveļļu?
Laikraksts "The Guardian" nesen publicētā rakstā pievērš uzmanību kādam būtiskam kvalitātes rādītājam – olīveļļas svaigumam. Svaigi spiesta jaunās ražas olīveļļa izceļas ar intensīvu un daudzveidīgu aromātu. Tās garšā var sajust, piemēram, augļu un garšaugu notis, kā arī patīkamu piparotu asumiņu.
Pievērsiet uzmanību ražas gadam uz pudeles
Izvēloties olīveļļu, pircējiem ieteicams pievērst uzmanību uz pudeles norādītajam olīvu ražas gadam, nevis paļauties tikai uz derīguma termiņu.
To pašu iesaka arī Kalifornijas Universitātes (UC Davis) uzturzinātnes speciālisti.
Universitātes 2026. gada septembrī publicētajā ceļvedī pircējiem ieteikts, izvēloties olīveļļu, meklēt uz pudeles norādi par ražas gadu un dot priekšroku eļļai, kas ražota no pēc iespējas svaigākas olīvu ražas. Uz pudeles norādītais derīguma termiņš neatklāj, kad olīvas ir novāktas.
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Kvalitatīva olīveļļa nav obligāti jāizmanto tikai kā piedeva jau gataviem ēdieniem. Tās garšu var izbaudīt, piemēram, kopā ar svaigu maizi, salātos vai vienkāršos augu valsts produktu ēdienos.
Svaigumam ir būtiska nozīme, jo laika gaitā mainās gan olīveļļas garša, gan aromāts. Svaigās augļu notis un viegli piparotā garša ir īpaši augstu vērtētas kvalitatīvā augstākā labuma neapstrādātā olīveļļā (extra virgin).
Vienlaikus olīvu ražas gads nav norādīts uz visām olīveļļas pudelēm, jo Eiropas Savienībā šīs informācijas sniegšana parasti ir brīvprātīga.
Tomēr jāatceras, ka nesens ražas gads pats par sevi vēl negarantē olīveļļas kvalitāti. To ietekmē arī olīvu šķirne, ražošanas metode un uzglabāšanas apstākļi.
Kā pareizi uzglabāt olīveļļu?
Gaisma, siltums un skābeklis laika gaitā pasliktina olīveļļas kvalitāti, ietekmējot tās garšu un aromātu. Vislabāk olīveļļu uzglabāt vēsā un tumšā vietā, piemēram, virtuves skapītī, nevis tiešā plīts tuvumā.
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Arī iegādājoties olīveļļu, ieteicams dot priekšroku iepakojumam, kas pasargā to no gaismas, piemēram, tumša stikla pudelei vai metāla traukam.