Nauda, kas tev pienākas, bet kuru, iespējams, nesaņem: VID skaidro, kā to atgūt
Vai esi pārliecināts, ka saņem visus nodokļu atvieglojumus un atmaksas, kas tev pienākas? Dažkārt pietiek ar vienu neieliktu ķeksīti, lai nauda, kas varētu papildināt tavu maciņu, paliktu valsts kasē.
Par apgādājamo, invaliditāti, pensionāra neapliekamo minimumu, ārstēšanos, zobārstu, bērnu pulciņiem un citiem izdevumiem iespējams saņemt gan nodokļu atvieglojumu, gan atmaksu. Tomēr dažkārt šķiet, ka, lai tos saņemtu, jāiziet sarežģīti birokrātijas labirinti. Meklējam atbildes uz jautājumiem, lai grūti izejamais labirints kļūtu par taisnu ceļu.
Stāsta Valsts ieņēmumu dienesta Attīstības un personāla pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa.
Kas ir nodokļu atvieglojums?
Tas nav pabalsts, ko valsts pārskaita uz kontu, bet mehānisms, kas ļauj noteiktos gadījumos samazināt ienākumu daļu, no kuras tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Vienkāršoti sakot, jo mazāka ir ar nodokli apliekamā summa, jo mazāks nodoklis jāmaksā un vairāk paliek ģimenes maciņā.
2026. gadā strādājošajiem vispārējais neapliekamais minimums ir 550 eiro mēnesī jeb 6600 eiro gadā, bet pensionāra neapliekamais minimums ir 1000 eiro mēnesī jeb 12 000 eiro gadā. Taču bez neapliekamā minimuma pastāv arī citi atvieglojumi, piemēram, par apgādībā esošu personu 250 eiro mēnesī jeb 3000 eiro gadā. Ir arī papildu atvieglojumi cilvēkiem ar invaliditāti, politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.
Vēl ir tā sauktie attaisnotie izdevumi – medicīna, zobārstniecība, izglītība, bērnu interešu izglītība, ziedojumi, kā arī noteiktos gadījumos iemaksas privātajos pensiju fondos un uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā. Tātad papildināt savu maciņu uz nodokļu rēķina iespējams divos veidos – nauda, ko var ietaupīt jau gada laikā, ja pareizi noformēti atvieglojumi, un nauda, ko pēc gada iespējams atgūt, iesniedzot deklarāciju. Bet nu par visu pēc kārtas.
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Algas nodokļa grāmatiņa
Kopš 2014. gada jūnija tā pieejama elektroniskā veidā VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā – EDS. Tur var norādīt galveno ienākumu gūšanas vietu, reģistrēt apgādājamos un atzīmēt tiesības uz papildu nodokļa atvieglojumiem. Te gan ir viens būtisks bet. Ja cilvēks strādā vairākās vietās, algas nodokļa grāmatiņu ar atvieglojumu piemērošanu var iesniegt tikai vienā – galvenajā ienākumu gūšanas vietā, kur arī piemēros neapliekamo minimumu un citus algas nodokļa grāmatiņā norādītos atvieglojumus.
Kas notiek, ja galvenā ienākumu gūšanas vieta nav norādīta? Tādos gadījumos nauda mēneša algā uz rokas būs mazāka un neizmantoto atvieglojumu vēlāk var atgūt, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.
Nodokļa atvieglojums par apgādājamo
Par katru apgādībā esošu personu atvieglojums ir 250 eiro mēnesī jeb 3000 eiro gadā. Visbiežāk apgādājamais ir bērns, un par vienu bērnu atvieglojumu var saņemt tikai viens no vecākiem. Mamma un tētis nevar abi savās algas nodokļa grāmatiņās vienlaikus norādīt vienu un to pašu bērnu.
Svarīgi arī zināt, ka tad, ja bērns mācās kādā no Latvijā reģistrētajām izglītības iestādēm, VID nepieciešamo informāciju parasti saņem automātiski. Vecākiem nav katru gadu jādodas uz skolu pēc izziņas tikai tāpēc, lai pierādītu, ka bērns joprojām mācās. Bērns var būt apgādībā līdz 24 gadu vecumam, kamēr viņš turpina iegūt vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību.
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Saistībā ar nodokļu atvieglojumu saņemšanu īpaša uzmanība jāpievērš brīžos, kad bērna dzīvē kaut kas mainās, piemēram, viņš sasniedz 18 gadu vecumu. Tas nozīmē, ka persona iegūst jaunu juridisko statusu, tāpēc valstij jāpārbauda, vai vecākam saglabājas tiesības uz nodokļa atvieglojumu. Ja VID rīcībā nav informācijas, ka jaunietis turpina mācības, apgādība var tikt pārtraukta. Gadījumos, kad bērns mācās vai studē ārpus Latvijas, vecākiem VID jāiesniedz izziņa no ārvalsts mācību iestādes, jo tās pašas šo informāciju nevienam nesūta. Saņemot apliecinājumu, ka jaunietis līdz 24 gadu vecumam studē ārvalstīs, apgādība tiek saglabāta.
Ja ir invaliditāte
Arī cilvēkiem ar invaliditāti pienākas papildu nodokļa atvieglojums. 2026. gadā cilvēkiem ar I vai II invaliditātes grupu tas ir 154 eiro mēnesī jeb 1848 eiro gadā, bet cilvēkiem ar III invaliditātes grupu – 120 eiro mēnesī jeb 1440 eiro gadā.
Līdzīgs papildu atvieglojums – 154 eiro mēnesī – paredzēts arī politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Tiesības uz atvieglojumu vēl nenozīmē, ka tas jau ir piemērots. Cilvēkam ir dota izvēle piemērot atvieglojumus, atzīmējot atbilstošo statusu algas nodokļa grāmatiņā. Ja VID rīcībā ir nepieciešamā informācija un statuss ir atbilstoši reģistrēts, atvieglojumi tiks piemēroti. Taču pašam cilvēkam jāseko līdzi, vai algas nodokļa grāmatiņā ir norādīta galvenā ienākumu gūšanas vieta un attiecīgais atvieglojums. Ja tas nav izdarīts, atvieglojums gada laikā var netikt piemērots. Arī šajā gadījumā to var atgūt, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.
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Pensionāram – īpaša matemātika
Pensionāra neapliekamais minimums ir 1000 eiro mēnesī jeb 12 000 eiro gadā. Nestrādājošam pensionāram parasti nekas papildus nav jādara – neapliekamo minimumu pensijai automātiski piemēro pensijas izmaksātājs VSAA. Citādi ir, ja vecuma pensijas saņēmējs strādā. Ja algas nodokļa grāmatiņa nav iesniegta darba devējam, pilno 1000 eiro neapliekamo minimumu pensijai piemēro pensijas izmaksātājs; ja algas nodokļa grāmatiņa iesniegta darba devējam, neapliekamais minimums tiek sadalīts – 500 eiro pensijai un 500 eiro algai.
Tātad pensionāram, kurš turpina strādāt, ir vērts saprast, kur viņš vēlas izmantot savu neapliekamo minimumu, jo tas var mainīt summu, ko cilvēks katru mēnesi saņem uz rokas.
Svarīgi zināt! Ja skolēns vasarā strādā
Te ir kāda interesanta nianse. Bērna līdz 19 gadu vecumam nodarbināšana vasaras brīvlaikā automātiski nenozīmē, ka vecākiem viņš jāsvītro no apgādājamo saraksta. Ja jaunietis vēl nav sasniedzis 20 gadu vecumu, mācās un strādā vasaras brīvlaikā, no 1. jūnija līdz 31. augustam, vecāks saglabā atvieglojumu neatkarīgi no bērna saņemtajiem ienākumiem vasaras brīvlaikā. Taču ir nosacījumi, kad apgādība uz laiku tiek pārtraukta.
*Apgādību automātiski pārtrauc par vasaras brīvlaikā strādājošu bērnu, kad viņš sasniedz 20 gadu vecumu. Ja pēc vasaras viņš turpina mācīties, apgādību var atjaunot.
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*Arī bērna ienākumu apmēram ir nozīme. Likums paredz situācijas, kad apgādājamo nevar saglabāt, ja mācību gada laikā (ārpus vasaras perioda no 1. jūnija līdz 31. augustam) persona pati saņem ar nodokli apliekamus ienākumus, kas pārsniedz noteikto atvieglojuma apmēru.
Tāpēc, ja bērns sāk strādāt, nevajag paļauties, ka gan jau sistēma pati zinās. Labāk ieiet EDS un pārbaudīt, jo nepareizi piemērots atvieglojums vēlāk var nozīmēt nepieciešamību precizēt informāciju vai pat piemaksāt nodokli.
Pārbaudi EDS
Reizi pa reizei ieej EDS un paskaties, kura darbavieta norādīta kā galvenā ienākumu gūšanas vieta. Pārbaudi, vai ir reģistrēti apgādājamie, vai ir norādīts atvieglojums par invaliditāti, ja tāds pienākas. Bieži vien lielākā problēma nav sarežģīta procedūra, bet problēmu risināšana, kas rodas viena neielikta ķeksīša dēļ.
Gada ienākumu deklarācija
Ja neesi starp tiem, kuriem gada ienākumu deklarācija jāiesniedz likumā noteiktajā kārtībā jeb obligāti, tad to vēlams iesniegt brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto nodokli. Gada ienākumu deklarācijā var iekļaut noteiktus attaisnotos izdevumus par medicīnu, zobārstniecību, izglītību, bērnu interešu izglītību, ziedojumiem un citiem likumā paredzētiem izdevumiem.
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Svarīgi gan atcerēties, ka nevar pieprasīt naudas atmaksu par jebkuru pirkumu tikai tāpēc, ka tas kaut kā saistīts ar veselību vai mācībām, piemēram, par aptiekā nopirktiem medikamentiem, vitamīniem un dažādiem medicīnas produktiem. Arī brilles un redzes korekcijas lēcas nav iekļaujamas attaisnotajos izdevumos, toties ārstniecības pakalpojumi un zobārstniecība ir starp izdevumiem, par kuriem nodokļa pārmaksu var atgūt. Attaisnotajos izdevumos norāda tikai apdrošinātāja nekompensēto daļu. Ja izdevumi kompensēti pilnībā, tos deklarācijā neiekļauj.
Te gan svarīgs ir maksājuma dokuments, kas apliecina notikušo darījumu. Ja ārstniecības iestāde izsniedz e-kvīti un cilvēks piekrīt datu nodošanai VID, izdevumi automātiski parādīsies deklarācijā, taču vēlams pārliecināties, vai visas e-kvītis nosūtītas uz EDS. Personas datu aizsardzības regulējuma ierobežojumu dēļ, ja maksājums veikts par ģimenes locekli, savai deklarācijai tas jāpievieno pašam.
Cik īsti var dabūt atpakaļ?
Ja cilvēks iztērējis 600 eiro par attaisnotajiem izdevumiem, tas nenozīmē, ka valsts viņam atdos visus 600 eiro. Tiek atmaksāta nodokļa daļa. Par 2025. gadu attaisnotajiem izdevumiem piemēroja 25,5 % likmi, tātad no 600 eiro maksimālā summa būtu 153 eiro, ja tādā apmērā ir samaksāts nodoklis. 2026. gadā radušies izdevumi deklarācijā tiks vērtēti pēc attiecīgā gada noteikumiem.
Svarīgs ir arī limits – medicīnas, izglītības, ziedojumu un dāvinājumu attaisnoto izdevumu kopējā summa vienai personai gadā nevar pārsniegt 50 % no gada apliekamajiem ienākumiem un ne vairāk kā 600 eiro. Ja attaisnoto izdevumu ir vairāk, nekā konkrētajā gadā iespējams izmantot, noteiktos gadījumos pārsniegto summu var pārnest uz nākamajiem trim gadiem. Tātad lielais zobārsta rēķins nav jāuztver kā zaudēta iespēja atgūt pārmaksāto nodokli, tas tikai kļūst par ilgāku birokrātisku stāstu.
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Bet kā ar bērnu pulciņiem?
Mūzikas skola, sporta nodarbības, deju pulciņš, mākslas nodarbības… Vecāki par bērnu interešu izglītību gadā dažkārt iztērē ievērojamu summu, taču ne katrs pulciņš automātiski dod tiesības uz nodokļa atmaksu. Lai izdevumus par bērniem līdz 18 gadu vecumam varētu deklarēt, interešu izglītības programmai jāatbilst noteiktajām prasībām. Tā var būt reģistrēta izglītības iestāde, cita iestāde, uzņēmums vai persona, kas saņēmusi pašvaldības licenci konkrētās interešu izglītības programmas īstenošanai. Tāpēc, pirms maksāt par bērna nodarbību, pajautā, vai šo pakalpojumu būs iespējams iekļaut gada ienākumu deklarācijā.
Ko darīt, ja čeks pazaudēts?
Ja maksājuma dokuments ir nozaudēts, ieteicams sazināties ar pakalpojuma sniedzēju un noskaidrot, vai iespējams saņemt maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina izdevumus. Jo deklarācijai nepieciešams pierādījums, ka izdevumi patiešām bijuši. Mūsdienās daudz kas ir pieejams elektroniski, tāpēc ir vērts pārbaudīt e-pastu, internetbanku un pakalpojuma sniedzēja klienta profilu. Tā teikt, viens mazs birokrātijas remonts var aiztaupīt lielu nervu remontu.
Vērts zināt
* Ja gada laikā nav nekādu attaisnoto izdevumu, tad atgūt pārmaksāto nodokli, ja tāds būs aprēķināts, var automātiski – nesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Vienu reizi ir jāuzraksta iesniegums VID, kurā norāda savu bankas konta numuru, uz kuru vēlies saņemt naudu. Turpmāk nodokļu atmaksa tiks aprēķināta un ieskaitīta šajā kontā automātiski. Jauns iesniegums jāraksta tikai tādā gadījumā, ja mainīts konta numurs. Šāds jauninājums ir ērts tiem, kam nav iesniedzamu čeku, piemēram, ja gada laikā nav piemērots viss neapliekamais minimums vai kāds nodokļa atvieglojums, teiksim, par apgādājamo vai invaliditāti. Tas attiecas arī uz noteiktām iemaksām privātajos pensiju fondos un uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā. Taču, ja ir vēlme atgūt naudu par medicīnu vai izglītību, gada ienākumu deklarācija joprojām būs jāiesniedz.
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* Savā deklarācijā var iekļaut ģimenes locekļu attaisnotos izdevumus. Tie var būt izdevumi par bērniem, vecākiem, vecvecākiem, mazbērniem, laulāto, brāļiem, māsām un citām likumā noteiktām personām. Tas ir īpaši svarīgi ģimenēs, kur vienam cilvēkam ir lieli medicīnas izdevumi, bet pašam nav pietiekamu ar nodokli apliekamu ienākumu.
* Attaisnotajos izdevumos var iekļaut iemaksas privātajos pensiju fondos un uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas prēmijas.
Kopējais limits ir 10 % no gada apliekamajiem ienākumiem, bet ne vairāk kā 4000 eiro gadā. Te gan ir nozīme līguma nosacījumiem. Piemēram, uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgumam jāatbilst noteiktam minimālajam termiņam, tāpēc nav prātīgi pirkt finanšu produktu tikai tāpēc, ka iespējams saņemt nodokļu atmaksu.
* Ja cilvēks ziedo sabiedriskā labuma organizācijai vai citai likumā noteiktai organizācijai, arī šo izdevumu var iekļaut deklarācijā. Te ir īpašs nosacījums – ziedojumu un dāvinājumu summa kopā ar citiem attiecīgajiem attaisnotajiem izdevumiem nevar pārsniegt 50 % no gada apliekamā ienākuma un ne vairāk kā 600 eiro gadā.
Ziedojumiem ir sava kārtība. Ja maksājuma mērķī norādīts, ka naudu saņems konkrēta ar ziedotāju saistīta persona, piemēram, darbinieks vai ģimenes loceklis, šādu maksājumu attaisnotajos izdevumos iekļaut nevar.
Mazais špikeris, kā tikt pie nodokļu atvieglojumiem
1. solis – ieej EDS un pārbaudi algas nodokļa grāmatiņu.
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2. solis – pārbaudi galveno darbavietu. Ja strādā vairākās vietās, pārliecinies, kur piemēro atvieglojumus.
3. solis – pārbaudi apgādājamos, īpaši pēc bērna 18. dzimšanas dienas, mācību uzsākšanas vai pārtraukšanas, darba sākšanas vai citiem dzīves notikumiem.
4. solis – pārbaudi invaliditātes vai cita papildu atvieglojuma statusu. Ja pienākas atvieglojums, pārliecinies, ka tas ir reģistrēts.
5. solis – krāj attaisnoto izdevumu dokumentus. Medicīna, zobārstniecība, izglītība, bērnu interešu izglītība un citi likumā paredzētie izdevumi. Izmanto lietotni Mans VID!
6. solis – iesniedz gada ienākumu deklarāciju. Ja kaut kas nav automātiski ielasījies, pārbaudi dokumentus. Ja nav izmantots kāds atvieglojums, pārbaudi, vai to iespējams atgūt, iesniedzot deklarāciju.