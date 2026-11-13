Vecmāmiņa nav mamma! Viena dokumenta trūkums var sagādāt pamatīgas nepatikšanas
Līdz ar mācību gadu gana aktīva sezona sākusies daudziem vecvecākiem, kuriem uzticēts mazbērnus izvadāt uz un no bērnudārza, skolas, aizvest uz pulciņiem un arī pie ārsta. Taču pat parasta vizīte ārstniecības iestādē var sagādāt lielas raizes, ja, pārfrāzējot slaveno Mirtas tantes teicienu, dokumenti nav kārtībā.
Došanās kopīgā ceļojumā ar mazbērnu, viņa pavadīšana ikdienas gaitās, aizvešana pie ārsta plānotā vizītē – tāda ir daudzu vecvecāku ikdiena, palīdzot tikt galā saviem bērniem ar viņu atvašu pieskatīšanu. Atspaids vecākiem, prieks bērniem, vecmāmiņām un vectētiņiem – līdz brīdim, kad kādā iestādē atskan jautājums: “Vai jums ir tiesības pārstāvēt bērnu?”
Jā, visbiežāk neaizdomājamies par to, ka oficiālās iestādēs ar radniecības faktu vien var nepietikt. Dažkārt ir vajadzīga juridiski apstiprināta – parakstīta un apzīmogota – pilnvara, kas apliecina vecvecāka tiesības pārstāvēt konkrēto bērnu. Tas gan nenozīmē, ka vecvecākiem būtu jāstaigā apkārt ar mapīti, kurā salikti desmitiem dažādu dokumentu, taču situācijās, kad bērns ilgāku laiku atrodas vecvecāku aprūpē, vecākiem ir vērts laikus padomāt par pilnvarojumu. Īpaši noderīgi tas ir gadījumos, ja mazbērns dodas ceļojumā ārpus Latvijas vai vecvecākiem var nākties bērna vārdā kārtot jautājumus ārstniecības iestādē. Turklāt pilnvarā nepieciešams precīzi norādīt, ko vecvecāks drīkst darīt bērna interesēs.
Ja mazbērns jāved pie ārsta
Vecvecāki bieži vien tiek pieskaitīti pie ģimenes, un mazbērni ar viņiem mēdz pavadīt brīvdienas, slimošanas laiku vai pēcpusdienas pēc skolas. Nereti tieši vecmāmiņa vai vectētiņš par bērna ikdienu zina pat vairāk nekā aizņemtie vecāki. Taču juridiski radniecība pati par sevi nenodrošina vecvecākam tādas pašas tiesības kā bērna vecākam vai citam likumiskajam pārstāvim. Tieši tāpēc, ja vecvecāks bērnu pavada uz ārstniecības iestādi, dodas ar viņu uz izmeklējumu vai nonāk situācijā, kad nepieciešams pieņemt kādu ar ārstniecību saistītu lēmumu, var būt nepieciešams atbilstošs pilnvarojums. Īpaši svarīgi tas ir bērniem līdz 14 gadu vecumam. Saskaņā ar Pacientu tiesību likumu “šāda bērna ārstniecība ir pieļaujama, ja tā ir bērna labākajās interesēs un bērna likumiskais pārstāvis par to ir informēts un devis savu piekrišanu, izņemot likumā īpaši paredzētus gadījumus”.
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No 14 gadu vecuma bērna ārstniecība ir pieļaujama, ja saņemta paša nepilngadīgā piekrišana. Tomēr ārstam jāizvērtē bērna briedums, spēja sniegt ārstniecībai nepieciešamo informāciju un dot informēto piekrišanu. Ja ārsts secina, ka bērna briedums nav pietiekams, piekrišanu dod likumiskais pārstāvis.
Vai vecmāmiņa drīkst bērnu aizvest uz slimnīcu?
Jā, drīkst, jo ar likumu ir noteikts, ka neatliekamu medicīnisku palīdzību bērnam nedrīkst aizkavēt tikai tāpēc, ka līdzi nav notariālas pilnvaras.
Ja bērns cietis negadījumā, viņam ir smaga trauma, pēkšņi kļuvis ļoti slikti vai nepieciešama neatliekama palīdzība, vispirms jāmeklē medicīniskā palīdzība. Dokumenti šādā situācijā nav svarīgāki par bērna veselību un dzīvību. Pacientu tiesību likums paredz arī īpašus gadījumus, kad ārstniecību var sākt, ja nav iespējams laikus saņemt likumiskā pārstāvja piekrišanu un ārstniecība ir bērna interesēs. Ja nepieciešams nekavējoties uzsākt ārstniecību, lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pieņemt ārstu konsilijs.
Ja bērnam jāpaliek slimnīcā
Šādos gadījumos vecvecākiem var būt nepieciešams plašāks pilnvarojums. Piemēram, ja bērns saslimst laikā, kad vecāki atrodas darbā vai ārvalstīs, kāds no vecvecākiem mazo aizved uz slimnīcu un bērns tiek ievietots stacionārā. Var būt nepieciešams saņemt informāciju no mediķiem, sazināties ar ārstiem, kārtot dokumentus, saņemt izrakstus, pārstāvēt bērna intereses un sazināties ar ārstniecības iestādi arī turpmāk, un šādām situācijām vecākiem ir vērts jau iepriekš sagatavot pārdomātu pilnvarojumu.
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Pacientu tiesību likums paredz, ka pacients var norādīt personu, kuru viņš pilnvaro pieņemt ar ārstniecību saistītus lēmumus viņa vietā, kā arī personu, kurai nav tiesību saņemt informāciju par pacientu vai pieņemt ar ārstniecību saistītus lēmumus. Nepilngadīga bērna gadījumā vecvecāks kļūst par pilnvaroto pārstāvi tādā apjomā, kādu vecāks viņam piešķīris.
Kas jāzina, plānojot ceļojumu ar mazbērnu
Latvijas Ārlietu ministrija uzsver – ceļojot kopā ar bērnu, jāņem vērā gan Latvijas noteikumi, gan tās valsts prasības, uz kuru bērns dodas, kā arī tranzītvalstu un pārvadātāja prasības. Jo pat tad, ja Latvijas pusē konkrētajā maršrutā notariāla pilnvara nav obligāta, galamērķa valsts vai aviokompānija var prasīt papildu dokumentus.
Dodoties uz ES vai Šengenas valsti
Ja bērns dodas no Latvijas uz citu Eiropas Savienības vai Šengenas līguma valsti, Latvijas tiesību regulējums paredz vienkāršāku kārtību un bērnam nepieciešams tikai derīgs ceļošanas dokuments – pase vai personas apliecība. Tas nozīmē, ka braucienam, piemēram, uz Lietuvu vai Igauniju, vecvecākam nav automātiski nepieciešama notariāla pilnvara. Ārlietu ministrija gan iesaka gadījumiem, kad bērns dodas ceļojumā bez vecākiem, noformēt notariāli apliecinātu pilnvaru bērna pārstāvībai ārkārtas situācijās. Kāpēc? Jo ceļojums nav tikai robežas šķērsošana – bērns var saslimt, var notikt nelaimes gadījums, var būt nepieciešama dokumentu ārkārtas noformēšana vai cita palīdzība. Šādos gadījumos vecvecākam jāspēj pierādīt, ka viņš nav nejaušs pieaugušais, kas atrodas kopā ar bērnu.
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Ja ceļo ārpus ES un Šengenas zonas
Latvijas normatīvie akti nosaka īpašu kārtību, kādā bērni šķērso Latvijas ārējo robežu, izceļojot uz valsti, kas nav ES vai Šengenas līguma dalībvalsts.
Ja bērns ceļo citas personas pavadībā, papildus derīgam ceļošanas dokumentam nepieciešama vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecināta pilnvara bērna izceļošanai konkrētās personas pavadībā. Tātad, ja vecmāmiņa ar mazbērnu dodas uz valsti, uz kuru attiecas šī prasība, vecākiem ir jānoformē atbilstošs dokuments. Un tam jābūt notariāli apliecinātam! Ar vecāku parakstītu lapiņu “Es atļauju savai mammai aizvest manu bērnu uz Turciju” nepietiks.
Vai ceļojumam vajag abu vecāku piekrišanu?
Tas atkarīgs no tā, vai aizgādība pār bērnu ir vienam vai abiem vecākiem. Lai izvairītos no nepatīkamiem starpgadījumiem, pirms katra ceļojuma vēlams noskaidrot konkrētās valsts prasības. Arī tad, ja, piemēram, skolas rudens brīvlaikā vecvecāki iecerējuši aizvest bērnu tepat uz Lietuvu vai Igauniju. Izsmeļoša informācija pieejama Ārlietu ministrijas mājaslapā.
Ar dzimšanas apliecību ceļot nevar
Dzimšanas apliecība nav ceļošanas dokuments! Tā apliecina tikai noteiktus civilstāvokļa faktus, un tas nedod tiesības šķērsot valstu robežas. Vecvecākam līdzi jābūt derīgam bērna ceļošanas dokumentam – pasei vai ID kartei. Dzimšanas apliecību var būt lietderīgi paņemt līdzi kā papildu dokumentu, īpaši tad, ja jāapliecina radniecība vai bērnam un vecvecākam ir atšķirīgi uzvārdi.
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Labāk speciāla pilnvara
Latvijas Zvērinātu notāru padome pilnvaru skaidro kā dokumentu, ar kuru pilnvarotā persona var pierādīt savas tiesības rīkoties citas personas vārdā. Bērna gadījumā vecāks var pilnvarot vecmāmiņu vai vectētiņu pārstāvēt bērna intereses noteiktā apjomā. Pilnvarā var norādīt konkrētas tiesības, piemēram, ka vecmāmiņa vai vectētiņš var pavadīt bērnu uz ārstniecības iestādi, saņemt informāciju par viņa veselības stāvokli, iesniegt un saņemt ar bērna ārstniecību saistītus dokumentus un pārstāvēt bērna intereses ārstniecības iestādē. Ja bērns regulāri uzturas pie vecvecākiem, ir vērts nopietni apsvērt šādas pilnvaras nepieciešamību. Tiesa gan, pilnvarai nevajadzētu būt pārāk vispārīgai tikai tāpēc vien, lai būtu drošāk. Ieteicams ar notāru pārrunāt, kādas darbības vecvecākam tiešām būs jāveic, un tās dokumentā skaidri norādīt.
Notāri izšķir vairākus pilnvaru veidus. Speciālpilnvara paredz tiesības veikt konkrētas, precīzi noteiktas darbības, piemēram, pavadīt bērnu uz ārzemēm vai pārstāvēt viņa intereses noteiktā situācijā. Ģenerālpilnvara dod tiesības veikt noteiktas šķiras lietas, noslēgt dažādu veidu tiesiskus darījumus. Universālpilnvara ļauj risināt visas pilnvaras devēja lietas.
Bērna situācijā vecākiem visbiežāk ir svarīgi nevis piešķirt vecvecākam pēc iespējas plašākas tiesības, bet gan tieši tās, kas patiešām būs nepieciešamas. Piemēram, ja vecmāmiņa tikai vedīs mazbērnu pie ārsta, pilnvarojums var būt vērsts uz bērna interešu pārstāvību ārstniecības jautājumos; ja vecvecāki ar bērnu dodas ceļojumā, vajadzīgs pilnvarojums ceļošanai un tamlīdzīgi.
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Kas jāieraksta pilnvarā?
Pilnvarā jābūt pietiekami skaidri norādītam, ko tieši vecvecāks ir tiesīgs darīt. Ja runa ir par ceļošanu, pilnvarā jābūt teikumam, ka konkrētais vecvecāks ir pilnvarots pavadīt tieši šo bērnu ceļojumā. Ja pilnvarojums tiek dots ārstniecībai, jāapsver, vai vecvecākam nepieciešams tikai pavadīt bērnu pie ārsta vai arī pārstāvēt viņa intereses ārstniecības iestādē, saņemt informāciju, dokumentus un veikt citas noteiktas darbības. Pilnvarā ir svarīgi identificēt gan bērnu, gan pilnvaroto personu.
Kā pilnvaru noformēt?
Latvijas Zvērinātu notāru padome nodrošina iespēju pilnvaru noformēt attālināti videokonferences režīmā. Šādā gadījumā nepieciešams atbilstošs elektroniskais paraksts. Vecāks un vecvecāki, kuri atrodas dažādās Latvijas pilsētās vai valstīs, var nokārtot dokumentu attālināti.
Pilnvaru iespējams noformēt arī, uzaicinot zvērinātu notāru pie sevis, ja konkrētā situācija to prasa.
Cik tas maksā?
Latvijas Zvērinātu notāru padomes aktuālajā cenrādī norādīts, ka notāra amata atlīdzība par pilnvaru nepilngadīgo interešu pārstāvībai ir desmit eiro. Tiesa gan, tā var nebūt gala cena. Notāra atlīdzībai var tikt pieskaitīta maksa par datu pārbaudēm, PVN, valsts nodeva, tulkojums un faktiskie izdevumi, ja tādi rodas.
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Vēl dažas nianses
* Pilnvaru var uzrakstīt pats, atrodot internetā paraugu un to pielāgojot savām vajadzībām. Lai pilnvara būtu derīga, tā ir jāapstiprina pie notāra. Tomēr, ja dokuments paredzēts bērna pārstāvībai medicīnas iestādē vai ceļošanai, īpaši ārpus Latvijas, jāatceras, ka svarīgākais nav pats papīrs, bet gan tas, vai šī pilnvara konkrētajā situācijā dod vecvecākam nepieciešamās tiesības. Var gadīties, ka cilvēks ir uzrakstījis atļauju ceļot, bet nav precīzi norādījis nepieciešamo informāciju. Vai arī ir uzrakstīts, ka vecmāmiņa drīkst bērnu pavadīt uz ārzemēm, bet nav paredzēts tas, kas nepieciešams ārkārtas medicīniskā situācijā.
Tāpēc labāk paļauties uz notāru – detalizēti izstāstīt situāciju, nevis tikai pateikt vienu skopu teikumu.
* Ja bērns tikai vienreiz dodas uz ārzemēm kopā ar vecmāmiņu, ir iespēja noformēt pilnvaru tikai šim braucienam, savukārt, ja vecvecāki regulāri pieskata bērnu, lietderīgāka būs pilnvara ar plašāku, skaidri definētu pilnvarojumu.
* Ja pilnvara noformēta uz papīra, tā jāņem līdzi, lai vecvecākam būtu dokuments, kuru nepieciešamības gadījumā uzrādīt. Īpaši ceļojumā ārpus Latvijas nevajadzētu paļauties, piemēram, tikai uz fotogrāfiju telefonā. Ārvalstu iestāde var prasīt dokumenta oriģinālu, tulkojumu vai citādu dokumenta īstuma apliecināšanu.
Vecmāmiņ, vectētiņ – atceries!
Pilnvara nav atļauja audzināt bērnu, jo vecvecāks nekļūst par bērna vecāku vai neiegūst aizgādības tiesības. Tā ir atļauja veikt noteiktas darbības bērna vai vecāka vārdā konkrētos jautājumos, kas norādīti dokumentā.
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Pilnvara neatrisina jautājumus, kas saistīti ar aizgādības tiesībām vai citiem būtiskiem ģimenes tiesību jautājumiem. Tā arī neaizstāj bāriņtiesas lēmumu vai tiesas nolēmumu gadījumos, ja tāds nepieciešams.
Īsais ceļvedis vecvecākiem
Ja mazbērns jāved pie ārsta Latvijā. Ieteicams iepriekš noformēt pilnvarojumu, kas ļauj vecvecākam pārstāvēt bērna intereses ārstniecības jautājumos tādā apjomā, kāds nepieciešams konkrētajā situācijā.
Ja mazbērns jāved uz slimnīcu. Neatliekamā situācijā vispirms jāmeklē medicīniskā palīdzība – pilnvaras trūkums nedrīkst kļūt par iemeslu palīdzības aizkavēšanai. Ja paredzama plānveida ārstēšana vai bērna ilgāka atrašanās ārstniecības iestādē, pilnvarojumu labāk nokārtot iepriekš.
Ja ar mazbērnu ceļo pa ES vai Šengenas zonu. Bērnam nepieciešams derīgs ceļošanas dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte). Tomēr Ārlietu ministrija iesaka bērnam, kas ceļo bez vecākiem, noformēt notariāli apliecinātu pilnvaru bērna pārstāvībai ārkārtas situācijās. Jāpārbauda arī galamērķa valsts un pārvadātāja prasības.
Ja ar mazbērnu dodas ārpus ES un Šengenas zonas. Noteiktos gadījumos nepieciešama vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecināta pilnvara bērna izceļošanai konkrētās personas pavadībā.
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Pieredzes stāsts
Viss iepriekšminētais šķiet viena liela birokrātija? Vairums teiks – jā, noteikti! Taču Intas stāsts apliecina, ka šķietami liekie, apgrūtinošie dokumenti dažkārt var būt glābšanas salmiņš kritiskā situācijā.
“Ar vīru izšķīrāmies, kad dēlam bija četri gadi. Šķiršanās noritēja smagi, jo bērna tēvs uzskatīja, ka dēlam jādzīvo pie viņa, lai gan šķiršanās iemesls bija vardarbība, dažkārt arī fiziska. Rezultātā ar tiesas lēmumu pamata aizgādība ir noteikta man, bet pie tēva bērns dodas tikai divas dienas nedēļā. Mans bijušais vīrs nebija ar to mierā, visādi izdarījās, arī centās paņemt bērnu no bērnudārza dienās, kad tas viņam nav ļauts. Audzinātājas bija informētas par tiesas lēmumu un neļāva vest prom bērnu, piedraudot ar policijas izsaukšanu. Taču tad tika iesaistīta vīramāte. Viņa bija sava dēla pusē, uzskatot mani par ļauno, un vienā dienā aizgāja uz bērnudārzu un centās izņemt puiku, sakot, ka es esot palūgusi izpalīdzēt. Jāsaka paldies mūsu foršajām un gudrajām audzinātājām – viņas palūdza uzrādīt pilnvaru, kas ļauj izņemt mazbērnu. Tā kā galvenā aizgādība pār bērnu ir man, šo atļauju varu dot tikai es, nevis bērna tēvs. Par laimi.
Toreiz vērsos policijā ar iesniegumu par tiesas noteiktā sprieduma pārkāpumu un vīramātes mēģinājumu faktiski nozagt manu bērnu. Tika ierosināta lieta, kas vēl ir procesā, taču es noteikti esmu pateicīga par pastāvošo likumdošanu un uzskatu, ka šādas pilnvaras vecvecākiem ir nepieciešamas. Jā, draudzīgās ģimenēs var šķist, ka tas ir absurds, bet mūsu gadījumā pilnvaras neesamība vecmāmiņai bija glābjoša.”
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Atsauces:
Rakstā izmantota aktuālā informācija par bērnu ceļošanu no Latvijas Ārlietu ministrijas un Valsts robežsardzes, kā arī spēkā esošais Pacientu tiesību likums. Ārlietu ministrijas bērnu ceļošanas informācija ir atjaunināta 2026. gada 29. maijā. (Ministry of Foreign Affairs of Latvia). Notariālo pakalpojumu un pilnvaru aktuālās izmaksas pārbaudītas Latvijas Zvērinātu notāru padomes informācijā; no 2026. gada 16. aprīļa ir spēkā jaunas zvērinātu notāru atlīdzības takses. (Latvijas Notārs)