No 2027. gada mainīsies koku ciršanas kārtība: ko drīkstēs darīt bez pašvaldības atļaujas?
Vēlies nocirst koku savā pagalmā, bet nezini, vai tam vajadzīga pašvaldības atļauja? Koku ciršanas noteikumi jau ir mainījušies, bet no nākamā gada gaidāmi vēl būtiskāki atvieglojumi – uzzini, ko drīkstēs darīt bez saskaņošanas!
Tavā sētā aug koks, kas noēno māju, traucē iecerētajai būvniecībai vai gluži vienkārši savu laiku ir nodzīvojis? Kāds birokrātijas ceļš jānoiet, lai koku nocirstu, un ko šajā kārtībā mainīs nesen pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 309? Lielākā daļa izmaiņu stājās spēkā jau 21. augustā, bet divi grozījumi būs spēkā no 2027. gada 1. janvāra.
Skaidro Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte Ieva Zicmane.
Ar ko sākt?
Koku ciršanu ārpus meža regulē Ministru Kabineta noteikumi Nr. 309, taču katra pašvaldība izdod arī savus saistošos noteikumus. Cēsu novada pašvaldības ainavu arhitekte Ieva Zicmane skaidro – nav tā, ka katra koka ciršanai nepieciešams saņemt pašvaldības atļauju. “Būtiskākais – ievērot, vai koks atrodas pilsētas vai ciema teritorijā, kādā īpaši aizsargājamā dabas, kultūras pieminekļu vai pašvaldības noteiktā ainaviski vērtīgā teritorijā un citus gadījumus, kas minēti noteikumos.”
Līdzšinējais regulējums paredzēja, ka šādās teritorijās atļauja ir vajadzīga, taču pastāv virkne izņēmumu, piemēram, augļu kokiem un kokiem, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem. Tāpat īpaša kārtība ir bīstamiem kokiem, kas apdraud cilvēkus, īpašumu vai infrastruktūru. Situācija jānofotografē un jāinformē pašvaldība.
Taču ar lineālu vien nepietiek – speciāliste uzsver, ka jāņem vērā arī koka suga un izmērs. Noteikumu pielikumā ir atsevišķi noteikts stumbra apkārtmērs, kuru sasniedzot koks nonāk stingrākā regulējumā.
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Iesniegums, izvērtējums un reizēm vēl viens atzinums
Ja atļauja nepieciešama, jāraksta iesniegums pašvaldībai, kas vērtē ne tikai koka izmēru, bet arī tā ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmi, ietekmi uz dabas daudzveidību un cilvēku drošību. Vienkāršā gadījumā lēmums jāpieņem desmit, bet, ja nepieciešami ekspertu vai citu institūciju atzinumi, tad 20 darbdienu laikā.
Iesniegumu var iesniegt zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Ja koks aug daudzdzīvokļu mājas pagalmā, situācija kļūst sarežģītāka, jo, ja zeme ir dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, nepieciešams kopības lēmums. Savukārt jaunie grozījumi paplašina personu loku – drīzumā procesu varēs kārtot arī pilnvarota persona vai persona, kas par to rakstveidā vienojusies ar īpašnieku vai tiesisko valdītāju.
Atsevišķos gadījumos, pirms pašvaldība var pieņemt lēmumu, nepieciešams Dabas aizsardzības pārvaldes vai Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums. Tieši šajā ziņā jaunais regulējums ieviesis būtiskas izmaiņas – ja noteiktajos gadījumos desmit darbdienu laikā iebildumi nav saņemti, koka ciršana būs uzskatāma par saskaņotu. Tātad lietai vairs nevajadzētu bezgalīgi stāvēt gaidīšanas režīmā, kā tas varēja būt pirms 21. augusta.
No 20 līdz 30 centimetriem
Ikdienā visvieglāk pamanāmais atvieglojums gaidāms no 2027. gada 1. janvāra, proti, līdzšinējo 20 centimetru vietā bez pašvaldības atļaujas noteiktos gadījumos varēs cirst kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 30 centimetriem jeb stumbra apkārtmērs mazāks par aptuveni 94 centimetriem. Tātad daļa koku, kuru nociršanai vēl nesen bija vajadzīga pašvaldību atļauja, nākamgad vairs šajā kategorijā neietilps.
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Vēl būtiskākas pārmaiņas gaidāmas savrupmāju un citās dzīvojamās apbūves teritorijās, izņemot daudzdzīvokļu māju apbūvi. No 2027. gada valsts regulējums paredzēs plašāku iespēju kokus cirst bez individuālas pašvaldības atļaujas. Tomēr jāizpēta, kādi ir pašvaldības saistošie noteikumi un prasības!
Aizsardzība saglabājas lieliem un īpaši aizsargājamiem kokiem, kā arī kokiem īpaša statusa teritorijās. Grozījumu mērķis nav atļaut brīvi cirst visu, bet samazināt administratīvo slogu vienkāršos gadījumos.
Līdz ar atļauju var būt arī rēķins
Vēl viena lieta, ar kuru līdz šim varēja saskarties īpašnieks pilsētā vai ciemā, ir zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu. Ieva Zicmane skaidro, ka tās apmēru veido vairāku koeficientu reizinājums. Nozīme ir koka izmēram, sugai, atrašanās vietai, ciršanas iemeslam un arī pašvaldības noteiktajam koeficientam. Arī šeit grozījumi paredz alternatīvu, kad pašvaldības noteiktajā kārtībā naudas kompensāciju varēs aizstāt ar jaunu koku stādīšanu.
Process kļūs vienkāršāks arī būvniecībā. Ja nocērtamie koki jau izvērtēti un norādīti būvniecības dokumentācijā, noteiktos gadījumos nebūs vajadzīga vēl viena koku ciršanas atļauja.
Svarīgi!
Pirms cērt koku savā īpašumā, pārbaudi pašvaldības saistošos noteikumus! Valsts noteikumi nosaka kopējās vadlīnijas, bet pašvaldībām ir būtiska teikšana par koku saglabāšanu savā teritorijā.