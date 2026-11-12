Nav laika gatavot? Uzvāri zupu vairākām dienām
Trīs zupas, kuras nākamajā un pat aiznākamajā dienā garšos vēl labāk. Un nekādu kreņķu par ēst gatavošanu vakarā pēc dienas jezgas – tik uzsildi un ēd!
Desiņu gulašzupa ar papriku
Zupas iebiezināšanai labi der rīvēts kartupelis. Vēl piesātinātāku garšu var panākt, ja kopā ar desiņām apcep arī pāris sarīvētu burkānu. Ja garšo asumiņš, var piešaut maltus čili piparus vai kādu aso mērci.
10 personām
1 stunda
Sastāvdaļas:
2 ½ l buljona
1 ½ kg kartupeļu
380 g sīpolu
10 prāvas cepamdesiņas
5 sarkanās paprikas pākstis
150 g kūpināta cauraudža
10 ēdk. krējuma
6 ēdk. eļļas
3–4 ēdk. maltas saldās paprikas
2–3 ēdk. tomātu pastas
5 tējk. ķimeņu
3 lauru lapas
svaigi garšaugi pēc izvēles
sāls, malti melnie pipari
Gatavošana:
1. Kartupeļus nomizo, vienu lielu pataupi. Pārējos kartupeļus, kā arī nomizotos sīpolus un papriku sagriez gabaliņos, cauraudzi – smalkās strēmelēs, desiņas – ripās. Pataupīto kartupeli sarīvē.
2. Lielā katlā sakarsē 2 ēdk. eļļas, ieber gaļu un sīpolus un apcep. Pievieno kartupeļus un arī apcep. Iemaisi malto papriku un tomātu pastu. Pielej buljonu. Pievieno lauru lapas, ķimenes, sāli, piparus un paprikas gabaliņus un uzvāri. Iemaisi rīvēto kartupeli. Uz lēnas uguns vāri 20–25 minūtes.
3. Pannā sakarsē atlikušo eļļu un apcep desiņas. Pievieno zupai, ieber zaļumus un vāri vēl 10 minūtes. Iemaisi krējumu.
Otrās dienas kāpostu zupa
Zupa, vārīta pēc šīs receptes, visgaršīgākā ir nākamajā dienā, kad vismaz diennakti ir iestāvējusies kopā ar gaļu un kauliem. Vārīšanas beigās var pievienot sarīvētu ķiploku.
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4–6 personām
2 stundas
Sastāvdaļas:
800 g skābēto kāpostu
400 g liellopa gaļas
400 g liellopa kaulu
4 nelielas pētersīļa saknes
2 sīpoli
1 liels burkāns
100 g sviesta
4 ēdk. tomātu pastas
3 ēdk. miltu
eļļa
lauru lapa, piparu graudi, sāls
Gatavošana:
1. Gaļu un kaulus liec katlā, pārlej ar ūdeni, uzvāri, nosmel putas. Vāri, līdz gaļa mīksta.
2. Pētersīļa saknes, burkānu un sīpolus nomizo. Sīpolus un pētersīļus sagriez smalkos gabaliņos, burkānu sarīvē. Ja kāposti ir parupjās strēmelēs, sagriez smalkāk.
3. Pannā sakarsē eļļu un apcep sīpolus, burkānus un pētersīļus.
4. Citā katlā izkausē sviestu, pievieno apceptos dārzeņus un skābētos kāpostus, iemaisi tomātu pastu.
5. Pannu izslauki sausu un apbrūnini miltus zeltainus. Iemaisi dārzeņos un sautē 40–45 minūtes.
6. Pārliec katlā ar gaļu un turpini vārīt vēl 10–15 minūtes.
Krāsnī sutināta liellopa gaļas zupa ar dārzeņiem
Zupa sanāk diezgan bieza; ja gribas vairāk šķidruma, sutināšanas laikā pielej vēl vīnu un ūdeni. Piedevās ļoti labi garšo apceptas pikanta siera maizītes.
6 personām
2,5 stundas
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Sastāvdaļas:
1,2 kg liellopa mīkstuma
500 g burkānu
500 g sakņu seleriju
3 dažādu krāsu paprikas pākstis
250 g šalotes sīpolu
250 ml sausā sarkanvīna
2–3 ēdk. tomātu biezeņa
2 ēdk. miltu
2 tējk. maltas saldās paprikas
2 tējk. maltu melno piparu
2 tējk. sāls
½ tējk. cukura
3 lauru lapas
sakapāti zaļumi
Gatavošana:
1. Burkānus, selerijas un sīpolus nomizo. Burkānus pārgriez gareniski uz pusēm un pēc tam sagriez šķēlītēs. Sīpolus pārgriez uz pusēm, selerijas un iztīrītu papriku sagriez gabaliņos.
2. Gaļu rūpīgi nosusini un arī sagriez 2 cm lielos gabaliņos.
3. Sagatavotos produktus liec lielā katlā vai citā traukā, kas piemērots cepeškrāsnij. Pievieno piparus, sāli, cukuru un lauru lapas un samaisi.
4. Tomātu biezenī iejauc miltus un iemaisi gaļā un dārzeņos. Pielej vīnu un 750 ml ūdens.
5. Uzliec vāku, ievieto 200 grādu karstā cepeškrāsnī un sutini aptuveni 2 stundas. Pārkaisi ar zaļumiem un pasniedz.