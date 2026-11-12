Māja, kas gandrīz pati sevi uztur - cik reāli tas ir Latvijā?
Vai iespējams dzīvot mājā, kas pati saražo gandrīz visu nepieciešamo enerģiju un ļauj ievērojami samazināt rēķinus? Eksperts skaidro, kā tam pietuvoties un kāpēc dārgas tehnoloģijas ne vienmēr ir labākais risinājums.
Konsultē Klimata un enerģētikas ministrijas Enerģijas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmanis
Ja Latvijas ģimene rīt nolemtu dzīvot pēc iespējas klimatneitrālāk, ar ko būtu jāsāk? Vai pietiktu ar saules paneļiem uz jumta, siltumsūkni un elektroauto pagalmā vai arī ceļš līdz gandrīz nulles enerģijas mājai sākas pavisam citur? Patiesībā starp parastu mājsaimniecību un ļoti energoefektīvu māju nav vienas krasas robežšķirtnes. Aplūkojam trīs scenārijus no tā, ko iespējams sākt darīt jau šodien, līdz mājai, kas gada griezumā pati spēj saražot gandrīz tikpat enerģijas, cik patērē.
Klimatneitrāla māja pirmajā brīdī var izklausīties pēc nākotnes projekta – ļoti dārga jaunbūve ar saules paneļiem, sarežģītu automātiku un tehnoloģijām, kas pieejamas tikai turīgākajai sabiedrības daļai. Taču energoefektivitātes pamatprincips ir daudz vienkāršāks: visvērtīgākā ir tā enerģija, kuru nemaz nevajag patērēt. Tādēļ ceļš uz klimatam draudzīgāku mājokli ne vienmēr sākas ar jaunu apkures iekārtu vai paneļiem uz jumta. Pirmais jautājums – kur mūsu māja pašlaik tērē enerģiju, un cik daudz no šī patēriņa patiesībā varētu novērst?
Arī Klimata un enerģētikas ministrija, skaidrojot mājokļu enerģijas ražošanas risinājumu izvēli, kā pirmo soli iesaka novērtēt esošo enerģijas patēriņu, tostarp apkopot, cik daudz energoresursu tiek izmantots mājokļa apkurei. Tikai pēc tam iespējams saprast, kuri ieguldījumi konkrētajai ēkai būs lietderīgākie. Tas ir būtiski, jo divām pēc platības līdzīgām ģimenes mājām enerģijas patēriņš var būt ļoti atšķirīgs. To ietekmē ēkas konstrukcijas, siltinājums, logi un durvis, apkures sistēma, ventilācija, iedzīvotāju paradumi un daudzi citi faktori. Tāpēc universālas formulas klimatneitrālai mājai nav. Toties iespējams iztēloties trīs dažādus ceļus.
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1. Minimums. Sākam ar to, kas mums jau ir
Iedomāsimies ģimeni, kura dzīvo tipiskā Latvijas privātmājā. Tā nav tikko uzcelta un, iespējams, nav arī pilnībā renovēta. Ģimenei nav desmitiem tūkstošu eiro, ko nekavējoties ieguldīt pārbūvē, taču ir vēlme samazināt gan rēķinus, gan mājas ietekmi uz vidi. Vai šādā situācijā vispār iespējams kaut ko būtiski mainīt? Jā, turklāt pirmais solis nebūtu vis došanās uz veikalu pēc jaunākajām tehnoloģijām. Vispirms būtu jāsaprot, kur enerģija pazūd pašlaik.
Var pārskatīt iepriekšējo gadu elektrības un apkures patēriņu, izvērtēt telpu temperatūru, apkures sistēmas darbību, logu un durvju blīvumu, karstā ūdens patēriņu un lielākos elektroenerģijas patērētājus. Vecākās ēkās īpaša uzmanība jāpievērš vietām, pa kurām tiek zaudēts siltums, – jumtam vai bēniņiem, ārsienām, grīdai, logiem un durvīm.
Daļa risinājumu neprasa lielus ieguldījumus. Apkures temperatūras gudrāka regulēšana, termostati, LED apgaismojums, energoefektīvākas ierīces brīdī, kad vecās nepieciešams nomainīt, liekas elektroierīču darbināšanas samazināšana un saprātīga karstā ūdens izmantošana katrs atsevišķi māju nepārvērtīs par nulles enerģijas ēku. Taču kopā tie veido paradumu enerģiju uztvert kā resursu, kura patēriņu iespējams vadīt.
Nākamais līmenis jau ir ēkas uzlabošana. Ja māja zaudē lielu daudzumu siltuma caur nepietiekami nosiltinātu jumtu, daudz lietderīgāk var izrādīties vispirms ieguldīt siltināšanā, nevis uzstādīt jaudīgāku apkures iekārtu, kas turpinās kompensēt ēkas lielos siltuma zudumus. Tieši šeit klimatneitralitāte sastopas ar pavisam praktisku mājsaimniecības ekonomiku. Mazāks enerģijas patēriņš nozīmē ne tikai mazāku ietekmi uz vidi, bet arī mazāku atkarību no energoresursu cenu svārstībām.
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Minimuma scenārija mērķis tāpēc nav padarīt vecu māju par nulles enerģijas ēku dažu mēnešu laikā. Mērķis ir sākt mērīt, saprast un pakāpeniski samazināt tās patēriņu.
Šajā līmenī varētu izveidot arī ilgtermiņa plānu: ko iespējams izdarīt šogad, ko – nākamajos trīs gados un ko vērts mainīt tikai tad, kad esošā iekārta būs nokalpojusi. Tādējādi energoefektivitāte kļūst nevis par vienu dārgu projektu, bet par pārdomātu mājas attīstību.
Eksperts iesaka
Identificēt vietas, kur mājoklis visvairāk zaudē siltumu, sākumā var ar termokameras palīdzību. Tā ļauj pamanīt temperatūras atšķirības un vietas, kurām vērts pievērst papildu uzmanību, piemēram, logu un durvju savienojumiem, jumta vai bēniņu konstrukcijām un ārsienām. Vienkāršotai mājokļa apskatei pieejamas arī viedtālrunim pievienojamas termokameras un atsevišķas ierīces ar iebūvētu termokameru. Savukārt profesionālai ēkas termogrāfijai un precīzai rezultātu interpretācijai nepieciešami atbilstoši apstākļi un zināšanas.
Nākamais solis ir noskaidrot, cik daudz enerģijas māja patērē pašlaik. Sāc ar iepriekšējās apkures sezonas rēķiniem un patēriņa datiem.
Ja māju apsilda ar dabasgāzi, patēriņa informāciju var atrast dabasgāzes rēķinos, kur tas tiek norādīts arī kilovatstundās (kWh). Ja apkurei izmanto elektroenerģiju, patēriņš kilovatstundās ir redzams elektroenerģijas rēķinos un detalizētāk – tirgotāja vai elektroenerģijas sadales sistēmas operatora klientu portālā. Jāņem gan vērā, ka kopējais elektroenerģijas patēriņš ietver arī apgaismojumu, sadzīves tehniku, karstā ūdens sagatavošanu un citas ierīces, tāpēc apkures patēriņu nepieciešams nodalīt no pārējā mājsaimniecības patēriņa.
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Lai iegūtu vienkāršu rādītāju, ko iespējams salīdzināt, saskaiti gada laikā apkurei patērēto enerģiju un izdali to ar mājas apsildāmo platību.
Apkures enerģijas patēriņš (kWh/m² gadā) = gada patēriņš apkurei (kWh) ÷ apsildāmā platība (m²). Piemēram, ja 150 m² lielas mājas apkurei gada laikā patērētas 18 000 kWh: 18 000 ÷ 150 = 120 kWh/m² gadā.
Iegūto rezultātu var salīdzināt ar Latvijā noteiktajiem apkures patēriņa references līmeņiem ekspluatācijā esošām dzīvojamām ēkām.
Šis vienkāršotais aprēķins neaizstāj ēkas profesionālu energoefektivitātes novērtējumu vai energosertifikāciju, taču ļauj iegūt sākotnēju priekšstatu par savas mājas patēriņa līmeni un sekot, vai pēc veiktajiem uzlabojumiem enerģijas patēriņš samazinās.
2. Optimālā māja. Vispirms netērēt, pēc tam ražot
Otrajā scenārijā latiņu paceļam augstāk. Iedomājamies ģimeni, kura būvē jaunu māju vai ir gatava esošajā mājā veikt nopietnu renovāciju. Šeit jau iespējams skatīties uz ēku kā vienotu sistēmu.
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Laba, energoefektīva māja nav vienkārši māja ar daudzām modernām iekārtām. Tieši pretēji – tās priekšrocība ir tā, ka komforta nodrošināšanai nepieciešams salīdzinoši maz enerģijas. Svarīga ir ēkas forma un novietojums, kvalitatīvas norobežojošās konstrukcijas, labs siltinājums, pārdomāti logi, gaisa necaurlaidība un pēc iespējas mazāk siltuma tiltu. Vienlaikus ļoti būtiska kļūst ventilācija. Jo blīvāka un labāk nosiltināta ir māja, jo svarīgāk kontrolēti nodrošināt svaiga gaisa apmaiņu.
Tāpēc mūsdienīgā energoefektīvā mājā bieži izmanto mehānisko ventilāciju ar siltuma atgūšanu jeb rekuperāciju. Tādējādi no telpām izvadītā siltā gaisa enerģija tiek izmantota, lai sasildītu ienākošo svaigo gaisu. Arī Latvijas prasībās gandrīz nulles enerģijas ēku novērtējumā uzmanība tiek pievērsta ne tikai enerģijas patēriņam, bet arī pietiekamai gaisa apmaiņai un iekštelpu mikroklimatam. Energoefektivitāte nedrīkst nozīmēt, ka mājā taupām siltumu uz svaiga gaisa vai cilvēku komforta rēķina.
Kad pašas ēkas vajadzība pēc siltuma ir samazināta, var izvēlēties tai atbilstošu apkures sistēmu. Viena no iespējām ir siltumsūknis, taču arī šeit svarīgs ir princips – tehnoloģijai jābūt piemērotai konkrētajai ēkai, nevis otrādi. Tam var pievienoties saules paneļi elektroenerģijas ražošanai, enerģijas patēriņa uzskaite, gudra apkures vadība un iespēja daļu elektroenerģijas patērēt tajā laikā, kad tā tiek saražota. Ja mājā ir elektroauto, arī tā uzlādi iespējams pielāgot mājsaimniecības enerģijas ražošanas un patēriņa ritmam.
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Taču optimālajā scenārijā svarīgākais nav tehnoloģiju skaits. Svarīgākais ir tas, cik labi tās sadarbojas. Nav lielas jēgas saražot daudz elektroenerģijas, ja pati ēka ir neefektīva. Tāpat nav jēgas iegādāties ļoti jaudīgu apkures sistēmu, ja pēc mājas renovācijas nepieciešamā apkures jauda būtiski samazināsies. Tāpēc gudri apsaimniekota māja sākas projektēšanas un plānošanas posmā. Energoefektivitātes speciālists, arhitekts un inženieris šajā gadījumā palīdz nevis izvēlēties pēc iespējas vairāk tehnoloģiju, bet atrast līdzsvaru starp ieguldījumiem, enerģijas patēriņu un komfortu.
Eksperts iesaka
Saules paneļu un siltuma ražošanas iekārtu iegādei pieejamais atbalsts, iespējams, var radīt vēlmi izvēlēties jaudīgākas iekārtas ar lielāku jaudu rezervi. Tomēr lielāka jauda ne vienmēr nozīmē lielāku ieguvumu. Ja iekārtas jauda pārsniedz mājokļa faktiskās vajadzības, pieaug arī sākotnējie ieguldījumi, savukārt ekonomiskais ieguvums no papildu jaudas var būt neliels.
Īpaši svarīgi to ņemt vērā, izvēloties saules paneļus. To uzstādīšana vispirms būtu jāvērtē pēc paša mājokļa elektroenerģijas patēriņa un tā, cik lielu daļu saražotās elektroenerģijas iespējams patērēt pašā mājsaimniecībā. Elektroenerģijas tirgus ir mainīgs, tāpēc lēmumu par paneļu jaudu nevajadzētu balstīt cerībā gūt būtiskus papildu ienākumus no elektroenerģijas pārdošanas. Vislabākais rezultāts parasti ir tad, ja iekārta ir atbilstoši piemeklēta konkrētās mājas vajadzībām un ļauj samazināt tās kopējās enerģijas izmaksas.
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Lai rūpīgi un pārdomāti veiktu savu izvēli, daļa no saules paneļu piegādātājiem savās tīmekļvietnēs piedāvā izmantot saules paneļu kalkulatoru. Tas ļaus aptuveni noskaidrot piemērotu saules paneļu skaitu, jaudu, sagaidāmo saražotās elektrības apjomu gadā. Vienlīdz būtiski ir konsultēties ar saules paneļu piegādātāju. Mājas novietojums, jumta slīpums, vērsums pret sauli u. c. faktori arī ir vienlīdz būtiski.
3. Gandrīz nulle. Vai māja var pati sevi nodrošināt?
Trešajā scenārijā mēģinām nonākt iespējami tuvu nulles enerģijas mājai. Te nepieciešams nošķirt divus jēdzienus. Energoefektīva māja patērē ļoti maz enerģijas. Savukārt māja ar lielu enerģijas pašražošanu daļu vai pat ļoti lielu daļu nepieciešamās enerģijas saražo pati. Ideālā variantā abi principi satiekas. Ēkai vispirms ir ļoti mazs enerģijas pieprasījums, bet pēc tam atlikušo nepieciešamību pēc iespējas sedz atjaunojamie energoresursi.
Teorētiski privātmāja gada griezumā var saražot ļoti lielu daļu tai nepieciešamās elektroenerģijas. Taču Latvijas klimatā rodas būtiska problēma – enerģiju visvairāk vajag tieši laikā, kad saules ir vismazāk. Vasarā saules paneļi var saražot vairāk elektrības, nekā mājsaimniecība konkrētajā brīdī spēj patērēt. Ziemā situācija ir pretēja: dienas ir īsas, saules mazāk, bet apkures un apgaismojuma vajadzība pieaug.
Tāpēc nulles māja nenozīmē māju, kas jebkurā februāra vakarā pilnīgi neatkarīgi no elektrotīkla spēj nodrošināt visas ģimenes vajadzības. Daudz reālāk ir runāt par ļoti mazu kopējo enerģijas patēriņu un augstu atjaunojamās enerģijas īpatsvaru gada griezumā. Nākamais solis varētu būt akumulators, kurā uzkrāt dienā saražoto elektroenerģiju izmantošanai vakarā un naktī. Taču arī akumulators neatrisina sezonālo atšķirību. Vasarā saražoto enerģiju tajā nevar vienkārši saglabāt līdz ziemai. Tieši šeit atklājas paradokss: jo tuvāk cenšamies nokļūt pilnīgai energoneatkarībai, jo katrs nākamais solis var kļūt tehniski sarežģītāks un finansiāli dārgāks. Ja pēdējo dažu procentu enerģijas patēriņa kompensēšanai nepieciešamas ļoti lielas baterijas, papildu iekārtas un ievērojams materiālu daudzums, jāvērtē arī šo risinājumu ražošanā izmantotie resursi un to izmaksas.
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Lai gan iecere par māju, kas visos apstākļos ir pilnībā neatkarīga no ārējām piegādēm, var šķist kārdinoša, šāda mājokļa izmaksas ilgtermiņā nebūs konkurētspējīgas ar tāda mājokļa izmaksām, kurš ir augsti energoefektīvs, bet enerģijas vajadzības pārdomāti nodrošina gan ar autonomām ražošanas iekārtām, gan ar piegādēm no elektroenerģijas tīkla.
Pilnīga energoapgādes autonomija ir ekonomiski un tehniski pamatots risinājums, ja mājoklis/ īpašums atrodas tālu no publiskā elektrotīkla un tīkla pieslēguma izbūves izmaksas būtu nesamērīgi dārgas salīdzinājumā ar autonomas energoapgādes sistēmas izveidi.