Vai sava apkure privātmājā patiešām ir izdevīgāka? Eksperti atklāj, ko daudzi neņem vērā
Vai sava apkure privātmājā patiešām ir izdevīgākais risinājums? Eksperti atklāj, kāpēc arvien vairāk māju īpašnieku izvēlas citu ceļu un kas jāzina, lai apkures rēķini nekļūtu par nepatīkamu pārsteigumu.
Reti kurš vairs izmanto ūdeni no akas vai vietējo kanalizācijas sistēmu, kuras pamatā ir dziļa bedre, ja pilsētas nodrošinātais tīkls ir turpat pie vārtiem. Bet pavisam cita situācija ir ar apkuri – joprojām daudzām mājām kūp skurstenis, un cilvēki paši gādā kurināmo. Dūmu mākoņi nonāk apkārtējā vidē un pasliktina gaisa kvalitāti, bet paši ēku iedzīvotāji ir spiesti būt gluži vai kalpi paši sev, gādājot par to, lai būtu silti.
Noteikti daudzi sev ir uzdevuši jautājumus: vai pieslēgšanās centralizētajai siltumapgādei ir ērtāka? Vai tas noteikti ir drošāk? Varbūt ietaupa līdzekļus? Gan jau mazāk piesārņo vidi! Bet pajautāt speciālistam, lai uzzinātu atbildes, nav saņēmušies. Te tās būs! Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) inženierzinātņu doktors, asociētais profesors, Ilgtspējīgo būvmateriālu un inženiersistēmu institūta vadošais pētnieks Aleksandrs Zajacs izskaidro ne tikai to, kādēļ privātmāju pieslēgšana centralizētam siltumtīklam joprojām ir izaicinājums, bet arī kā uzlabot gaisa kvalitāti un izdedzu atlikumu nonākšanu vidē. Savukārt Madonas apvienības pārvaldes vadītājs Guntis Ķeveris stāsta par veiksmīgo pieredzi, kad privātmāju īpašnieku interese par iespēju pieslēgties pie centralizētās siltumapgādes jau pārsniedz sistēmas jaudu.
Par gaisa kvalitāti ir jādomā
“Vide bez cilvēka izdzīvos, bet cilvēks bez vides ne. Tieši tāpēc centralizētā siltumapgāde ir cilvēkam draudzīgs risinājums,” uzsver RTU inženierzinātņu doktors. “Jebkura kurināmā sadedzināšanas procesā rodas emisijas. Ja siltumu nodrošina ar dabasgāzi, tad galvenokārt veidojas oglekļa dioksīds, savukārt, ja izmanto biomasu, piemēram, šķeldu, malku vai granulas, papildus rodas arī slāpekļa oksīdi un cietās daļiņas. Ja šie kurināmie tiek izmantoti individuālajās apkures sistēmās, tas nozīmē, ka gaisā nonāk visas minētās emisijas un kopējā gaisa kvalitāte konkrētajā apkaimē pasliktinās. Centralizētā enerģijas ražošana nozīmē, ka emisijas netiek radītas no katras ēkas vai privātmājas,” skaidro Aleksandrs Zajacs.
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Centralizētajai siltumapgādei izmanto specializētas katlumājas un koģenerācijas stacijas, kur iespējams nodrošināt augstu energoefektivitāti un izmantot modernas dūmgāzu attīrīšanas tehnoloģijas.
“Pieslēgšanās centralizētajai siltumapgādei var ievērojami uzlabot gaisa kvalitāti dzīvojamos rajonos. To labi var novērot Rīgā, kur salīdzinājumā ar daudzām Rietumeiropas pilsētām centralizēto siltumapgādi izmanto plaši,” norāda pētnieks.
Energoefektivitāte nav tikai modes lieta
Zinātniski pētījumi par klimatu un cilvēka ietekmi uz vidi tika veikti jau agrāk, taču plaša starptautiska uzmanība šiem jautājumiem tika pievērsta tikai 20. gadsimta 70. gados, kad aktuāla kļuva resursu pieejamība un ilgtspējīga attīstība.
Pareiza siltināšana būtiski maina mājas enerģijas patēriņu. Taču, kā atgādina speciālists, “visam apakšā jābūt tehniski ekonomiskam pamatojumam”, tātad jāsaliek kopā ieguldījumi un ietaupījums. Pat daudzdzīvokļu ēkām, kuras siltinātas ar Eiropas līdzfinansējumu, kredīta atmaksāšanas laiks ir 10–20 gadi, sliktākajā gadījumā pat līdz 50 gadiem. Tomēr Aleksandrs Zajacs aicina energoefektivitātes pasākumus vērtēt kā ilgtermiņa ieguldījumu. “Ja ir pieejami līdzekļi, šādus ieguldījumus var salīdzināt ar uzkrājumu nākotnei. Līdzīgi, kā veicot iemaksas pensiju fondos, arī ēkas energoefektivitātes uzlabošana ļauj šodien ieguldīt, lai nākotnē samazinātu ikdienas izdevumus. Brīdī, kad ienākumi vairs nebūs tik lieli vai stabili, zemāki apkures un enerģijas rēķini var sniegt ļoti būtisku atbalstu mājsaimniecības budžetam.”
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Par labu šādiem ieguldījumiem runā arī energoresursu cenu svārstības. Pēdējos gados, īpaši Covid-19 pandēmijas laikā un pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā, enerģijas cenas piedzīvoja strauju kāpumu, kas daudzām mājsaimniecībām radīja finansiālu slogu. “Mēs nevaram droši prognozēt, kādas cenas enerģijai būs nākotnē, taču ilgtermiņā nav pamata sagaidīt būtisku un noturīgu cenu kritumu. Tāpēc ieguldījumi energoefektivitātē ir veids, kā mazināt savu atkarību no enerģijas cenu svārstībām un padarīt mājsaimniecības izdevumus prognozējamākus,” aicina pētnieks.
Kāpēc privātmājas pieslēgt ir sarežģītāk
Aleksandrs Zajacs norāda, ka galvaspilsētā AS Rīgas siltums ir ieinteresēts pieslēgt jaunus klientus. Taču centralizētā siltumapgāde ir ekonomiski visizdevīgākā teritorijās, kur pēc tās ir liels pieprasījums. To ietekmē apbūves raksturs, ēku koncentrācija un siltuma patēriņš. “Siltumtīkli vēsturiski ir izbūvēti tur, kur bija daudzstāvu apbūve. Tāpēc mazstāvu apbūvei siltumtīkli dažkārt nemaz nav tik tuvu. Tad ir nepieciešams izbūvēt tos garākus, un jārēķinās, ka pieaugs siltuma zudumi. Turklāt pieprasījums ir salīdzinoši neliels. Tieši šo iemeslu dēļ vienas privātmājas pieslēguma izbūve var būt finansiāli izaicinoša gan siltumapgādes uzņēmumam, gan lietotājam,” atzīst pētnieks. Tāpēc, viņaprāt, arī pašvaldību līmenī būtu jāmeklē risinājumi, kā veicināt centralizētās siltumapgādes attīstību teritorijās, kur tā ir ekonomiski pamatota. Līdzīga pieeja jau vairākus gadu desmitus tiek izmantota Dānijā, kur pašvaldībām ir būtiska loma siltumapgādes plānošanā un siltumtīklu attīstības koordinēšanā.
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Ja siltumtīkli ir tuvu, mājsaimniecības ieguvums ir acīmredzams. “Jebkuram gala lietotājam ir ievērojami vieglāk, kad saražoto enerģiju piegādā pie tavām durvīm. Tev nav jādomā par kurināmo, tā iegādi un uzglabāšanu. Tu vari noslēgt līgumu ar piegādātāju par siltummezgla apkalpošanu, un tev pakalpojums būs nodrošināts ļoti labā kvalitātē.”
Nulles enerģijas ēka nemaz nav nulle
Asociētais profesors skaidro arī, ko nozīmē pašlaik normatīvajos aktos (MK noteikumos Nr. 222) definētā gandrīz nulles enerģijas ēka. Pakāpeniski tiek ieviests arī bezemisiju ēkas jēdziens, bet nozarē bieži lieto arī terminu pasīvā ēka. Taču katram no šiem ēku standartiem ir noteiktas konkrētas prasības, kas jāizpilda, lai ēka iegūtu attiecīgo statusu. Eiropas Savienības mērķis ir līdz 2050. gadam panākt bezemisiju ēku fondu, un Latvijā šis virziens ir iezīmēts Nacionālajā ēku renovācijas plānā.
“Neviens no šiem terminiem nenozīmē, ka ēka enerģiju nepatērē nemaz. Enerģija joprojām ir nepieciešama apkurei, ventilācijai, karstā ūdens uzsildīšanai, dzesēšanai un apgaismojumam. Galvenā atšķirība ir tajā, cik efektīvi ēka šo enerģiju izmanto un kādi enerģijas avoti tiek izmantoti,” uzsver Aleksandrs Zajacs. “Mūsdienu jaunbūves jau tiek projektētas ar ļoti augstu energoefektivitāti, tādēļ to ekspluatācijai nepieciešams salīdzinoši maz enerģijas. Ja ēku papildina ar saules paneļiem, iespējams būtiski samazināt no ārējiem energoresursiem nepieciešamo enerģijas apjomu, bet, izmantojot siltumsūkni, uz vietas netiek radītas emisijas no kurināmā sadedzināšanas. Ar esošajām ēkām situācija ir sarežģītāka, jo bieži nepieciešami būtiski ieguldījumi norobežojošo konstrukciju un inženiersistēmu modernizācijā. Tomēr arī renovētās ēkās iespējams panākt ļoti nozīmīgus energoefektivitātes uzlabojumus un samazināt emisijas.”
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Zaļā izvēle atmaksājas
Madonas apvienības pārvaldes vadītājs Guntis Ķeveris stāsta, ka 2016.–2017. gadā Madonas privātmāju īpašnieki sāka vērsties pašvaldībā ar iniciatīvu par pieslēgšanos centralizētajai siltumapgādei, bet 2018. gadā šie pieteikumi tika iekļauti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta sagatavošanā. Projekta ietvaros bija paredzēts izbūvēt aptuveni 2 km garu siltumtīklu un pieslēgt 34 jaunus siltumenerģijas patērētājus. Šobrīd Madonā arvien vairāk privātmāju īpašnieku izrāda vēlmi pieslēgties centralizētajai siltumapgādei, un interese esot tik liela, ka pieprasījums pārsniedzot sistēmas jaudu.
Tas pierāda, ka jau pirms daudziem gadiem gan pilsētas daudzdzīvokļu māju, gan privātmāju īpašnieki visai mērķtiecīgi apliecinājuši zaļo domāšanu. “Ja apkure ir centralizēta un krāsniņa netiek kurināta katrā mājā atsevišķi, samazinās gaisa piesārņojums un globālā sasilšana. Turklāt privātmājās skursteņi nav aprīkoti ar nepieciešamajiem filtriem, bet lielajām katlumājām prasības ir stingras, tās nosaka Eiropas direktīvas.”
Sistēmas sakārtošana atmaksājas
“Sākotnēji daudzi mēģināja saskatīt ekonomisko izdevīgumu tam, kāpēc pieslēgties pie centralizētās siltumapgādes sistēmas. Vēl kādam šķita, ka pašvaldības nodrošinātā apkure ir ļoti dārga, tāpēc labāk, lai ir sava – vietējā.” Tomēr ilgtermiņā šāds aprēķins neattaisnojas, jo kurināmā cenas augs. “Malka ar katru dienu kļūs dārgāka. Kokaudze gan atjaunojas, bet divās dienās koks neizaug.” Pašvaldība kurināmo var iepirkt par izdevīgāku cenu nekā katrs iedzīvotājs atsevišķi, tai ir iespēja iegādāties modernākas un efektīvākas krāsnis. Milzīgs ieguvums ir arī ugunsdrošība.
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Madonas pārvaldes vadītājs uzsver, ka ar pieslēgšanos pie centrālās apkures sistēmas privātmājām vien nepietiek. “Lai, saņemot šo pakalpojumu no centralizētā tīkla, būtu ekonomija, ir jāsakārto mājas iekšējā apkures sistēma. Tāpat daudzdzīvokļu mājās mēs redzam, ka tie, kas sakārtojuši iekšējās apkures sistēmas un nosiltinājuši māju, par apkuri maksā krietni mazāk.”
Viņš atceras kādu Madonas daudzdzīvokļu māju, kuru apsildīja ar malkas apkuri. Tajā dzīvoja galvenokārt pensionāri. “Vecie skursteņi bruka kopā, tāpēc vajadzēja būvēt jaunus. Viena skursteņa uzbūvēšana izmaksāja 5–7 tūkstošus! Gāja grūti, bet es pierunāju pāriet uz centralizēto apkuri. Teicu, ka mums taču no mājas līdz siltumtrasei ir 50 metri – ievelkam iekšā, izmantojam Eiropas projektu – siltinām māju. Šobrīd divistabu dzīvoklī rēķins par apkuri maksā 26 eiro mēnesī.”
Guntis Ķeveris atstāsta kādas kundzes teikto, kura izteikusi milzīgu pateicību. “Viņa godīgi atzina, ka savā vecumā pat iedomāties nevarēja, ka var būt arī tik ērti – nav netīrības, nav jāsagatavo un jānes malka, nebirst skaidas, nav netīru krāšņu, vecās nebrūk, nav jātīra dūmvadi un viss pārējais.”
Arī savā privātmājā Guntis Ķeveris ieviesis vienu no modernākajām apkures regulēšanas sistēmām. “Esmu salīdzinājis ar trīsistabu dzīvokli, kur pirms kāda laika apkure maksāja 150–200 eiro mēnesī, un tieši tik šobrīd maksā apkure manā privātmājā, jo inženiertehniskās sistēmas ir sakārtotas precīzi un pareizi. Tiem, kam privātmājā vēl ir padomju laikā taisīta apkures sistēma, protams, būs neekonomiski un dārgi, ja ievilks tikai cauruli un visu pārējo atstās, kā ir. Bet sistēmas sakārtošana atmaksājas 3–4 gados.”
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Pieprasījums pārsniedz jaudu
“Problēma šobrīd ir tā, ka pieprasījums ir tik liels, ka Madonas siltumapgādes sistēma tādu apjomu nespēj nodrošināt. Vajadzēs būvēt jaunas katlumājas, modernākas, lielākas un jaudīgākas, un tas prasīs laiku, bet uz to mēs ejam.”
Dabai draudzīgs risinājums rasts arī Lazdonā, kas ir Gunta Ķevera pārvaldībā. “Divām blakus esošām daudzdzīvokļu mājām bija katrai sava, novecojusi apkures sistēma bēdīgā stāvoklī. Izvērtējām, ka katrai ielikt jaunu katlu un kurināt ar šķeldu vai granulām sanāk diezgan dārgi. Tāpēc šīs divas daudzdzīvokļu mājas tagad ir pieslēgtas vienam kopīgam gāzes apkures katlam, kas nedūmo, nerada netīrību, un gaisa kvalitāte ir labāka.”
Madonas pārvaldes vadītājs centralizēto apkures sistēmu salīdzina ar citiem pakalpojumiem, kas mūsdienās šķiet pašsaprotami. “Cik gan neērti būtu dzīvot, ja mums katram pašam būtu jāražo elektrība. Tas pats ir ar kanalizāciju, ja tā nav sakārtota, tas ir apdraudējums videi. Madonā mēs varam būt priecīgi, ka savulaik mērķtiecīgi izbūvējām centralizētos ūdens un kanalizācijas tīklus līdz katrai privātmājai. Protams, vēl ir kādi 3–4 procenti, kas nav pie tiem pieslēgušies. Man liekas, ka tieši Madonā šobrīd ir vairāk cilvēku, kuri ir neapmierināti ar to, ka viņiem nav iespējas pieslēgties centralizētajai apkurei.”
Gribu tā kā kaimiņam
Guntis Ķeveris secinājis, ka visvairāk iedzīvotājus pārliecina kaimiņu piemērs. “Kad sākām, cilvēki ieraudzīja, ka kaimiņam ir tik forši. Kā jau mēs, latvieši, ja kaimiņam ir, tad man arī vajag. Viņi redzēja, ka otram nav jādomā par malku, vai tā būs laba vai nebūs sapuvusi, cik daudz siltuma no tās iegūs. Tev vienkārši ir sistēma, tu pats iestati, kādu siltumu gribi, un baudi.”