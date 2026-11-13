"Pieci gadi, un sākās problēmas" - Pierīgas privātmājas īpašnieks dalās pieredzē, ko vērts zināt citiem
Privātmāja pilsētā nav izolēta, tā ir daļa no pilsētas kopējās infrastruktūras un vides. Tāpēc gadījumos, kad mājai ir pieejama centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija un siltumapgāde, pieslēgšanās kopējai sistēmai var sniegt ieguvumus ne tikai pašam mājokļa īpašniekam, bet arī apkārtējai videi.
Dzīvošana pilsētā pēc principa "es pats saražošu siltumu, pats iegūšu ūdeni, pats apsaimniekošu kanalizāciju", var izklausīties pēc spējas dzīvot neatkarīgi, bet ne vienmēr tas ir videi un arī savai ģimenei draudzīgi.
Ne tikai par komfortu
Viens no būtiskākajiem ieguvumiem ir iespēja resursus apsaimniekot lielākā mērogā un profesionāli kontrolēt to apriti. Piemēram, centralizētajā kanalizācijas sistēmā notekūdeņi tiek savākti un nogādāti attīrīšanas iekārtās, kur piesārņojuma mazināšanu iespējams nodrošināt atbilstoši noteiktām prasībām. Savukārt nepareizi izbūvēta vai nepietiekami apsaimniekota decentralizētā kanalizācijas sistēma var radīt risku, ka piesārņojums nonāk augsnē, gruntsūdeņos vai tuvumā esošajās ūdenstilpēs. Speciālisti skaidro, ka līdzīga priekšrocība ir centralizētajai siltumapgādei. Tā ļauj siltumu ražot efektīvāk un vienā sistēmā izmantot tehnoloģijas, kuras individuālai mājsaimniecībai būtu grūtāk ieviest. Pilsētu siltumtīklos iespējams integrēt atjaunīgos energoresursus, lieljaudas siltumsūkņus, ģeotermālo enerģiju, saules siltumu. Tas nozīmē, ka centralizēts siltumtīkls var kļūt par platformu pakāpeniskai pārejai uz klimatam draudzīgāku enerģiju.
Svarīgs ir arī gaisa kvalitātes aspekts. Simtiem individuālu apkures iekārtu nozīmē simtiem atsevišķu emisiju avotu, turpretī kopīgajā sistēmā emisijas var kontrolēt un samazināt centralizēti, izmantojot efektīvākas tehnoloģijas. Tāpēc centralizēta infrastruktūra nav tikai ērtības vai komforta jautājums – tā ir iespēja pilsētas iedzīvotājiem kopīgi izmantot pieejamos resursus efektīvāk, samazināt piesārņojuma riskus un veidot infrastruktūru, kas ir gatava klimata pārmaiņu izaicinājumiem. Jo vairāk mājsaimniecību ir daļa no labi pārvaldītas kopējās sistēmas, jo vieglāk pilsētai ir īstenot pārmaiņas, kas ilgtermiņā samazina tās ietekmi uz vidi un klimatu.
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Īpašs ieguvums – centralizētā kanalizācija
“Privātmājām, kas atrodas pilsētvidē, viens no būtiskākajiem ieguvumiem varētu būt tieši centralizētas kanalizācijas izmantošana,” uzskata SIA Vides eksperti valdes loceklis Ivars Pavasars. “Daudziem uzņēmumiem sagādā grūtības uzturēt labā stāvoklī bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, pienācīgi un regulāri kontrolēt to attīrīšanas veiktspēju, bet privātmājas īpašniekam tas var būt īpaši sarežģīti un apgrūtinoši. Daļu attīrīšanas funkciju veic dzīvi organismi – baktērijas, un tās var, vienkārši runājot, nomirt, ja tiek ilgstoši turētas badā.”
Ivars Pavasars norāda, ka tā saucamās izsmeļamās akas (notekūdeņu krājtvertnes), ja tās ir vecas vai nepareizi izbūvētas, var pastiprināt iespējamu notekūdeņu noplūdi gruntī. Turklāt relatīvi bieži ir nepieciešams pasūtīt asenizācijas (iztukšošanas) pakalpojumu. Speciālists vērš uzmanību uz to, ka infiltrācijas sistēmu ierīkošanas iespējas privātmājām pilsētvidē blīvas apbūves gadījumā var būt stipri ierobežotas. “Arī dzeramo ūdeni sagatavot labā ķīmiskajā un mikrobloģiskajā kvalitātē ilgtermiņā drošāk būs centralizētai ūdens sagatavošanas sistēmai. Šajās sistēmās regulāri un profesionāli tiek uzraudzīta ūdens kvalitāte, veikts monitorings un iekārtu apkope. Jebkuras, arī ļoti labas automātiskas tehnoloģiskās iekārtas ir regulāri jākontrolē un jāuzrauga, jāveic apkopes, kas privātmāju īpašniekiem var būt ļoti sarežģīti vai izdoties ne tik profesionāli vai veiksmīgi,” viņš skaidro.
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No vides viedokļa aizvien lielāka uzmanība pilnīgi pamatoti tiek pievērsta gaisa piesārņojumam no privātmāju apsildes iekārtām. “Īpaši nepatīkama problēma tā var būt blīvas apbūves privātmāju rajonos. Te klāt vēl jāpieskaita dažnedažādu lietu dedzināšana pagalmu ugunskuros. Lai arī daudzās pašvaldībās dārza atkritumu dedzināšana ugunskurā pagalmā ir aizliegta, cilvēki tomēr to dara. Tāpat kurtuvē tiek iemesta nekvalitatīva malka vai citi degoši izstrādājumi, pat plastmasa, plēves gabali, kas ne tikai rada netīkamu smaku, bet ir īpaši kaitīgi veselībai. Taču kopumā mūsdienās apkures risinājumu ir būtiski dažādojušies un uzlabojušies, piemēram, automātiski granulu katli, siltumsūkņi, iespējama arī ļoti pamatīga mājas siltumizolācija, kas būtiski samazina nepieciešamo siltuma jaudu apkurei,” stāsta Ivars Pavasars.
Pieredzes stāsts. Dzīves kvalitāte ir uzlabojusies
Mareks Krūmiņš ar ģimeni dzīvo Mārupē un dalās pieredzē, kā ir uzlabojusies dzīves kvalitāte, kad savā privātmājā nomainīja līdzšinējo ūdensapgādes sistēmu un kanalizāciju uz pilsētas piedāvājumu.
Iepriekšējā pieredze Marekam bija tāda pati, kāda tā joprojām ir vairākiem viņa kaimiņiem, proti, mājai bija tā saucamā bioloģiskā kanalizācija un sava ūdens spice. “Ar bioloģisko kanalizācijas sistēmu nodzīvojām kādus piecus gadus, līdz tā sāka augt ciet. Šķidrums sāka nākt ārā tur, kur nevajadzētu, proti, mūsu zālienā, un smirdēja.” Pie Krūmiņiem regulāri nāca meistari, noplūde tika sūknēta ārā, kanalizācijas sistēma atbrīvota, tomēr mainīgais gruntsūdens līmenis lika kanalizācijas sistēmai atkal un atkal iziet no ierindas. Tiklīdz bija iespēja pieslēgties pilsētas ūdensvadam un kanalizācijai, Mareks, ilgi nedomājot, to izdarīja. Pašlaik maksa par ūdeni un kanalizāciju ir vidēji 60 eiro mēnesī, un viss ir tīrs un smaržīgs, arī videi netiek nodarīts nekāds kaitējums. Iepriekš regulāri tika izmantots ūdens attīrīšanas filtrs, jo citādi ūdens no krāna tecēja iedzeltens. “Pilsētas ūdens ir dzidrs, to var dzert no krāna. Ūdeni spices nemaz negribējās dzert.”
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Mareks atzīst, ka pārplūstošā kanalizācija radīja ne tikai nepatīkamus mirkļus ģimenei, bet arī nodarīja kaitējumu videi. “Jā, bioloģisko kanalizācijas sistēmu var pārtaisīt, bet tam vajag lielas investīcijas. Labāk ir tāds variants kā tagad. Mums kā ģimenei ar bērniem pienācās atbalsts par šīs sistēmas pārbūvi. Toreiz mums vēl bija divi bērni, bet kaimiņam, kuram bija trīs bērni, uzreiz pateica, ka pienākas pilna apjoma atbalsts, līdz ar to pārbūve bija bez maksas. Bija paredzēts, ka mums būs 50 % atlaide, bet bija pieteikušies maz cilvēku un mums arī piešķīra pilno atbalstu. Meistari atbrauca, visu uztaisīja, pat zāli pēc tam iesēja un bruģi atjaunoja. Tagad, redzot rezultātu, saprotu, ka arī pats būtu par visu gatavs maksāt, jo ieguvums ir katra centa vērts,” saka Mareks Krūmiņš.