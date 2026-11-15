Vienu populāru kafijas veidu labāk nedzert: uztura speciālists skaidro, kādu kaitējumu tas var nodarīt
Kafija mēdz būt dažāda. Pēc ekspertu domām, vislabākā ir kafija, kas pagatavota no maltām kafijas pupiņām.
Savukārt šķīstošā kafija, kuras pagatavošana prasa vismazāk laika, dažādos vērtējumos ieņem zemākās vietas, raksta "Medonet.pl".
Uztura speciālists Mihals Vžoseks brīdina par viena šķīstošās kafijas veida - "3 vienā" - lietošanu. Lai pagatavotu šo dzērienu, pietiek vien apliet paciņas saturu ar karstu ūdeni un dažas sekundes pagaidīt.
Kā norādīts, vienkāršā pagatavošana un saldā garša mudina daudzus cilvēkus izvēlēties tieši šo dzērienu. Tomēr, kā uzsvēra eksperts, tas ir tikai "produkts, kas imitē kafiju".
Savu viedokli viņš pamato ar dzēriena sastāva analīzi. Kafijas "3 vienā" sastāvdaļu sarakstā pirmajā vietā ir cukurs, otrajā - glikozes-fruktozes sīrups, bet trešajā - hidrogenēta palmu eļļa. Tikai ceturtajā vietā atrodama pati kafija, kuras īpatsvars produktā ir mazāks par 8%.
Kā norāda izdevums, visas trīs sastāvdaļas, kas ieņem pirmās vietas sastāvdaļu sarakstā, ir kaitīgas veselībai. Pēc ekspertu teiktā, pārmērīgs cukura daudzums uzturā izraisa asinsspiediena paaugstināšanos un triglicerīdu koncentrācijas palielināšanos asinīs. Tas savukārt ir tieši saistīts ar paātrinātu aterosklerozes attīstību, kas galu galā var izraisīt infarktu vai insultu. Turklāt cukurs ietekmē ķermeņa svaru un pasliktina pašsajūtu.
Savukārt hidrogenēta palmu eļļa satur veselībai kaitīgās transtaukskābes, kas samazina šūnu membrānu elastību un caurlaidību. Vienlaikus tās veicina zema blīvuma lipoproteīnu (ZBL) jeb "sliktā" holesterīna līmeņa paaugstināšanos un augsta blīvuma lipoproteīnu (ABL) jeb "labā" holesterīna līmeņa pazemināšanos, tādējādi palielinot sirds slimību risku.
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Turklāt, kā norādīts rakstā, augstā cukura satura dēļ kafija "3 vienā" ir ļoti kalorijām bagāta - 150 ml šāda dzēriena satur 73 kilokalorijas (kcal), savukārt tasīte no maltām kafijas pupiņām pagatavotas kafijas satur tikai 2 kcal uz 200 ml.
Protams, pievienojot kafijai cukuru, pienu vai treknu saldo krējumu, dzēriena kaloriju daudzums palielināsies. Tomēr tajā nebūs hidrogenētas palmu eļļas, kas neapšaubāmi ir būtiska priekšrocība, uzsver izdevums.
Alternatīvas kafijai "3 vienā"
Pēc raksta autoru domām, daudz veselīgāka izvēle būtu ūdens ar citronu, kas ne tikai atsvaidzina, bet arī palīdz papildināt šķidruma rezerves organismā.
Dzērienam var pievienot arī ingveru, kas papildus var palīdzēt stiprināt organisma dabiskās aizsargspējas. Turklāt kafijas alternatīvas var būt arī zaļā tēja, matcha jeb mačas tēja un zāļu tējas.