Viens kāposts, trīs dažādas receptes - izvēlies un baudi
Kāposts ir viens no pieejamākajiem un lētākajiem Latvijas dārzeņiem, no kura pagatavot dažādus neparastus ēdienus. Un ļoti garšīgus!
Sautēti kāposti indiešu gaumē – sabzi
Šim ēdienam dārzeņus var izvēlēties atbilstoši sezonai.
6 personām
30 minūtes
Sastāvdaļas:
500 g kāpostu
400 g ķirbja
1 citrons
4 ķiploka daiviņas
3–4 cm liels ingvera saknes gabaliņš
⅓ čili pāksts
2–3 ēdk. eļļas
1 ½ tējk. kurkumas
1 ½ tējk. cukura
1 tējk. sāls
1 tējk. melno ķimeņu sēklu
1 tējk. malta kumīna (romiešu ķimeņu)
½ tējk. malta kardamona
Gatavošana:
1. Kāpostus sagriez karotē paņemamos gabalos. Ķirbi iztīri un sagriez kubiņos. Ingveru un ķiplokus nomizo un sīki sakapā vai sarīvē. Smalki sagriez čili.
2. Katlā lej eļļu un uzkarsē. Ber tajā melno ķimeņu sēklas, kurkumu, kumīnu, kardamonu, pievieno arī ingveru, ķiploku un čili. Garšvielas samaisi un liec katlā kāpostus, ķirbi. Pieber cukuru.
3. Pāris minūtes dārzeņus cep, tad pievieno sāli, pāris ēdk. ūdens, uzliec katlam vāku un sutini 10–15 minūtes, līdz dārzeņi mīksti, bet nejūk ārā. Norīvē citronam miziņu, izspied 1 ēdk. citrona sulas un iejauc sautētajos dārzeņos. Ļoti labi garšo kopā ar rīsiem.
Krējumā sutinātas kāpostu daivas
Šis ēdiens ļoti labi sanāk no maigas garšas kāpostgalvām ar kraukšķīgām lapām. Ja gatavo no vēlo šķirņu kāpostiem, kam ir blīvākas galvas ar stingrākām lapām, process būs krietni ilgāks.
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6 personām
40 minūtes
Sastāvdaļas:
1 kāpostgalviņa (labāk konusa formas)
200 ml saldā krējuma
50 g sviesta
2 ēdk. citrona sulas
1 ēdk. raudenes
1 ēdk. sakapātu pētersīļu
sāls un malti pipari
Gatavošana:
1. Sagriez kāpostu 6 līdzīgās daivās. Kacenu neizņem – tas kāposta daivas saturēs kopā.
2. Uzkarsē katlu un izkausē tajā sviestu. Liec katru kāposta daivu un apbrūnini no abām griezuma pusēm. Kad visas apceptas, liec tās katlā. Uzbirdini sāli, piparus, raudeni, pētersīļus un apslaki ar citrona sulu.
3. Uzliec katlam vāku un uz lēnas uguns sutini 15 minūtes. Tad uzlej kāpostiem krējumu, apgriez tos un pasutini vēl 10–15 minūtes, līdz kāposti mīksti, bet nejūk ārā. Pasniedz gan kā piedevu pamatēdienam, gan vienus pašus.
Sarkanvīnā sutināti sarkanie kāposti
Šajā ēdienā lieliski var izmantot pārpalikušu karstvīnu. Izcila piedeva cepetim.
8 personām
1 stunda 30 minūtes
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Sastāvdaļas:
1 kg smaga sarkano kāpostu galviņa
2 sarkanie sīpoli
150 ml sarkanvīna
100 g rozīņu
100 ml apelsīnu sulas
2 ēdk. sviesta vai eļļas
2 ēdk. cukura
1 kanēļa standziņa
4 krustnagliņas
sāls, malti pipari
Gatavošana:
1. Kāpostu sagriez strēmelēs un sīpolus ripiņās. Katlā izkausē sviestu vai ielej eļļu un tajā 4–5 minūtes cep sīpolus. Pievieno cukuru, rozīnes un cep vēl 3 minūtes, līdz sīpoli sāk karamelizēties.
2. Liec katlā kāpostu un maisot cep 2 minūtes. Pievieno apelsīnu sulu, vīnu, kanēļa standziņu, krustnagliņas, sāli un maltos piparus.
3. Uzliec katlam vāku un sutini kāpostus apmēram stundu (ja vēlies mīkstākus, sutini ilgāk). Tad noņem vāku un uz mazas uguns sutini vēl 10–15 minūtes, lai iztvaiko liekais šķidrums.