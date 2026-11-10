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Tradīcijas
Šodien 05:19
Mārtiņdienā varēja nosapņot nākamo vīru! Ko senie latvieši pareģoja pēc 10. novembra laikapstākļiem, un kā pareizi svinēt šos svētkus?
Ja Mārtiņdienā salst, Ziemassvētkos gaidāms atkusnis, bet, ja kokos vēl turas lapas, pavasaris var aizkavēties. Šie ir tikai daži no senajiem latviešu ticējumiem, kas saistīti ar 10. novembri. Taču Mārtiņdiena nav tikai laika pareģošanas diena – tā ir nozīmīgs brīdis latviešu gadskārtu ritumā, kad noslēdzas rudens darbi, sākas ziema un klusumu nomaina maskošanās, dziesmas un līksmība.
Senajiem latviešiem 10. novembris bija robežšķirtne starp diviem gadalaikiem un diviem dzīves ritmiem. Līdz šai dienai vajadzēja pabeigt svarīgākos rudens darbus, sagatavot pārtikas krājumus un parūpēties, lai saimniecība būtu gatava ziemai.
Mārtiņdiena iezīmē aptuvenu viduspunktu starp rudens un ziemas saulgriežiem. Tā ir viena no latviešu tradicionālajām gadskārtu svinamajām dienām, kurā savijušās senās zemkopju paražas, dabas vērošana un kristīgās tradīcijas.