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Šodien 06:18
Gulašs - nevis kā Ungārijā, bet iecienītākajās Latvijas ēdnīcās! Kā pagatavot
Mīksti cūkgaļas gabaliņi, sātīga, tumīga tomātu un miltu mērcīte, piedevās – kartupeļu biezenis, griķi vai makaroni. Izklausās pēc klasiska bistro pusdienu piedāvājuma, tikai mājās gatavots garšos vēl krietni labāk.
Nepieciešams:
600 g cūkgaļas (pleca vai šķiņķa);
2 vidēji sīpoli;
1 burkāns;
2 ēdamkarotes tomātu pastas;
2 ēdamkarotes miltu;
2–3 ēdamkarotes eļļas cepšanai;
500–600 ml gaļas buljona vai ūdens;
1 lauru lapa;
½ tējkarotes maltas saldās paprikas;
sāls un melnie pipari pēc garšas;
šķipsniņa cukura, ja tomātu pasta ir izteikti skāba.
Pagatavošana:
- Cūkgaļu sagriež nelielos, aptuveni 2–3 centimetrus lielos kubiņos. Pannā vai katlā ar biezu dibenu uzkarsē eļļu un gaļu apcep vairākās porcijās, lai tā apbrūninātos, nevis sāktu sautēties savā sulā.
- Sīpolus smalki sakapā, burkānu sarīvē vai sagriež mazos kubiņos. Pievieno gaļai un apcep, līdz sīpoli kļūst caurspīdīgi un burkāns nedaudz mīkstāks.
- Pievieno tomātu pastu un saldo papriku. Visu apmaisa un apcep vēl aptuveni minūti. Tas palīdzēs tomātu pastai atklāt pilnīgāku garšu.
- Pievieno buljonu vai ūdeni, lauru lapu, sāli un piparus. Šķidrumam gaļa jāapņem, bet nav obligāti tai pilnībā jāpārklājas. Uzliek vāku un uz nelielas uguns sautē aptuveni 45–60 minūtes, līdz gaļa kļūst mīksta. Ja nepieciešams, pievieno vēl nedaudz ūdens.
- Miltus atsevišķi sajauc ar nelielu daudzumu auksta ūdens, lai neveidotos kunkuļi. Maisījumu pakāpeniski iemaisa gulašā. Ļauj mērcei uz lēnas uguns pavārīties vēl 5–10 minūtes, ik pa laikam apmaisot.
- Nogaršo un, ja nepieciešams, pievieno vēl sāli, piparus vai pavisam nedaudz cukura. Mērcei jābūt biezai, viendabīgai un pietiekami bagātīgai, lai tā labi apņemtu gaļu un piedevas.