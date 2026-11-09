Uz plīts ar alu vai cepeškrāsnī gatavots, bet tiešām sātīgs sautējums
Lai sautējums sanāktu labs, izmanto tam piemērotus traukus, piemēram, čuguna katlu vai pīli. Sautējums gatavojas samērā ilgi, bet tā aromāts pa māju izplatīsies ātri, veicinot apetīti.
Liellopa sautējums ar tumšo alu
Šai receptei noderēs bagātīgās, saldenās alus šķirnes, piemēram, porteris.
1 stunda 30 minūtes
4–6 personām
Sastāvdaļas:
800 g liellopa šķiņķa
500 ml tumšā alus
500 ml liellopa buljona
1 sīpols
1 burkāns
1 pastinaks
½ seleriju saknes
3–4 ēdk. olīveļļas
2 ēdk. miltu
2 ēdk. tomātu pastas
3–4 timiāna zariņi
1 ēdk. brūnā cukura
1 tējk. sinepju
1 tējk. sāls
½ tējk. maltu piparu
sakapāti pētersīļi pasniegšanai
Gatavošana:
1. Gaļu sagriez ap 3 cm lielos kubiņos un apviļā miltos. Uzkarsē eļļu katlā ar biezu apakšu un uz straujas uguns apbrūnini gaļu.
2. Kamēr gaļa cepas, notīri un sagriez nelielos gabalos dārzeņus. Izņem gaļu no katla, ieber tajā sagatavotos dārzeņus un ātri apcep. Ja vajag, nedaudz pielej eļļu.
3. Liec gaļu atpakaļ katlā un pievieno pārējās sastāvdaļas. Kārtīgi samaisi, uzvāri, uzliec vāku un uz lēnas uguns ļauj sutināties apmēram stundu. Pa laikam sautējumu saudzīgi apmaisi, lai nepiedeg. Ja šķidrums pārāk ātri iztvaiko, pielej mazliet buljona.
4. Kad gatavs, pagaršo un pēc vajadzības papildini sāli un piparus. Pasniedzot pārkaisi ar pētersīļiem un piedāvā klāt karoti skābā krējuma.
Dārzeņu un cūkgaļas sautējums māla podiņā
Lai nebaida gatavošanas ilgums – darba pie šīs receptes nav daudz, un rezultāts būs lielisks. Ja nav māla podiņu ar vākiem, sautējumu var gatavot biezā čuguna katlā. Izvēloties dārzeņus, ļaujies fantāzijai, tikai atceries, ka kartupeļi skābā vidē nekļūst mīksti, tāpēc neliec kopā, piemēram, kartupeļus un tomātus.
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2 stundas
4 personām
Sastāvdaļas:
500 g cūkas kakla karbonādes
8 kartupeļi
1 burkāns
¼ kāpostgalvas
200 ml saldā krējuma
1 zaļā čili pāksts
1 ēdk. sāls
1 tējk. kaltēta timiāna
1 tējk. ķimeņu
Gatavošana:
1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 200 grādiem. Sameklē 4 māla podiņus ar vākiem, ko var likt cepeškrāsnī.
2. Sagriez gaļu ap 2 cm lielos kubiņos. Dārzeņus notīri un sagriez nelielos gabaliņos. Liec dārzeņus un gaļu bļodā un pievieno sīki grieztu čili, timiānu, ķimenes un sāli. Visu samaisi un sadali pa māla podiņiem. Uzliec vākus un liec krāsnī uz pusstundu. Tad samazini temperatūru cepeškrāsnī līdz 170 grādiem un ļauj visam sutināties vēl stundu.
3. Pēc stundas katrā podiņā ielej pa 50 ml saldā krējuma. Atkal liec krāsnī un cep vēl pusstundu. Gatavu var pasniegt ar riecienu grauzdētas maizes.