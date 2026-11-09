Noderīgi ikdienā
Padomi
Šodien 06:19
Kāpēc vakarā viesistaba šķiet nemājīga? Piecas kļūdas, ko interjera dizaineri pamana uzreiz
Pat gaumīgi iekārtota viesistaba vakarā var šķist nemājīga un auksta. Bieži vien pie vainas nav ne mēbeles, ne interjera krāsas, bet gan nepareizi izvēlēts apgaismojums. Interjera dizaineri atklāj piecas izplatītas kļūdas, kas var sabojāt pat visskaistāk iekārtotās telpas noskaņu.
Viesistabas iekārtojums nav pilnīgs bez rūpīgi pārdomāta apgaismojuma. Lai radītu siltu un mājīgu atmosfēru, kas īpaši svarīga tumšajos rudens un ziemas vakaros, ar vienu griestu lampu vien nepietiek. Galvenais veiksmīga apgaismojuma noslēpums ir vairāku gaismas avotu kombinēšana, lai gaisma vienmērīgi un patīkami piepildītu visu telpu.
Savukārt viesistabas, kurās tiek izmantots tikai viens gaismas avots, nav ņemta vērā gaismas krāsas temperatūra vai trūkst iespēju regulēt apgaismojumu, nereti šķiet vēsas un nemājīgas, vēsta interjera un mājokļa iekārtošanas izdevums "Homes & Gardens".