Cepeškrāsns stikls spīdēs kā jauns: vajag tikai divas elementāras lietas
Cepeškrāsns tīrīšana bieži vien ir viens no nepatīkamākajiem mājas darbiem, īpaši tad, ja uz tās stikla sakrājušies piekaltuši tauki un ēdiena paliekas. Taču izrādās, ka netīrumu noņemšanai nav obligāti nepieciešami dārgi tīrīšanas līdzekļi – var pietikt ar divām sastāvdaļām, kas atrodamas teju katrā virtuvē.
Tīrot mājokli, sadzīves tehnikai nereti tiek pievērsts mazāk uzmanības nekā citām virsmām. Tomēr regulāra ierīču kopšana ir svarīga ne tikai tīrības uzturēšanai, bet arī to ilgstošai un efektīvai darbībai, raksta britu izdevums "Daily Express". Īpaši tas attiecas uz cepeškrāsni, kurā gatavošanas laikā uzkrājas tauki, ēdiena šļakatas un piedegušas ēdiena paliekas. Jo ilgāk tīrīšana tiek atlikta, jo grūtāk vēlāk atbrīvoties no netīrumiem.
Uzkopšanas padomu eksperte un sociālās platformas "TikTok" satura veidotāja Šantela Mila dalījusies ar vienkāršu paņēmienu, kā cepeškrāsns durtiņu stiklam atjaunot tīrību un spīdumu, izmantojot tikai divus ikdienā pieejamus līdzekļus.
Kā notīrīt cepeškrāsns stiklu?
Lai pagatavotu tīrīšanas līdzekli, būs nepieciešama vien dzeramā soda un trauku mazgāšanas līdzeklis. Vispirms uz cepeškrāsns durtiņu stikla iekšpuses uzlej nedaudz trauku mazgāšanas līdzekļa. Pēc tam tam pievieno aptuveni tikpat daudz dzeramās sodas.
Abas sastāvdaļas var arī iepriekš sajaukt nelielā traukā, līdz izveidojas viendabīga pasta. Ja maisījums ir pārāk biezs, tam var pievienot nedaudz ūdens. Pagatavoto pastu uzklāj uz netīrā stikla un ar mīkstu sūkli viegli izberzē, līdz veidojas putas. Pēc tam maisījumu atstāj uz dažām minūtēm, lai tas palīdzētu atmiekšķēt piekaltušos taukus un ēdiena paliekas.
Noslēgumā pastu kopā ar netīrumiem rūpīgi noslauka ar tīru, mitru sūkli vai drānu. Ja nepieciešams, virsmu noslauka vēlreiz, līdz uz stikla vairs nav palikušas tīrīšanas līdzekļa pēdas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Palīdzēs arī īpaši noturīgu netīrumu gadījumā
Šo pašu maisījumu var izmantot arī cepeškrāsns iekšpuses tīrīšanai, ja uz tās virsmām sakrājušies tauki un piedegušas ēdiena paliekas. Ja netīrumi ir īpaši noturīgi, pastu uz piemērotām virsmām var atstāt iedarboties ilgāk, nepieciešamības gadījumā pat uz nakti. Nākamajā rītā to noslauka ar mitru drānu, īpašu uzmanību pievēršot vietām, kur netīrumi vēl saglabājušies.
Tomēr pirms šādas tīrīšanas jāpārliecinās, ka izvēlētais paņēmiens ir piemērots konkrētajai cepeškrāsnij. Dzeramo sodu un abrazīvus sūkļus nevajadzētu izmantot uz virsmām, kuras ražotājs iesaka tīrīt tikai ar saudzīgiem līdzekļiem. Tāpat jāizvairās no maisījuma nokļūšanas uz sildelementiem, ventilatora un durtiņu blīvēm.
Kāpēc dzeramā soda un trauku mazgāšanas līdzeklis ir tik iedarbīgi?
Šī vienkāršā maisījuma efektivitāte slēpjas abu sastāvdaļu īpašībās. Dzeramā soda ir viegli sārmaina viela, kas palīdz atbrīvot taukainus netīrumus. Turklāt tai piemīt viegli abrazīvas īpašības, kas var palīdzēt noņemt piekaltušas ēdiena paliekas. Tomēr uz jutīgām virsmām arī soda var radīt skrāpējumus, tādēļ to ieteicams lietot saudzīgi.
Savukārt trauku mazgāšanas līdzeklis satur virsmaktīvās vielas, kas palīdz atdalīt taukus no virsmas un ļauj tos vieglāk noskalot ar ūdeni. Šīm vielām ir divējādas īpašības – viena molekulas daļa piesaista ūdeni, bet otra saistās ar taukiem. Tādējādi tauki tiek sadalīti sīkās daļiņās, kuras pēc tam iespējams vieglāk aizskalot.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Apvienojot dzeramo sodu ar trauku mazgāšanas līdzekli, iegūst vienkāršu un ekonomisku tīrīšanas pastu, kas var palīdzēt tikt galā ar ikdienā uzkrātajiem netīrumiem.
Svarīgi! Cepeškrāsni tīri tikai tad, kad tā ir pilnībā atdzisusi. Pirms tīrīšanas pārbaudi ražotāja norādījumus, īpaši tad, ja ierīcei ir pašattīrīšanās funkcija vai īpašs iekšējais pārklājums.