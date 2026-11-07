Olu kultenis - seši triki, kā to pagatavot tik gardu kā labākajās viesnīcu brokastīs
Olu kultenis šķiet viens no vienkāršākajiem brokastu ēdieniem – sakul olas, lej pannā, apcep, un gatavs! Taču, kāpēc vienam izdodas maigs, gaisīgs un krēmīgs kultenis, bet citam – sauss un sīksts? Gluži vienkārši arī šim it kā vienkāršajam ēdienam ir savi knifiņi.
1. Izvēlies svaigas olas un pirms cepšanas tās kārtīgi sakul
Lai kultenis izdotos viendabīgs un maigs, olas pirms cepšanas rūpīgi sakuļ ar dakšiņu vai putojamo slotiņu. Svarīgi, lai baltums un dzeltenums būtu pilnībā sajaukušies un masa iegūtu vienmērīgu krāsu.Nevajag gan olas kult pārāk ilgi – mērķis nav iegūt biezu putu kārtu, bet gan viendabīgu olu masu.
2. Pievieno mazliet piena, krējuma vai ūdens
Ja vēlies maigāku kulteni, olām vari pievienot nedaudz piena vai saldā krējuma. Aptuveni uz trim olām pietiks ar vienu ēdamkaroti šķidruma. Saldais krējums piešķirs bagātīgāku garšu, bet piens – vieglāku konsistenci. Vēl viens variants ir pievienot tējkaroti ūdens. Cepšanas laikā tas veidos tvaiku un palīdzēs kulteni saglabāt mīkstāku. Tomēr nepārspīlē – pārāk daudz šķidruma var padarīt kulteni ūdeņainu.
3. Cep tikai uz nelielas vai vidējas uguns
Viena no biežākajām kļūdām ir pārāk karsta panna. Olas strauji sarec, kļūst sausas un var pat apbrūnināties, pirms kultenis ir vienmērīgi gatavs. Vislabāk izmantot vidēji zemu karstumu. Tad olas sarecēs pakāpeniski, saglabājot maigu un krēmīgu tekstūru.
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4. Izmanto sviestu, nevis tikai eļļu
Lai kultenis būtu īpaši gards, cepšanai izvēlies sviestu. Tas piešķirs olām patīkamu, maigu garšu. Pannā izkausē nelielu sviesta gabaliņu un tikai tad lej klāt sakultās olas. Ja baidies, ka sviests pārāk ātri piedegs, vari pievienot tam pavisam nedaudz eļļas. Taču svarīgākais ir neļaut pannai kļūt pārāk karstai.
5. Nepārcep – noņem no uguns vēl mazliet mitru
Šis, iespējams, ir pats svarīgākais triks! Olu kulteni nevajadzētu cept tik ilgi, līdz tas kļūst pilnīgi sauss. Kad olas jau sarecējušas, bet vēl izskatās mazliet mitras un spīdīgas, pannu var noņemt no uguns. Atlikušais karstums kulteni turpinās gatavot arī pēc pannas noņemšanas. Rezultātā tas būs sulīgāks un maigāks. Cepšanas laikā olas var lēnām maisīt ar silikona lāpstiņu, virzot sarecējušo masu no pannas malām uz centru. Tā kultenis izdosies gaisīgs un ar patīkamiem, mīkstiem gabaliņiem.
6. Garšvielas un piedevas pievieno pārdomāti
Klasiskam olu kultenim pietiek ar sāli un svaigi maltiem melnajiem pipariem. Taču, ja vēlies interesantāku garšu, vari pievienot:
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- smalki sagrieztus lociņus vai dilles;
- rīvētu sieru;
- apceptus šampinjonus;
- kūpinātu šķiņķi vai bekonu;
- tomātus vai papriku;
- šķipsniņu kaltētu garšaugu.
Ja pievieno sieru, to vislabāk iemaisīt pašās cepšanas beigās, lai tas paspēj izkust. Savukārt dārzeņus un gaļas piedevas ieteicams iepriekš apcept atsevišķi un pievienot olām, kad tās jau sāk sarecēt.
Vienkārša ideālā olu kultenīša recepte
Nepieciešams:
- 3 olas;
- 1 ēdamkarote piena vai saldā krējuma;
- 1 tējkarote sviesta;
- sāls un pipari pēc garšas;
- nedaudz lociņu vai diļļu.
Pagatavošana:
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- Olas iesit bļodiņā, pievieno pienu vai saldo krējumu, sāli un piparus. Visu sakuļ viendabīgā masā.
- Pannā uz nelielas uguns izkausē sviestu.
- Lej pannā olu masu un ļauj tai dažas sekundes mierīgi iesilt.
- Ar silikona lāpstiņu lēnām virza sarecējušās olas no malām uz centru.
- Kad kultenis ir gandrīz gatavs, bet vēl nedaudz mitrs, noņem pannu no uguns.
- Pārkaisa ar sasmalcinātiem zaļumiem un uzreiz pasniedz.