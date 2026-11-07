"Mums nav, kas strādā!" Vai uzņēmuma problēmas drīkst risināt uz darbinieka atpūtas rēķina?
Atvaļinājums pienākas pēc likuma, taču ko darīt, ja priekšnieks atsaka, aizbildinoties ar darbinieku trūkumu? Skaidrojam, kad šāds atteikums ir pieļaujams un kā rīkoties, lai aizstāvētu savas tiesības.
Lasītājs interesējas par savām tiesībām izmantot sev pienākošās uzkrātās atvaļinājuma dienas. Vai darba devējs drīkst to atteikt? Skaidro LVportāls.lv.
Raimo jautā:
Labdien! Kā rīkoties, ja darba devējs atsaka piešķirt neizmantotā atvaļinājuma daļu (vienu nedēļu), aizbildinoties, ka nav darbinieku, kas strādā? Lai gan uzņēmumā strādā vairāk nekā 40 darbinieku. Mans darba stāžs ir vairāki gadi, un atvaļinājuma dienas ir sakrājušās vēl no citiem gadiem. Vai darba devējam būtu arī rakstiski jāpamato atteikuma iemesls? Vai šo jautājumu var risināt, iesaistot Valsts darba inspekciju?
Atbild Zaida Kalniņa, lvportals.lv
Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošana ir ikviena darbinieka Darba likumā garantētas tiesības uz atpūtu.
Darba devējam tikai izņēmuma kārtībā, ja atvaļinājuma piešķiršana pilnā apmērā var nelabvēlīgi ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā, ar darbinieka rakstveida piekrišanu pieļaujams pārcelt atvaļinājuma daļu uz nākamo gadu. Šādā gadījumā atvaļinājuma daļa kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām. Pārcelto atvaļinājuma daļu pēc iespējas pievieno nākamā gada atvaļinājumam. To paredz Darba likuma 149. panta trešā daļa.
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Likums noteic, ka atvaļinājuma daļu var pārcelt tikai uz vienu gadu.
Vienlaikus jūs savā jautājumā neesat norādījis, kā notikusi šīs atvaļinājuma daļas pieprasīšana. Proti, vai atvaļinājuma daļas izmantošanu jūs esat prasījis rakstveidā vai arī uzņēmumā ir bijis iepriekš saskaņots un apstiprināts darbinieku atvaļinājumu grafiks, kurā attiecīgajā laikā jums atvaļinājumu ir tiesības izmantot. Ja vienošanās notikusi tikai mutvārdos, tad būs grūti to pierādīt.
Jāņem vērā, ka lēmumu par atvaļinājuma piešķiršanu pieņem darba devējs, un Darba likuma 150.panta otrā daļa paredz, ka darba devējam, piešķirot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, ir pienākums pēc iespējas ņemt vērā darbinieka vēlmes. Ja darba devējs objektīvu apstākļu dēļ darbiniekam atsaka atvaļinājuma izmantošanu, tad parasti puses vienojas par citu atvaļinājuma izmantošanas laiku.
Jūs varat vērsties ar iesniegumu Valsts darba inspekcijā; vienlaikus šī ir strīda situācija, tāpēc ir svarīgi, lai notikušo būtu iespējams dokumentāli apliecināt.