Jāpaspēj, pirms uznāk ziema! Lietas dārzā, ko nedrīkst atlikt uz vēlāku
Ziema tuvojas, un dažas piemirstas lietas dārzā pavasarī var sagādāt nepatīkamus pārsteigumus. Ko vēl steidzami pagūt izdarīt, lai sals nenodarītu liekus postījumus?
* Vasaras puķu podos tagad var veidot ziemas kompozīcijas no priežu zariem, oļiem, čiekuriem, viršiem, interesantiem zariem… Pārējos podus ietin maisa audumā vai agrotīklā, uzliec uz paliktņa (neatstāj uz zemes) un novieto vai nu neapkurinātā siltumnīcā, vai pie kādas sienas. Plastmasas toverus ienes telpās, jo sals tos var sabojāt.
* No dīķa iztīri visas sakritušās lapas un atmirušos ūdensaugus, savukārt no baseiniem un mucām izlej ūdeni un iztīri visu, kas pa vasaru tajos sakrājies. Lietusūdens traukus, kas glabājas zem jumta, pārvieto uz telpām, pārējos pārklāj ar piemērotu materiālu un nostiprini, lai ziemā vējš neapgāž un neaizripina prom. Saritini un siltā vietā noliec laistīšanas šļūtenes, lai tās nesasalst.
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