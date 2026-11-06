Seši ikdienas paradumi, kas nemanot tukšo tavu maciņu un kaitē videi
Daudzi mūsu ikdienas paradumi nemanot tukšo maciņu un vienlaikus kaitē videi, lai gan tos mainīt ir pavisam vienkārši. Lūk, sešas lietas, ko vērts sākt darīt citādi, lai ietaupītu naudu un vienlaikus palīdzētu planētai.
Glābt planētu, atsakoties no plastmasas salmiņa savā glāzē, izklausās vienkārši. Taču klimata pārmaiņu kontekstā daudz lielāka ietekme ir gan tam, ko ēdam, kā pārvietojamies, cik daudz pērkam, gan arī, kā apsildām mājokli. Protams, vienā dienā nevaram kļūt par priekšzīmīgiem zaļā dzīvesveida ekspertiem, bet varam sākt ar pavisam vienkāršām izmaiņām. Ja mēs visi tās ievērosim, kaut vai katrs pa mazumiņam, kopā varam izdarīt daudz.
Ieviest jaunus paradumus savā ikdienā nemaz nav sarežģīti, ja to dara pakāpeniski. Vispirms maini vienu lietu, līdz tā vairs neprasa piepūli un kļuvusi par ieradumu, tad ķeries pie nākamās. Zinātniskie pētījumi par cilvēku paradumu ietekmi uz planētu liecina, ka, mainot ēšanas, transporta izmantošanu un mājokļa apsildīšanas un kopšanas ieradumus, kā arī attieksmi pret savām vēlmēm un patēriņa domāšanu, līdz 2050. gadam par 40–70 % varētu samazināt gala patēriņa sektoru siltumnīcefekta gāzu emisijas Tātad individuālajiem paradumiem ir nozīme!
Pārstāj izmest pārtiku
Viens no vienkāršāk maināmajiem paradumiem sākas ar mūsu ledusskapi un pieliekamo. Jā, mēs nopērkam vairāk, nekā spējam apēst, aizmirstam produktus ledusskapī un izmetam pārtiku tikai tāpēc, ka tai beidzies derīguma termiņš, tāpēc atkritumos nonāk milzīgs daudzums pārtikas. Pēc ANO Vides programmas aplēsēm, 2022. gadā mazumtirdzniecībā, sabiedriskajā ēdināšanā un mājsaimniecībās tika izmesti aptuveni 1,05 miljardi tonnu pārtikas. Pārtikas zudumi un atkritumi rada aptuveni 8–10 % no pasaules siltumnīcefekta gāzu emisijām. Izmetot pārtiku, veltīgi tiek izšķērdēti arī tās izaudzēšanai, pārstrādei un piegādei izmantotie resursi – ūdens, zeme, enerģija un mēslojums.
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Ko darīt? Pirms dodies uz veikalu, pārbaudi ledusskapja saturu, saplāno maltītes tuvākajām dienām un izveido iepirkumu sarakstu. Tos produktus, kurus vajag apēst pirmos, turi redzamākajā plauktā. Sasaldē maizi, gatavu ēdienu un produktus, par kuriem zini, ka nepaspēsi izmantot. Ja ēd ārpus mājas, neapēsto paņem līdzi.
Ieguvums. Jo mazāk būs pārtikas atkritumu, jo mazāk zemes, ūdens un enerģijas tiks patērēts. Savukārt ēdienreižu plānošana palīdz ēst apzinātāk un mazina spontānu našķu un ātrās ēdināšanas izvēli. Turklāt ieekonomē naudu!
Nē - vienreizlietojamām lietām
Atkārtoti uzpildāma ūdens pudele, termokrūze kafijai, iepirkumu soma un pusdienu kārba var aizstāt daudzus vienreizlietojamos iepakojumus. Saskaņā ar Eiropas Savienības atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju vispirms jācenšas novērst atkritumu rašanos, pēc tam lietas izmantot atkārtoti un tikai tad nodot pārstrādei. Tāpēc nevajag iegādāties arvien jaunas it kā videi draudzīgas lietas (maisiņus, kas sadalās vidē pēc desmit gadiem, kafijas tases no papīra utt.), bet vislabāk izmantot to, kas tev jau ir. Atkritumu šķirošana ir būtiska, tomēr tā neatgūst visus produkta ražošanā un pārvadāšanā patērētos resursus un enerģiju.
Ko darīt? Somā vai automašīnā glabā auduma maisiņu un, pirms ieej veikalā, atceries, ka tev tas ir. Ūdeni iepildi savā pudelē un ņem līdzi, nevis katru reizi, kad slāpst, pērc jaunu plastmasas iepakojumu. Mājās pagatavo tādu kafiju, kā tev garšo, un paņem līdzi termokrūzē, nevis pērc šo dzērienu benzīntankos vai kafijas automātos. Veikalā priekšroku dod produktiem bez lieka iepakojuma.
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Ieguvums. Mazāk atkritumu, mazāks pieprasījums pēc jaunām izejvielām un tīrāka vide. Samazināsies piesārņojums, būs sakoptāka dzīves vide.
Netērē enerģiju, kuru neizmanto
Silta istaba ar ilgstoši atvērtu logu, pustukša veļasmašīna, nevajadzīgi ilga duša, veļas žāvētāja darbināšana laikā, kad veļu iespējams izžāvēt ārā, un tukšā telpā atstāta gaisma palielina enerģijas patēriņu. Tas nav mazsvarīgi – ēkas patērē aptuveni 40 % no visas Eiropas Savienībā izmantotās enerģijas, bet ap 80 % no mājokļos patērētās enerģijas tiek izmantoti telpu apsildei, dzesēšanai un ūdens uzsildīšanai. Gan ēku siltināšana un efektīvas apkures sistēmas, gan ikdienas paradumu maiņa var samazināt enerģijas patēriņu un izdevumus.
Ko darīt? Samazini telpas temperatūru par vienu grādu. Iespējams, ikdienā to gandrīz nejutīsi, bet apkurei patērētās enerģijas daudzums var sarukt aptuveni par septiņiem procentiem. Vēdini telpas neilgi un intensīvi, nevis stundām turi logu pusvirus. Veļu mazgā tad, kad veļasmašīna ir pilna, un, ja apģērbs nav ļoti netīrs, izvēlies 30 grādu programmu. Izslēdz nevajadzīgas ierīces un apgaismojumam izmanto energoefektīvas LED spuldzes.
Ieguvums. Mazāks elektrības, apkures un karstā ūdens patēriņš nozīmē zemākus rēķinus un mazāk siltumnīcefekta gāzu emisiju. Turklāt mazgāšana zemākā temperatūrā saudzē apģērbu, savukārt īsāka duša ļauj ietaupīt gan ūdeni, gan tā uzsildīšanai nepieciešamo enerģiju.
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Nepērc jaunu tikai tāpēc, ka vari
Zinām, ka man nav ko vilkt bieži nozīmē – man nav nekā jauna. Ātrā mode šo sajūtu izmanto īpaši veiksmīgi, piedāvājot nemitīgi mainīgas kolekcijas par cenām, kas faktiski ļauj pirkumu neapdomāt. Pētījumi parāda, ka gada laikā viens Eiropas iedzīvotājs var iegādāties vidēji ap 19 kilogramiem apģērba, apavu un mājas tekstila. Tekstila patēriņš Eiropā ir starp patēriņa kategorijām ar lielāko ietekmi uz vidi. Tas prasa izejvielas, zemi un ūdeni un rada siltumnīcefekta gāzu emisijas, ķīmisko piesārņojumu un mikroplastmasu.
Ko darīt? Ievies nogaidīšanas paradumu – nepērc apģērbu tajā brīdī, kad to ieraugi. Pajautā sev – vai es to vilkšu vismaz 30 reižu? Salabo apavus, nomaini rāvējslēdzēju, pērc lietotu un pārdod vai atdod tālāk to, kas tev vairs nav vajadzīgs. Līdzīgi ir ar telefonu, mēbelēm un sadzīves tehniku – jo ilgāk tas viss tiek izmantots, jo mazāka vajadzība ražot jaunu.
Ieguvums. Retāk pērkot jaunas drēbes, elektroniku, mēbeles un sadzīves tehniku un ilgāk izmantojot jau esošās lietas, samazinās pieprasījums pēc jaunām izejvielām un ražošanai nepieciešamās enerģijas. Tādējādi rodas mazāk siltumnīcefekta gāzu emisiju, piesārņojuma un atkritumu. Labošana, lietotu preču iegāde un nevajadzīgo lietu nodošana citiem pagarina to lietošanas laiku, vienlaikus ļaujot ietaupīt naudu.
Gaļai nav jābūt katrā ēdienreizē
Mainīt savus ēšanas paradumus nav viegli, taču nav nepieciešams vienā dienā kļūt par vegānu. Praktiskākais sākums ir samazināt produktus ar vislielāko vides ietekmi un vairāk maltīšu gatavot no pākšaugiem, graudaugiem, dārzeņiem un riekstiem. Pārtikas ražošana rada aptuveni ceturto daļu globālo siltumnīcefekta gāzu emisiju, un dzīvnieku izcelsmes produktiem ir daudz lielāka ietekme uz klimatu nekā augu izcelsmes olbaltumvielu avotiem.
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Ko darīt? Sāc ar divām vai trim bezgaļas dienām nedēļā. Daļu maltās gaļas mērcē var aizstāt ar lēcām vai pupiņām, brokastīs gaļas izstrādājumu vietā izvēlies putru, olas. Mūsu superprodukti var būt pupas, zirņi, lēcas, auzas, griķi un sezonas dārzeņi.
Ieguvums. Samazinot gaļas, īpaši liellopu un pārstrādātas gaļas, patēriņu un biežāk izvēloties pākšaugus, graudaugus un dārzeņus, iespējams samazināt ar uzturu saistītās siltumnīcefekta gāzu emisijas un dabas resursu patēriņu. Daudzveidīgs, pārdomāts augu valsts produktu uzturs nodrošina arī vairāk šķiedrvielu, bet pupas, zirņi un lēcas ir sātīgs un bieži vien maciņam draudzīgs olbaltumvielu avots.
Īsos attālumos neizmanto auto
Pirms iekāp automašīnā, pajautā sev – vai šo attālumu varu noiet kājām vai nobraukt ar velosipēdu? Nebraucot ar auto, nerodas izplūdes gāzes, pilsētvidē mazinās gaisa piesārņojums, satiksmes troksnis un sastrēgumi. Turklāt ceļā pavadītais laiks vienlaikus kļūst par ikdienas fizisko aktivitāti.
Ko darīt? Nav sev jāapsola, ka turpmāk no automašīnas atteiksies pavisam. Sāc ar vienu regulāru, īsu maršrutu, piemēram, uz veikalu, darbu, skolu vai pie draudzenes, kuru turpmāk veiksi kājām vai ar velosipēdu. Vairākus darāmos darbus apvieno vienā braucienā. Ja viss ceļš ir pārāk garš, lai neizmantotu auto, daļu no tā tāpat vari mērot mājām. Tā kustību iespējams iekļaut ikdienā, neatvēlot tai īpašu laiku.
Ieguvums. Regulāra iešana kājām un braukšana ar velosipēdu palīdz sasniegt Pasaules Veselības organizācijas ieteiktās vismaz 150 minūtes mērenas fiziskās aktivitātes nedēļā. Tā samazina sirds un asinsvadu slimību, 2. tipa diabēta un priekšlaicīgas nāves risku, var uzlabot pašsajūtu, miegu un mentālo veselību. Mazāk braucot ar automašīnu, samazinās arī degvielas un stāvvietu izdevumi, transporta radītās emisijas, troksnis un gaisa piesārņojums.
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Raksta tapšanā izmantoti avoti:
Pasaules Veselības organizācija – Physical activity – par ieteicamajām vismaz 150 minūtēm mērenas fiziskās aktivitātes nedēļā un tās ietekmi uz veselību.
Pasaules Veselības organizācijas Eiropas birojs – Physical activity – par sirds un asinsvadu slimību, diabēta un priekšlaicīgas nāves riska samazināšanu.