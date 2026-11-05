Kā izvairīties no finansiālās krīzes, un kāpēc budžets jādala ar 12?
Ziemā apkures rēķins var palielināties pat divkārt, gada sākumā jāmaksā auto apdrošināšana, pavasarī – nekustamā īpašuma nodoklis. Pat ja ienākumi ir stabili, šādi nevienmērīgi tēriņi var izsist no līdzsvara ģimenes budžetu. Vai iespējams panākt, ka izdevumi katru mēnesi ir aptuveni vienādi?
Skaidro Swedbank Finanšu institūta finanšu pratības jomas vadītāja Evija Kropa un SIA Apzināts grāmatvedis valdes locekle Līga Alberliņa.
Cik lieli ir ikmēneša tēriņi?
Abas ekspertes ir pārliecinātas, ka, izlīdzinot izdevumus uz visu gadu, var ne tikai vieglāk pārdzīvot finansiālās krīzes, bet pat izveidot drošības spilvenu. Grūtības sagādā ne tikai paši izdevumi, bet arī to nevienmērīgais sadalījums, tāpēc finansiāli saspringtas situācijas var rasties pat ļoti disciplinētiem cilvēkiem.
“2025. gadā Latvijā viena mājsaimniecība tērēja vidēji 619 eiro mēnesī uz vienu tās locekli. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 16 % jeb aptuveni 100 eiro no tiem tika novirzīti mājokļa un komunālajiem maksājumiem, savukārt 12 % transportam,” saka Evija Kropa. Tātad būtisku budžeta daļu veido izdevumi, kas gada laikā var ievērojami svārstīties. Speciāliste uzsver, ka finansiālu drošību rada ne vien ienākumu apjoms, bet arī prognozējamība. “Ja cilvēks zina, cik aptuveni būs jāiztērē katru mēnesi, ir vieglāk pieņemt pārdomātus lēmumus, veidot uzkrājumus un izvairīties no neplānotiem aizņēmumiem.”
Vienkāršs sākums – izlīdzinātie maksājumi
Viens no praktiskākajiem risinājumiem, ko iesaka Evija, ir izlīdzinātie maksājumi. Tas nozīmē, ka sagaidāmos gada izdevumus sadala vienādās daļās pa mēnešiem. Latvijā gan nav vienotas sistēmas visiem komunālajiem pakalpojumiem, bet šādi, piemēram, var maksāt par elektrību, dabasgāzi un apkuri, ja to piedāvā pakalpojuma sniedzējs vai mājas apsaimniekotājs.
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Ir arī prakse, ka aprēķinus periodiski pārskata atbilstoši faktiskajam patēriņam. “No personīgo finanšu pārvaldības viedokļa šāda pieeja ir vērtējama pozitīvi, jo samazina budžeta svārstības un ļauj precīzāk plānot regulāros izdevumus,” uzsver speciāliste. Viņa arī mudina sekot līdzi faktiskajam patēriņam, lai norēķinu perioda beigās nesagaidītu nepatīkamu papildu rēķinu.
Dalīts ar 12
Šādu principu var izmantot arī tiem maksājumiem, kas jāveic tikai vienu vai pāris reizes gadā, piemēram, nekustamā īpašuma nodoklim, auto apdrošināšanai un tehniskajai apskatei, dārgiem abonementiem, mācību un interešu izglītības maksām. Gada summu izdala ar 12 un katru mēnesi atliek vienu daļu. “Šī metode faktiski darbojas kā mērķa uzkrājums. Tā nepalielina ienākumus, tomēr būtiski samazina risku, ka nepieciešamības brīdī nāksies izmantot kredītu vai samazināt citus svarīgus tēriņus,” skaidro Evija.
Arī izdevumus par pārtiku, degvielu un sadzīves precēm var daļēji izlīdzināt, nosakot mēneša budžetu un sadalot to pa nedēļām. Ja šiem mērķiem paredzēti, piemēram, 400 eiro mēnesī, tie kļūst par četriem aptuveni 100 eiro lieliem nedēļas budžetiem. “Tā vieglāk pamanīt pārtēriņu jau mēneša sākumā, samazinās impulsīvu pirkumu risks, veidojas lielāka kontrole pār ikdienas tēriņiem, un mēneša beigās retāk rodas situācijas, kad naudas atlikums ir būtiski mazāks nekā plānots. Ņemot vērā, ka pārtika veido gandrīz ceturtdaļu no vidējās Latvijas mājsaimniecības izdevumiem, savukārt transports ir trešā lielākā izdevumu kategorija, tieši šo pozīciju regulāra plānošana var dot vislielāko efektu budžeta stabilitātes uzlabošanā,” norāda speciāliste.
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Swedbank Finanšu institūta pētījums liecina, ka 69 % cilvēku budžetu plāno vienam mēnesim un tikai pavisam neliela daļa domā par drošības spilvenu un nākotnes tēriņiem. “Labas finanšu plānošanas horizonts neaprobežojas ar vienu vai diviem mēnešiem – ir ārkārtīgi svarīgi pārzināt, plānot un rūpēties par savām naudas lietām visa gada garumā,” saka Evija Kropa.
Sāc ar vienkāršu tabulu
SIA Apzināts grāmatvedis valdes locekle Līga Alberliņa uzsver, ka budžeta plānošanai nav jābūt sarežģītai. “Šī uzskaite var būt ļoti primitīva un vienkārša, piemēram, Excel tabulā. Turklāt nav nepieciešamas sarežģītas finanšu pratības zināšanas, lai sekotu līdzi izdevumiem un ieņēmumiem.”
Bieži vien budžeta plānošanā lielākais šķērslis ir bailes ieraudzīt patieso ainu. “Drīzāk tā ir atlikšana un negribēšana ķerties klāt, jo nezini, kādu bildi ieraudzīsi,” atzīst Līga. Taču viņas pieredze rāda, ka pēc tabulas izveides cilvēki nereti izjūt lielu atvieglojumu. “Un tad izrādās, ka, dzīvojot bez šādas paskatīšanās un analīzes, stress par budžetu ir bijis lielāks, nekā pēc visu ienākumu un izdevumu uzskaitīšanas.”
Tērē mazāk nekā nopelni
Pamatu pamats ir vienkāršs – tērēt mazāk nekā nopelni. Otrais solis ir uzkrājumi. Līga iesaka ienākumus sadalīt procentuāli – 50 % pamatvajadzībām: pārtikai, īrei, komunālajiem maksājumiem, transportam, 30 % vēlmēm, hobijiem un izklaidei, bet 20 % – uzkrājumiem.
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Ideālā gadījumā atsevišķā kontā vajadzētu būt 3–6 mēnešu minimālajām dzīvošanas izmaksām. “Šie līdzekļi domāti neparedzētiem gadījumiem, piemēram, ja cilvēks paliek bez darba, ir kādas citas pārmaiņas vai varbūt veselības izaicinājumi, lai nebūtu lieki jāpārdzīvo vēl arī par finansēm.”
Speciāliste mudina uzkrājumus veidot arī konkrētiem mērķiem. “Ja mēs izveidojam drošības spilvenu, tas var radīt zināmu nedrošības izjūtu jau nosaukuma dēļ vien. Tāpēc labāk izveidot vairākus kontus un tos nodēvēt paredzēto mērķu vārdā – Neparedzētie izdevumi, Ceļojums, Sezonālie izdevumi un tamlīdzīgi.
Apkures rēķinam krāj vasarā
Vai visa gada garumā var būt vienādi izdevumi? Līga norāda, ka pilnīgi vienādi tie noteikti nebūs, bet “varam ļoti daudz darīt, lai tos izlīdzinātu”. Sezonālais uzkrājums ļauj izlīdzināt izdevumus arī tur, kur pakalpojuma sniedzējs to nepiedāvā. Apkures sezona ilgst sešus septiņus mēnešus, un, tai gatavojoties, var saskaitīt visus iepriekšējā gada komunālos izdevumus un izdalīt ar divpadsmit. “Tā iegūsim vidējo komunālo izdevumu apjomu, cik mēnesī jāmaksā. Tad varam šo vienu divpadsmito daļu atlikt un veidot pakāpenisku uzkrājumu. Ja sākam to darīt tagad, izdevumi sākotnēji var šķist lieli, jo ir jāsedz ikmēneša komunālie rēķini un vēl viena divpadsmitā daļa jāatliek uzkrājumā. Ja tomēr slogs ir par lielu, tad uzkrājumā var novirzīt kaut vai 50 % no vajadzīgās summas. Tātad, ja pagājušajā ziemā bija jāmaksā, piemēram, 200 eiro, bet vasarā tie bija 100 eiro, arī vasara turpinu maksāt 200 eiro, tikai maksājuma starpību novirzot uz uzkrājumu kontu,” pamāca Līga.
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Uzņemties atbildību par savu dzīvi
Līga Alberliņa uzskata, ka viss sākas ar atbildības uzņemšanos par savu dzīvi. “Diemžēl mūsdienās joprojām liela daļa cilvēku mēdz meklēt vainīgos, novelt atbildību uz valsti vai pašvaldību – kāpēc mums ir tik lieli rēķini un tā tālāk. Mums vienmēr ir izvēles iespēja, kur mēs dzīvojam un kā uz lietām raugāmies. Tāpēc, mainot savu attieksmi, mēs palīdzam arī sev.”
Viņa atgādina seno teicienu – nauda pelna naudu. “Uzkrājums, kas novirzīts krājkontā, piemēram, sezonālajiem izdevumiem, radīs klāt vēl papildu naudu, un tas ir patīkams bonuss.”
Ko darīt jau šomēnes?
Izveido tabulu ar visiem gada ienākumiem un izdevumiem. Noskaidro, vai elektrībai, gāzei apkurei un citiem regulārajiem maksājumiem ir pieejams izlīdzinātais maksājums. Retos maksājumus izdali ar 12 un atliec tiem naudu katru mēnesi. Pārtikai nosaki nedēļas budžetu. Atver krājkontus ar konkrētiem nosaukumiem. “Sāc, tūlīt un būs vieglāk!” mudina Līga Alberliņa.