Lielgraudu krusas vai postošas vētras? Pārbaudi savas zināšanas par ekstremāliem laikapstākļiem Latvijā!
Pārbaudi savas zināšanas par to, kā mainās laikapstākļi mūsu reģionā un kādas tendences prognozē zinātnieki!
Latvijas un Baltijas jūras reģiona klimats pēdējās desmitgadēs piedzīvo straujas pārmaiņas. Tradicionālās četru gadalaiku robežas kļūst izplūdušas, savukārt spēcīgas vētras, pēkšņas lietusgāzes, ilgstoši sausuma periodi un tropiskas naktis vairs nav tikai eksotisku dienvidvalstu ikdiena.