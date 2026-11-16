Blusas un ērces sunim var būt bīstamas. Kā pasargāt mīluli?
Efektīva aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga, jo blusas un ērces lolojumdzīvniekiem var izraisīt dažādas ādas problēmas, kā arī pārnēsā bīstamas slimības.
Suņu saimnieki ar prieku sagaida pavasara iestāšanos. Gan mēs, gan mūsu suņi var vairāk laika pavadīt ārā, mierīgi rotaļājoties pļavās, koku paēnā vai vienkārši piemājas dārzā.
Tomēr, atrodoties dabā, pastāv arī slēpti riski gan lolojumdzīvniekiem, gan to saimniekiem.
Blusas un ērces nav tikai nepatīkams traucēklis
Mazi ektoparazīti var nemanīti paslēpties suņa apmatojumā, bet to radītais apdraudējums suņa veselībai ir nesamērīgi liels. Blusas un ērces noteikti ir tie ektoparazīti, kurus vajadzētu izcelt it īpaši.
Tie nav vien sīka neērtība. Tie var izraisīt niezi, ādas problēmas un iekaisumu, kā arī pārnēsā dažādas slimības.
Tieši tāpēc tos nevajadzētu novērtēt par zemu. Regulāras apmatojuma pārbaudes, laicīga rīcība un atbilstoša aizsardzība pret blusām un ērcēm nav pārmērīga piesardzība, bet gan atbildīgas rūpes par suni.
Blusas: mazi parazīti, kas var radīt lielas problēmas
Blusas ir sīki parazīti bez spārniem, kas barojas ar asinīm. Izplatītākā pazīme, kas liecina par blusu klātbūtni ir nieze. Visbiežāk tā ir izteiktāka uz muguras, astes pamatnē un uz vēdera. Tomēr vienkārša kasīšanās ir tikai aisberga redzamā daļa.
Ir suņi, kuriem rodas alerģija pret blusu siekalām. Šādos gadījumos pat viens blusas kodums var izraisīt smagu ādas iekaisumu, apmatojuma izkrišanu un brūces. Ilgstošas niezes dēļ var rasties sekundāras bakteriālās infekcijas, kurām nepieciešama papildu ārstēšana.
Viena no raksturīgākajām blusu iezīmēm ir to dzīves cikls. Pieaugušas blusas dzīvo suņu apmatojumā, bet blusu oliņas nokrīt un paliek apkārtējā vidē, piemēram, guļvietā, paklājos un grīdas spraugās. Pamanot blusas suņa apmatojumā, var pieņemt, ka jūsu mājoklī ir arī citu attīstības stadiju indivīdi.
Blusas var būt ar Dipylidium caninum lenteņu starpsaimnieki. Ja suns norij invadētu blusu, kožot vai laizot apmatojumu, lenteņi var invadēt arī suni. Tas ir vēl viens pierādījums tam, ka blusas nav tikai nepatīkams traucēklis.
Ērces: nemanāmas bīstamu slimību pārnēsātājas
Ērces Latvijā ir izplatīta problēma un ir aktīvas gandrīz visu gadu, it īpaši gada siltajos mēnešos.
Suņi ar tām parasti saskaras, atrodoties ārā, piemēram, garā zālē, pamežā, krūmos vai pat piemājas dārzā, kur ērces pieķeras apmatojumam un sāk baroties ar suņa asinīm.
Problēma nav tikai pats ērces kodums, bet gan slimību pārneses risks.
Babesia canis ir viens no ērču pārnēsātajiem parazītiem, kas var izraisīt saslimšanu ar babeziozi. Tā ir bīstama slimība, kas var ietekmēt suņa kopējo veselības stāvokli un vairumā gadījumu tiek ārstēta ilgstoši.
Ņemto vērā to, ka ērces bieži vien pamana tikai pēc tam, kad tās pieķērušās, ir tikai loģiski domāt par aizsardzības pasākumiem. Regulāra aizsardzība mazina kodumu un ar tiem saistīto komplikāciju risku, vienlaikus garantējot augstāku drošības līmeni, suņiem dodoties ikdienas gaitās.
Viss sākas ar profilaksi
Mūsdienīgas ektoparazītu aizsardzības pamatā ir pavisam vienkāršs pieņēmums:
regulāra aizsardzība pret blusām un ērcēm palīdz saglabāt ādas veselību un nemainīgu suņa labsajūtas līmeni, vienlaikus mazinot risku, ka blusas ieperināsies mājoklī.
Saimniekiem šāda pieeja garantē mierīgāku ikdienu. Suņi var brīvi doties dabā, un mums nav jāuztraucas par to, ka pēc katras pastaigas rūpīgi jāpārbauda mīluļa apmatojums.
Izvēloties aizsardzību, vissvarīgākajiem faktoriem vajadzētu būt saistītiem ar to, cik produkts ir uzticams, vai tā iedarbība ir zinātniski pamatota un cik ērti to lietot regulāri. Tikai tos produktus, kas atbilst šīm prasībām, varēs veiksmīgi iekļaut atbildīga saimnieka ikdienā.
Mūsdienīgs iekšķīgi lietojams risinājums visa izmēra suņiem
FRONTPRO® ir viens no jaunākajiem aizsardzības līdzekļiem pret blusām un ērcēm. Tās ir bezrecepšu veterinārās zāles suņiem, kas pieejamas gan veterinārajās aptiekās / aptiekās, gan tiešsaistes veterinārajās aptiekās / aptiekās. Šīs zāles ir ietvertas FRONTLINE® sortimentā, kas savu atpazīstamību iemantojis ektoparazītu aizsardzības sektorā.
FRONTPRO® veterinārās zāles pieejamas košļājamo tablešu formā ar liellopa garšu, un lielākā daļa suņu tās uzskata par našķi. Pateicoties zāļu formai, tās ir ļoti ērti iedot dzīvniekam; var dot gan atsevišķi, gan kopā ar barību.
Arī zāļu iedarbības veidam ir vairākas svarīgas priekšrocības:
- Sistēmiska iedarbība visā organismā, tāpēc nav nepieciešams izmantot uz ādas vai apmatojuma pilināmus līdzekļus.
- Līdz vienam mēnesim ilga aizsardzība pret ērcēm.
- FRONTPRO® nogalina blusas 8 stundu laikā kopš lietošanas un saglabā iedarbību līdz piecām nedēļām.
- Nogalina blusas, vēl pirms tās izdēj oliņas mājoklī.
- Samazina ērču pārnēsāto Babesia canis parazītu invāzijas risku.
- Samazina blusu pārnēsāto Dipylidium caninum lenteņu invāzijas risku.
Turklāt šīs zāles ir lieliski piemērotas mājsaimniecībām, kurās ir bērni
Tā kā FRONTPRO® lieto perorāli, aktīvā viela nenonāk uz suņa ādas vai apmatojuma.
Tas nozīmē, ka tā nevar nonākt arī uz rokām vai dažādām virsmām mājoklī, piemēram, mēbelēm, dīvāniem vai gultām. Tāpēc šis aizsardzības veids ir īpaši piemērots mājsaimniecībām, kur suņi daudz laika pavada ģimenes locekļu tuvumā vai bieži rotaļājas ar bērniem.
Viegli iekļaut ikdienas rutīnā
Vajadzētu ņemt vērā, ka aizsardzība pret parazītiem ir efektīva tikai tad, ja tā ir regulāra.
Zāļu iepakojumā ir trīs tabletes. Katra tablete nodrošina viena mēneša aizsardzību. Tas nozīmē, ka ar veselu iepakojumu iespējams nodrošināt aizsardzību trīs mēnešu garumā, tādējādi atvieglojot aizsardzības pasākumu plānošanu visas parazītu sezonas laikā. Pieejami vairāki tablešu izmēri, kas pielāgoti suņa ķermeņa svaram.
Zāles piemērotas lietošanai suņiem, kas ir vismaz 8 nedēļas veci un sver vismaz 2 kg, kā arī suņu mātītēm grūsnības un laktācijas periodā, tāpēc šīs zāles ir ļoti vienkārši iekļaut suņa ikdienas kopšanas rutīnā neatkarīgi no suņa izmēra vai dzīvesveida.
Vairāk drošības mazāk stresa
Blusas un ērces ir mūsu apkārtējās vides daļa, un mēs nevaram no tām atbrīvoties pilnībā.
Tomēr mēs varam būtiski samazināt riskus, ko tās rada suņu veselībai un mājokļa videi.
Ja aizsardzība ir pārdomāta, regulāra un zinātniski pierādīta, tā kļūst par mūsu četrkājaino draugu ikdienas kopšanas pasākumu daļu tāpat kā kvalitatīva barība vai regulāras pastaigas.
Un tā ir šo zāļu lielākā vērtība: saimnieki var justies droši, ka bijuši atbildīgi, rūpējoties par sava suņa veselību un visas ģimenes drošību.
FRONTPRO 11 mg košļājamās tabletes suņiem 2-4 kg.
FRONTPRO 28 mg košļājamās tabletes suņiem > 4-10 kg.
FRONTPRO 68 mg košļājamās tabletes suņiem > 10-25 kg.
FRONTPRO 136 mg košļājamās tabletes suņiem > 25-50 kg.
Katra košļājamā tablete satur:
|
FRONTPRO
|
Afoksolaners (mg)
|
Košļājamās tabletes suņiem 2-4 kg
|
11,3
|
Košļājamās tabletes suņiem > 4-10 kg
|
28,3
|
Košļājamās tabletes suņiem > 10-25 kg
|
68
|
Košļājamās tabletes suņiem > 25-50 kg
|
136
Iekšķīgai lietošanai.
Košļājamās tabletes nesadalīt.
Lietošanas veids:
Tabletes ir košļājamas un garšo lielākajai daļai suņu. Ja suns atsakās uzņemt tabletes tiešā veidā, tās var lietot kopā ar barību.
Bezrecepšu veterinārās zāles. Pirms lietošanas nepieciešams uzmanīgi izlasīt pievienoto lietošanas instrukciju un uzglabāšanas nosacījumus.
Reklāmas materiāls sagatavots 09.2026.
Raksts tapis sadarbībā ar Magnum Veterinārija.
Reklāmas kods - RCV-PET-0485-2026