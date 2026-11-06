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Vecākā paaudze tam piedēvē brīnumainas īpašības. Kas ir šī Latvijā agrāk populārā sadzīves prece?
Vecākā paaudze saimniecības jeb veļas ziepes bieži uzskata par labāko mazgāšanās līdzekli. Pat mūsdienās, kad pieejams milzīgs dažādu mazgāšanās līdzekļu klāsts, tām joprojām ir daudz piekritēju. Daudzi saimniecības ziepēm piedēvē brīnumainas un pat ārstnieciskas īpašības.
Augstākās kvalifikācijas kategorijas ārste, dermatoloģe un onkoloģe Oksana Kļimenko ziņu aģentūrai UNIAN pastāstīja, vai saimniecības ziepes patiešām ir tik noderīgas un kas notiek ar ādu, ja tās regulāri izmanto sejas mazgāšanai.