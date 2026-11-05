Ja grasies cept zivi folijā, ņem vērā šos ieteikumus; PLUS receptes
Ja kārojas garšīgu zivi, nav nekā vienkāršāka, kā izcept to folijā. Tās gan ir dažādas, tāpēc skaidrojam, kura folija ir piemērotākā zivs cepšanai.
Kā tad cept zivi folijā?
Ņem vērā, ka dažādos avotos, arī kulinārajā literatūrā, ar vārdu folija bieži vien mēdz dēvēt atšķirīgus izstrādājumus. Visbiežāk runa ir par alumīnija foliju, taču dažkārt tā dēvē arī pārtikas plēvi, gluži tāpat kā caurspīdīgos cepammaisiņus, kam abi gali aizsienami ciet. Kura folija ir piemērotākā zivs cepšanai?
■ Tā noteikti nav alumīnija folija, jo mitruma, skābes (zivs pagatavošanā ļoti bieži izmanto citrona un citu citrusaugļu sulu un šķēlītes) un sāls ietekmē alumīnijs var nokļūt produktos. Līdz ar to šāds ēdiens ir kaitīgs veselībai.
■ Cepšanai der gan caurspīdīgie cepammaisiņi, gan arī cepampapīra loksnes. Šajos materiālos zivi var bez bažām kombinēt pat ar tādiem dārzeņiem, kuros ir gana daudz skābes. Maisiņā vari ieliet nedaudz šķidruma, piemēram, ūdeni vai buljonu, bet cepampapīru apziest ar eļļu, tad zivs būs sulīgāka. Kad produkti iepildīti, maisiņam aizsien abus galus, bet virspusi vairākās vietās sadursti vai mazliet iegriez, lai liekais mitrums varētu izplūst laukā. Cepampapīra loksni vienkārši aizloki.
Lasis ar dārzeņiem
Cepšanai izmanto caurspīdīgo cepammaisu.
1 personai
25 minūtes
Sastāvdaļas:
1 laša šķēle ar asaku un ādu (ap 250 g)
1 burkāns
1 mazs cukīni
1 neliels sīpoliņš
2 ēdk. citrona sulas + 2 citrona šķēlītes
2 ēdk. eļļas
2 diļļu zariņi
sāls, malti pipari
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Pagatavošana:
1. Noskalotu un rūpīgi nosusinātu lasi apkaisi ar sāli un pipariem un apslaki ar citrona sulu. Cepeškrāsni sakarsē līdz 200 grādiem.
2. Cukīni un nomizoto burkānu vispirms sagriez plānās, garenās šķēlēs un tad pēc iespējas smalkākos salmiņos. Sīpoliņu ar visiem zaļumiem sagriez plānās ripās.
3. Pannā sakarsē eļļu, ieber dārzeņus un maisot sautē 1–2 minūtes. Pieber sāli un piparus.
4. Liec dārzeņus cepammaisa vidū un izlīdzini. Uz laša gabala uzliec dilles un citrona šķēlītes un ievieto maisā uz dārzeņiem. Pielej 2 ēdk. ūdens. Maisu aizsien, virspusē vairākās vietās iegriez vai sadursti. Uzliec uz plāts, ievieto krāsnī un cep aptuveni 15 minūtes.
Forele ar kūpināto sāli
Šajā receptē noderēs cepampapīrs vai pergamenta loksne.
4 personām
25 minūtes
Sastāvdaļas:
4 varavīksnes foreles filejas (ap 200 g katra)
4 mazi ķiršu tomātu ķekari
4 mazi sarkanie sīpoliņi
sarkanās un dzeltenās paprikas pākstis
sviesta piciņas
kūpinātais sāls
svaigi malti pipari
Pagatavošana:
1. Katru foreles fileju novieto uz atsevišķas cepampapīra loksnes. Uz foreles liec sviesta piciņas, pārkaisi ar kūpināto sāli un svaigi maltiem pipariem.
2. Katrai filejai blakus vai virspusē liec mazu ķiršu tomātu ķekaru (ar 3–4 tomātiņiem), sloksnēs sagrieztu papriku un plānās šķēlēs sagrieztu sīpolu.
3. Liec 200 grādu karstā cepeškrāsnī un cep aptuveni 15 minūtes.