Sarkani, zaļi un dzelteni āboli atšķiras ne tikai pēc garšas, bet arī pēc to uzturvērtības un iespējamajiem ieguvumiem veselībai.
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Šodien 07:20
Sarkani, zaļi vai dzelteni? Atklāts, kuras krāsas āboli ir visveselīgākie un kāpēc
Sarkani, zaļi un dzelteni āboli atšķiras ne tikai pēc garšas, bet arī pēc to uzturvērtības un iespējamajiem ieguvumiem veselībai. Pētījumi liecina, ka ābolu mizas krāsa var norādīt uz atšķirīgu antioksidantu un citu augu izcelsmes vielu daudzumu, kā arī augļu saldumu un tekstūru. Tāpēc, izvēloties ābolus, vērts zināt, ko piedāvā katra krāsa.
Kā raksta izdevums “Verywell Health”, ābolu krāsa var atklāt vairāk, nekā sākumā šķiet. Kurus no tiem vislabāk izvēlēties?