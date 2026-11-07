Sarkani, zaļi vai dzelteni? Atklāts, kuras krāsas āboli ir visveselīgākie un kāpēc
Foto: Shutterstock
Sarkani, zaļi un dzelteni āboli atšķiras ne tikai pēc garšas, bet arī pēc to uzturvērtības un iespējamajiem ieguvumiem veselībai.
Noderīgi ikdienā

Sarkani, zaļi vai dzelteni? Atklāts, kuras krāsas āboli ir visveselīgākie un kāpēc

Padomu nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Sarkani, zaļi un dzelteni āboli atšķiras ne tikai pēc garšas, bet arī pēc to uzturvērtības un iespējamajiem ieguvumiem veselībai. Pētījumi liecina, ka ābolu mizas krāsa var norādīt uz atšķirīgu antioksidantu un citu augu izcelsmes vielu daudzumu, kā arī augļu saldumu un tekstūru. Tāpēc, izvēloties ābolus, vērts zināt, ko piedāvā katra krāsa.

Kā raksta izdevums “Verywell Health”, ābolu krāsa var atklāt vairāk, nekā sākumā šķiet. Kurus no tiem vislabāk izvēlēties?

Nākamā lapa: Sarkanie āboli – saldāki un bagāti ar antioksidantiem

Citi šobrīd lasa