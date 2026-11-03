Cep krāsnī vai gatavo smalkas pankūkas jeb Vēlie bumbieri saldēdienos
Bumbieri, īpaši vēlo šķirņu stingrie, ar izteikti blīvo vai graudaino tekstūru, ir lieliski dažādos ēdienos, tostarp desertos. Un tie labi iederas arī uz svētku galda.
Smalkās pankūkas ar bumbieriem un riekstiem
Šī ir īstā recepte tiem, kuriem patīk darboties virtuvē un uzburt restorāna cienīgu maltīti. Vēl krāšņāku to var padarīt, ja pankūkas pārkaisa ar pūdercukuru un klāt pasniedz vaniļas saldējumu ar piparmētras lapiņām.
4 personām
1 stunda 10 minūtes
Sastāvdaļas:
Mīklai:
125 ml piena
2 olas
60 g miltu
25 g sviesta + sviests cepšanai
1 ēdk. cukura
šķipsna sāls
Bumbieriem:
500 g bumbieru
80 g žāvētu dzērveņu
50 ml baltvīna vai ābolu sulas
2–3 ēdk. dzērveņu sulas
1 ēdk. šķidra medus
1 tējk. smalki sakapāta ingvera
1 vaniļas pāksts
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Pildījumam:
1 apelsīna sula
80 g maltu valriekstu
2 ēdk. cukura
Pagatavošana:
1. Sviestu izkausē. Bļodā iesijā miltus, iemaisi cukuru un šķipsnu sāls. Iekul pienu un olas, pēc tam iemaisi izkausēto sviestu un atstāj, lai pusstundu nostāvas.
2. Tikmēr bumbierus nomizo un sagriez gabaliņos. Ber katlā un pielej vīnu vai sulu, pievieno ingveru. Vaniļas pāksti pārgriez gareniski uz pusēm, ar asu karotīti izkasi mīkstumu un kopā ar pāksti arī pievieno bumbieriem.
3. Uzvāri un uz lēnas uguns vāri aptuveni 10 minūtes. Iemaisi medu un dzērvenes. Pielej dzērveņu sulu, vēlreiz uzvāri un izņem vaniļas pāksti.
4. Bļodiņā samaisi valriekstus ar cukuru un apelsīna sulu.
5. Pannā sakarsē sviestu un no mīklas izcep četras pankūkas.
6. Valriekstu maisījumu sadali četrās daļās, uz katras pankūkas uzzied pa daļai un pankūku saloki. Pasniedz kopā ar bumbieriem un mērci.
Krāsnī cepti bumbieri ar mandelēm
Ceptie bumbieri vislabāk garšo karsti, tikko izņemti no krāsns. Arī šajā receptē tos var papildināt ar saldējumu.
4 personām
1 stunda
Sastāvdaļas:
4 bumbieri
4 ēdk. sviesta
4 ēdk. trekna skābā krējuma
2 paciņas vaniļas cukura
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Pagatavošana:
1. Cepeškrāsni sakarsē līdz 150 grādiem. Bumbierus nomizo, pārgriez uz pusēm un ar asu karoti izdob serdi. No katras bumbiera pusītes izvelbtās puses nogriez plānu strēmelīti tā, lai pusītes stāvētu stabili.
2. Ietaukotā veidnē liec pusītes ar griezuma vietu uz augšu, katru apkaisi ar vaniļas cukuru. Virsū liec sviesta piciņas. Veidni pārklāj ar alumīnija foliju, ievieto krāsnī un cep aptuveni 30 minūtes.
3. Veidni izņem no krāsns, noņem foliju un uz katras pusītes uzliec pa karotei krējuma. Ievieto atpakaļ krāsnī un cep vēl 10 minūtes.
4. Tikmēr mandeles ieber sausā pannā un apgrauzdē zeltainas. Ceptos bumbierus liec uz šķīvja un apkaisi ar mandelēm.