Populāro "Tefal" pannu ražotājam izvirzīts ultimāts: vai ir pamats satraukumam arī Latvijā?
Francijas virtuves piederumu ražotājs "Groupe SEB", kam pieder Latvijā labi pazīstamais zīmols "Tefal", nonācis vides aizstāvju uzmanības centrā. Trīs organizācijas pieprasījušas uzņēmumam trīs mēnešu laikā izstrādāt plānu, kā atteikties no tā dēvēto mūžīgo ķīmisko vielu izmantošanas. Pretējā gadījumā uzņēmumam draud tiesvedība.
Daudzās mājsaimniecībās atrodamās pannas ar nepiedegošo pārklājumu jau gadiem tiek slavētas par ērtu lietošanu un vieglu kopšanu. Taču aiz šīm priekšrocībām slēpjas jautājums, kas Eiropā izraisa arvien plašākas diskusijas - vai šādu virtuves piederumu ražošanā izmantotās ķīmiskās vielas var apdraudēt cilvēku veselību un vidi?
Šoreiz uzmanības centrā nonācis Francijas uzņēmums Groupe SEB, kam pieder tādi starptautiski pazīstami zīmoli kā Tefal, Moulinex, Rowenta un Calor.
Trīs vides aizsardzības organizācijas - ClientEarth, Générations Futures un Notre Affaire à Tous - 8. oktobrī nosūtījušas uzņēmumam oficiālu brīdinājumu, pieprasot pārskatīt tā pieeju PFAS jeb perfluoralkilvielu un polifluoralkilvielu izmantošanai.
Organizācijas uzskata, ka uzņēmums nepietiekami izvērtē šo vielu radītos riskus un neveic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu iespējamo kaitējumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Ja "Groupe SEB" trīs mēnešu laikā nepiedāvās atbilstošu risinājumu, organizācijas ir gatavas vērsties Parīzes tiesā.